Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
agytorna

Mozikvíz: ha csak az emojikból kitalálod, melyik filmről van szó, okosabb vagy, mint az emberek 97%-a

Collection ChristopheL via AFP - WARNER BROS. PICTURES - HEYDAY F
agytorna emoji mozi kvíz
Nagy Kata
2025.09.03.
Kívülről fújod az összes ikonikus filmet és biztos vagy benne, hogy nincs olyan teszt, ami kifogna rajtad, ha mozgóképről van szó? Akkor teszteld magad ezzel a trükkös és vicces mozikvízzel, ami garantáltan megmozgatja az agytekervényeidet!

Ha azt gondolod, hogy nincs olyan film, amit ne ismernél fel, légy óvatos: ez a mozikvíz próbára teszi a tudásodat, most ugyanis néhány emojiból kell kitalálnod a film címét. Felkészültél?

Mozikvíz előtt emberek filmet néznek
Ha igazi filmrajongó vagy, ez a mozikvíz sem foghat ki rajtad! 
Forrás: Shutterstock

Mozikvíz emojikkal: kitalálod, melyik filmről van szó? 

Ez a vicces teszt egyszerre zseniálisan egyszerű és idegtépően nehéz, hiszen nem elég, hogy jól ismered az ikonikus filmeket, el kell engedned a fantáziádat és az intuíciódra hallgatnod.

 Ez az emoji alapú agytorna ugyanis pontosan erre épít: kis képek rejtik el a történetek esszenciáját és neked úgy kell összeraknod a kirakóst, mintha Sherlock Holmes és Hollywood szerelemgyereke lennél. 

Úgyhogy készülj fel, mert ez a kvíz egyszerre teszi próbára a kreativitásodat, a műveltségedet és a türelmedet, de közben garantált a nevetés és talán egy kis függőség is. Készen állsz? Akkor hajrá, fejtsd meg, melyik filmekre utalnak a rafinált kis emojik! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/9 Melyik film lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/9 Melyik film lehet ez?

 

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

Romkomkvíz: csak az igazi rajongók tudják, melyik romantikus filmből valók ezek az idézetek

Bridget Jones, Holiday, vagy Igazából szerelem – vajon annyira jól ismered ezeket az örök klasszikusokat, mint amennyire gondolod? Ebből a romkomkvízből most kiderül!

Chasing Cars, My Heart Will Go On – Felismered, mely sorozatokban és filmekben csendültek fel ezek a szívszorító dalok?

Zsebkendő bekészítve? Akkor indulhat a kvíz, ahol kiderül, mennyire vagy otthon a könnyfakasztó filmzenék világában.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu