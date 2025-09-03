Mozikvíz: ha csak az emojikból kitalálod, melyik filmről van szó, okosabb vagy, mint az emberek 97%-a

Ha azt gondolod, hogy nincs olyan film, amit ne ismernél fel, légy óvatos: ez a mozikvíz próbára teszi a tudásodat, most ugyanis néhány emojiból kell kitalálnod a film címét. Felkészültél?

Ha igazi filmrajongó vagy, ez a mozikvíz sem foghat ki rajtad!

Forrás: Shutterstock

Mozikvíz emojikkal: kitalálod, melyik filmről van szó?

Ez a vicces teszt egyszerre zseniálisan egyszerű és idegtépően nehéz, hiszen nem elég, hogy jól ismered az ikonikus filmeket, el kell engedned a fantáziádat és az intuíciódra hallgatnod.

Ez az emoji alapú agytorna ugyanis pontosan erre épít: kis képek rejtik el a történetek esszenciáját és neked úgy kell összeraknod a kirakóst, mintha Sherlock Holmes és Hollywood szerelemgyereke lennél.

Úgyhogy készülj fel, mert ez a kvíz egyszerre teszi próbára a kreativitásodat, a műveltségedet és a türelmedet, de közben garantált a nevetés és talán egy kis függőség is. Készen állsz? Akkor hajrá, fejtsd meg, melyik filmekre utalnak a rafinált kis emojik!