Az első benyomás fontosságát nem kell hangsúlyozni, hiszen a viselkedésünk gyakran tévútra terelheti a velünk találkozó idegeneket. Legyen szó akár randevúról, akár állásinterjúról, vagy épp az első napról az új iskolában, az, hogy jó benyomást keltsünk, mindannyiunk számára fontos. Ez a személyiségteszt most választ ad arra, hogy mit gondolnak rólad az emberek első látásra.

Tudd meg ezzel a személyiségteszttel, hogy viselkedésed mit árul el rólad az első találkozáskor.

Forrás: Shutterstock

Képes személyiségteszt, ami felfedi, hogyan látnak mások

Az önismeret egyik fontos állomása, hogy tisztában legyél azzal, mit gondolhatnak rólad az emberek ismeretlenül. Így pontosan tudod, hogy egy-egy fontosabb szituációban mire figyelj és min változtass, hogy profibbnak vagy épp szimpatikusabbnak tűnj. Ebben segít az „első benyomás” személyiségteszt! Nincs más dolgod, mint rápillantani erre az optikai illúzióra. Az első dolog, ami megragadja a figyelmedet, elárulja, hogy milyennek látnak téged az emberek, amikor először találkoznak veled.

Nézd meg a képet! - Mit láttál meg elsőként?

Most felfedjük milyen első benyomást teszel az emberekre: nézd meg alaposan a képet, és áruld el mit láttál meg először!

Forrás: thedailyjagran.com

1. Ha a lovat láttad meg először

Az emberek eleinte nem igazán tudnak hova tenni, akár még ridegnek is érezhetnek. Ez a véleményük azonban hamar megváltozhat, ha egy percnél többet beszélgetnek veled. Ennek fényében ne vedd magadra, ha elsőre távolságtartóbbak veled az emberek. Adj nekik egy kicsivel többet magadból, hogy megláthassák az igazi énedet!

2. Ha a zenész szúrt szemet

Elég csupán köszönnöd, hogy magad köré vonzd az embereket. Még ismeretlenül is kellemes érzés a közeledben lenni, mert rendkívül pozitív energia vesz körül. Elsőre így gyakorlatilag mindenkinek szimpatikus vagy, de ez egyben átok is, hiszen onnantól kezdve a mosolyt és a jókedvet fogják elvárni tőled.

3. Ha a fejet vetted észre elsőként

Már az első találkozáskor bizalmat sugárzol, az emberek pedig szívesen nyílnak meg neked. Jó hallgatónak látnak, ami egy felszínes kapcsolatban könnyen átfordulhat lelki szemetesládába. Fontos tehát, hogy a hozzád közelebb állóknak megmutasd az igazi énedet, különben könnyen eshetsz az első benyomásod csapdájába.