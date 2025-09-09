Legfurább magyar utónevek: kitalálod melyik a fiú - és melyik a lánynév?

Természetesen nem fogadnak el minden beérkezett névjavaslatot − az elbírálásánál fontos kritérium, hogy a fiúk csak fiú utónevet kaphatnak, a lányok pedig csak lánynevet. Az uniszex névötleteket azonnal elutasítják, csakúgy, mint a nem magyar kiejtés szerint leírt neveket. Azt, hogy a szülők milyen utóneveket adnak gyermekeiknek, egyrészt meghatározza a divat, a szimpátia, de mindenekelőtt jogi és nyelvi szabályokhoz kell igazodniuk: a gyermeknek csak olyan keresztnevet adhatnak, amely szerepel a hivatalos magyar utónévjegyzékben.

Mi alapján dönt a modern szülő az utónevek kiválasztásánál?

Forrás: Shutterstock

Az utónevek nem lehetnek megbotránkoztatóak

Pedig néha sikerül kiakasztani vele a közeli hozzátartozókat... Fontos kitétel az is, hogy az utónevek nem használhatók családnévként, és ha idegen nyelvből származnak, akkor is kötelező a magyar helyesírás szerinti alak. A névjegyzéket a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakértői gondozzák, akik minden új kérelmet mérlegelnek: vizsgálják a név eredetét, jelentését, használhatóságát és helyesírását. 2025 augusztusától ráadásul a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy egy új név bekerülhessen a hivatalos listába.

Az ősi magyarnak tartott utónevek csak akkor válhatnak hivatalossá, ha hiteles, írott források igazolják, hogy a középkorban valóban használták őket személynévként.

A szülők szempontjából ugyanakkor fontos a különlegesség, az egyediség is, ezért sokan idegen, egzotikus hangzású neveket próbálnak bejegyeztetni.

2024-ben összesen 551 kérelmet bíráltak el, és ezek közül mindössze 66 esetben született pozitív döntés.

A jóváhagyott utónevek között több keleti eredetű is akadt: japán forrásból például a Hime, a Hirotó és a Hideki; török és perzsa háttérrel a Nármin, az Öjkü, a Musztada, az Arszalan és a Meszut.

Héber eredetűként a Nira és az Eldád; szlávból pedig a Jován, a Milász és a Miroszláv kerülhetett be a hivatalos utónévjegyzékbe.

Ezek a legnépszerűbb utónevek 2025-ben Magyarországon

A legnépszerűbb keresztnevek között a lányoknál a Luca került az élre, megelőzve a korábban hosszú évekig első helyen álló Hannát. A második helyet így a Hanna szerezte meg, a harmadik pedig a Zoé lett.

Továbbra is gyakori választás az Anna, az Emma, a Léna, az Olívia, a Laura, az Aliz és a Kamilla utónevek, a fiúknál a népszerűségi listát változatlanul a Dominik vezeti, őt követi az Olivér.

Egy jól átgondolt utónév előnyt jelenthet a gyermek számára: ha rövid, könnyen kiejthető és nemzetközi környezetben is jól használható, megkönnyíti a beilleszkedést, az utazást vagy a külföldi tanulmányokat. Ugyanakkor a túl különleges, nehezen kiejthető vagy idegen hangzású nevek hátrányt okozhatnak, mert a viselőjük gyakran találkozhat félreértésekkel, adminisztratív nehézségekkel, sőt akár előítéletekkel is. Érdemes tehát olyan nevet választani, amely egyszerre fejezi ki a szülők személyes ízlését, illeszkedik a családi és kulturális hagyományokhoz, ugyanakkor a gyermeknek is esélyt ad arra, hogy felnőttként büszkén és kényelmesen viselje. A legfontosabb, hogy a név ne csak pillanatnyi divat legyen, hanem hosszú távon is értékes és vállalható identitást hordozzon.