Sokan elhasalnak ezen az irodalmi kvízen: neked sikerül helyesen válaszolnod a kérdésekre?

memória Irodalmi kvíz olvasás
Jónás Ágnes
2025.10.01.
Rég volt már az érettségi, ugye? Valld be, te sem örültél, amikor tucatjával kellett megtanulnod az irodalmi alapfogalmakat. Valóban nem volt kreatív tevékenység, de egy magára valamit adó ember a felére legalább emlékszik. Középhaladó irodalmi kvízünkkel kiderítheted, mi maradt meg az irodalmi alapfogalmakból az emlékezetedben.

Az irodalmi alapfogalmak bemagolásért nyilván senki nem repes, vannak azonban az így szerzett tudásnak előnyei is: segítenek az irodalmi művek megértésében, elemzésében, értelmezésében, és ugyebár az irodalmi kvízek kitöltésében. Lehetővé teszik a művek besorolását az egyes kategóriákba, és segíthetnek feltárni a művek mögötti társadalmi összefüggéseket. 

irodalmi kvíz
Irodalmi kvíz – Tudsz helyesen válaszolni a kérdésekre?
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz: teszteld magad!

Egy hosszú, megterhelő munkanap után az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, hogy hátradőlünk kedvenc karosszékünkben, és elmerülünk egy izgalmas olvasmányban. 

Minden kiolvasott könyv által gyarapszik a tudásunk és irodalmi fogalomtárunk, ami már a miénk. Soha senki sem veheti el tőlünk. 

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia is javasolja, hogy naponta szánjunk időt a gyermekkel való közös olvasásra. A lefekvés előtti fél órában érdemes képernyő helyett könyvet adni a gyerekek kezébe, és ügyelni arra, hogy az olvasás élvezetes legyen.

Ráadásul a Yale Egyetem Közegészségügyi Karának friss kutatása szerint azok az emberek, akik rendszeresen olvasnak, akár 2 évvel tovább élhetnek, mint az olvasást kerülő társaik. 

Ha tehát nem olvasol már annyit, mint régebben, és elszoktál az irodalmi szövegektől, versektől, ideje elővenni azokat a könyveket, amelyek már évek óta rád várnak polcon. Ne feledd, hogy így pluszéveket nyerhetsz! Alább pedig tesztelheted irodalmi tudásod. Töltsd ki kvízünket!

 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Mi a szonett?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Mi az epigramma?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik költői eszköz ismerhető fel az alábbi sorban? „Bécsnek büszke vára”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Mit jelent az in medias res kifejezés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Mi az eposz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Mi a bokorrím?

Őszi verskvíz: felismered a költőt a részlet alapján? Teszteld magad

Tudod, mely magyar költők őszi témájú versrészleteit hoztuk el?

10 szó, aminek a helyesírását illik tudni

Teszteld a tudásod kvízünkkel! 10 szó, aminek a helyesírását illene tudnod.

Ezt a helyesírási kvízt csak a legjobbak tudják hibátlanul kitölteni: neked sikerül? Teszteld

Ezt a kvízt azoknak állítottuk össze, akik otthonosan mozognak a magyar helyesírás terepén. Vállalod a kihívást?

 

