Sokan elhasalnak ezen az irodalmi kvízen: neked sikerül helyesen válaszolnod a kérdésekre?

Az irodalmi alapfogalmak bemagolásért nyilván senki nem repes, vannak azonban az így szerzett tudásnak előnyei is: segítenek az irodalmi művek megértésében, elemzésében, értelmezésében, és ugyebár az irodalmi kvízek kitöltésében. Lehetővé teszik a művek besorolását az egyes kategóriákba, és segíthetnek feltárni a művek mögötti társadalmi összefüggéseket.

Irodalmi kvíz – Tudsz helyesen válaszolni a kérdésekre?

Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz: teszteld magad!

Egy hosszú, megterhelő munkanap után az egyik legjobb dolog, amit tehetünk, hogy hátradőlünk kedvenc karosszékünkben, és elmerülünk egy izgalmas olvasmányban.

Minden kiolvasott könyv által gyarapszik a tudásunk és irodalmi fogalomtárunk, ami már a miénk. Soha senki sem veheti el tőlünk.

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia is javasolja, hogy naponta szánjunk időt a gyermekkel való közös olvasásra. A lefekvés előtti fél órában érdemes képernyő helyett könyvet adni a gyerekek kezébe, és ügyelni arra, hogy az olvasás élvezetes legyen.

Ráadásul a Yale Egyetem Közegészségügyi Karának friss kutatása szerint azok az emberek, akik rendszeresen olvasnak, akár 2 évvel tovább élhetnek, mint az olvasást kerülő társaik.

Ha tehát nem olvasol már annyit, mint régebben, és elszoktál az irodalmi szövegektől, versektől, ideje elővenni azokat a könyveket, amelyek már évek óta rád várnak polcon. Ne feledd, hogy így pluszéveket nyerhetsz! Alább pedig tesztelheted irodalmi tudásod. Töltsd ki kvízünket!