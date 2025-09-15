10 szó, aminek a helyesírását illik tudni

Most kiderül, te mennyire vagy profi nyelvtanból, mennyire ismered a magyar nyelv szabályait és szókészletét. A tesztünkből kiderül, ismered-e az alapvető szavak helyesírását!

A helyesírás Diana hercegné számára nem kérdés volt, hanem alapvetés. Szeretett leveleket és naplót írni

Forrás: Tim Graham Photo Library

A Word a helyesírási hibák nagy részét kijavítja, de…

Az általános intelligenciához hozzátartozik, hogy tudjuk, hogyan írunk bizonyos szavakat és kifejezéseket helyesen. A Word helyesírás-ellenőrzője hasznos segítség lehet, ám nem mindig megbízható. Ennek oka, hogy a program nem érti a szöveg tartalmát, csupán a betűk sorrendjét és az alapvető szabályokat ellenőrzi. Ezért gyakran előfordul, hogy olyan hibákat nem jelez, amelyek csak a mondat értelmezéséből derülnének ki. Hasonló gondot okoznak a hibás ragozások, a szleng, az idegen szavak vagy a régi, ritkábban használt kifejezések. A program szótára sem teljes, előfordulhat, hogy nem ismeri az újonnan terjedő szavakat, vagy épp elavult alakokat javasol.

Ezért a helyesírás-ellenőrzőre nem lehet vakon hagyatkozni: mindig szükséges a nyelvi tudás és a tudatos szövegértés is.

Ami a magyar nyelv nehézségét illeti, gyakran emlegetik a világ legnehezebb nyelvei között. Nyelvünk különlegessége, hogy ragokkal, jelekkel és képzőkkel fejezi ki a mondanivalót, így egyetlen szóban is sok jelentés rejlik. Bár nincs nyelvtani nem, a sokféle esetrag és a bonyolult ragozás, na és a helyesírás idegen anyanyelvűeknek nehézséget okoz.

Felkészültél? Akkor induljon a helyesírási kvíz!