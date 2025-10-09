Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
magyar nyelv

Összetett szavak kvíze: ha jó voltál nyelvtanból, még akkor sem biztos, hogy sikerülni fog

Moment RF - Francesco Carta fotografo
magyar nyelv összetett helyesírás
Jónás Ágnes
2025.10.09.
Gyakran halljuk: a helyesírás az alapműveltség része, és ebben valóban van igazság, ráadásul hajlamosak vagyunk intelligensebbnek gondolni azt a személyt, akinek íráskészsége kiemelkedő, mint azt, akinek az üzenetei hemzsegnek a hibáktól. Nyelvészek szerint a leggyakrabban az összetett szavak helyesírásával állunk hadilábon.

Egyes nők és férfiak nem is hajlandóak randizni olyanokkal, akik nem tudnak helyesen írni. Te vajon jól emlékszel még az összetett szavak, azon belül a szótagszámlálás szabályára? Összetett szavak kvízünkből kiderül!

összetett szavak
Az összetett szavak helyesírása okozza a legnagyobb fejtörést a földrajzi nevek után
Forrás: Moment RF

Az összetett szavak bugyrai:  egybeírás és különírás, kötőjellel írás 

Az egybeírás-különírás vagy kötőjellel írás sok szó esetében még felnőttként is okozhat fejtörést. Különösen igaz ez a többszörösen összetett, vagyis a kettőnél több tagból álló szavakra, és előfordul, hogy még a magyar helyesírás terepén otthonosan mozgók is elbizonytalanodnak. Neked még rémlik általános iskolából az a kitétel, miszerint 6 szótagig egybe, 7 szótagnál viszont kötőjellel választjuk el a kettőnél több szóból álló szóösszetételeket? Most tesztelheted tudásod: az az alábbiakban kiválasztottunk 6 olyan, általunk nehéznek ítélt összetett szót, amit a legtöbb ember helytelenül ír. Neked hogyan sikerül? Irány az összetett szavak kvíze!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Hogyan írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Hogyan írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Hogyan írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Hogyan írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Hogy írjuk helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Hogyan írjuk helyesen?

 

Legfurább magyar utónevek: kitalálod melyik a fiú - és melyik a lánynév?

Utónevek, amikről nem biztos, hogy tudod, fiúknak vagy lányoknak adják.

Kvíz: 6 magyar szó, amit mindenki rosszul ír – Te vajon elkerülöd ezeket a hibákat?

A magyar nyelv gyönyörű, de néha kiszúr velünk: ezeknél a szavaknál még a helyesírási bajnokok is elbizonytalanodnak. Teszteld magad a kvízünkkel!

Legfurább magyar utónevek: kitalálod melyik a fiú - és melyik a lánynév?

Utónevek, amikről nem biztos, hogy tudod, fiúknak vagy lányoknak adják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu