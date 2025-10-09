Összetett szavak kvíze: ha jó voltál nyelvtanból, még akkor sem biztos, hogy sikerülni fog

Egyes nők és férfiak nem is hajlandóak randizni olyanokkal, akik nem tudnak helyesen írni. Te vajon jól emlékszel még az összetett szavak, azon belül a szótagszámlálás szabályára? Összetett szavak kvízünkből kiderül!
Az egybeírás-különírás vagy kötőjellel írás sok szó esetében még felnőttként is okozhat fejtörést. Különösen igaz ez a többszörösen összetett, vagyis a kettőnél több tagból álló szavakra, és előfordul, hogy még a magyar helyesírás terepén otthonosan mozgók is elbizonytalanodnak. Neked még rémlik általános iskolából az a kitétel, miszerint 6 szótagig egybe, 7 szótagnál viszont kötőjellel választjuk el a kettőnél több szóból álló szóösszetételeket? Most tesztelheted tudásod: az az alábbiakban kiválasztottunk 6 olyan, általunk nehéznek ítélt összetett szót, amit a legtöbb ember helytelenül ír. Neked hogyan sikerül? Irány az összetett szavak kvíze!
