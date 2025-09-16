10 idegen eredetű szó, amit csak a művelt emberek ismernek: te köztük vagy? KVÍZ

Az idegen eredetű szavak ismerete ma különösen fontos, hiszen a magyar nyelv folyamatosan bővül és gazdagodik a külföldi nyelvi hatások által. Idegen eredetű szó például az analízis vagy a premissza, de ilyen a divatiparban használatos couture vagy a blúz is. Az első kettő latin eredetű, a másik kettőt a francia nyelvből vettük át. Te hogy állsz az idegen eredetű szavakkal? Mernéd tesztelni a tudásod egy kvízzel?

Minél több idegen eredetű szó van a tarsolyodban, annál műveltebb vagy

Forrás: Shutterstock

Lájk, influenszer, vlog − Idegen eredetű szó mind, de már teljesen beépültek a köznyelvbe

Angolból átvett idegen szó például a stream, a like, a trend és a start-up is, ezek a fiatalok mindennapi online és munkahelyi kommunikációjában gyakran előfordulnak, így ismeretük nélkül nehéz lenne érteni a közösségi médiában zajló beszélgetéseket. Ugyanez a helyzet a hashtag, vlog, emoji vagy influenszer szavakkal, amik mára teljesen beépültek a magyar nyelvbe. A lényeg, hogy minél több idegen eredetű szót ismerünk, annál jobban eligazodunk a blogok, a videók és a mémek világában, emellett a tudományos, üzleti és technológiai terepen is jobban elboldogulunk. Az idegen eredetű szavak ismerete tehát kifejezetten előny, ráadásul segít abban, hogy hitelesen kapcsolódjunk a Z generációhoz. Hoztunk 10 idegen eredtű szót, amit csak igazán művelt emberek ismernek. Te is köztük vagy? Akkor induljon a kvíz!