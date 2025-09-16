Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
10 idegen eredetű szó, amit csak a művelt emberek ismernek: te köztük vagy? KVÍZ

Shutterstock - Zamrznuti tonovi
próbatétel idegen szavak kvíz
Jónás Ágnes
2025.09.16.
A közösségi médiában, tévében, de még a TikTokon is előszeretettel használnak olyan szavakat, amelyeknek a jelentését nem biztos, hogy mindenki tudja. Az általános műveltséghez azonban az is hozzátartozik, hogy tisztában legyünk jó néhány idegen eredetű szó jelentésével. Teszteld magad egy gyors kvízzel!

Az idegen eredetű szavak ismerete ma különösen fontos, hiszen a magyar nyelv folyamatosan bővül és gazdagodik a külföldi nyelvi hatások által. Idegen eredetű szó például az analízis vagy a premissza, de ilyen a divatiparban használatos couture vagy a blúz is. Az első kettő latin eredetű, a másik kettőt a francia nyelvből vettük át. Te hogy állsz az idegen eredetű szavakkal? Mernéd tesztelni a tudásod egy kvízzel? 

idegen eredetű szó
Minél több idegen eredetű szó van a tarsolyodban, annál műveltebb vagy 
Forrás: Shutterstock

Lájk, influenszer, vlog − Idegen eredetű szó mind, de már teljesen beépültek a köznyelvbe

Angolból átvett idegen szó például a stream, a like, a trend és a start-up is, ezek a fiatalok mindennapi online és munkahelyi kommunikációjában gyakran előfordulnak, így ismeretük nélkül nehéz lenne érteni a közösségi médiában zajló beszélgetéseket. Ugyanez a helyzet a hashtag, vlog, emoji vagy influenszer szavakkal, amik mára teljesen beépültek a magyar nyelvbe. A lényeg, hogy minél több idegen eredetű szót ismerünk, annál jobban eligazodunk a blogok, a videók és a mémek világában, emellett a tudományos, üzleti és technológiai terepen is jobban elboldogulunk. Az idegen eredetű szavak ismerete tehát kifejezetten előny, ráadásul segít abban, hogy hitelesen kapcsolódjunk a Z generációhoz. Hoztunk 10 idegen eredtű szót, amit csak igazán művelt emberek ismernek. Te is köztük vagy? Akkor induljon a kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mit jelent a KORRUPCIÓ szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mit jelent az INFLÁCIÓ szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mit jelent az AUTONÓMIA szavunk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit jelent az AGENDA?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi a REFERENDUM
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mit jelent a MENTOR?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit jelent a KIMONÓ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi az ESPADRILLE?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mi az EKLATÁNS?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi a KOMPLEX?

 

