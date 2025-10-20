Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, a diákok strand helyett iskolába járnak. Amíg a gyerekek az iskolapadban pallérozódnak, addig mi sem maradhatunk ki az agytekervények megmozgatásából, ezért hoztunk nektek néhány általános iskolásoknak készített feladatot, hogy kipróbálhassátok, hogy mennyit kopott – vagy éppen mennyit fejlődött – a tudás az elmúlt évek alatt. Lesz itt minden: ötödikes matekfeladat, földrajzi kérdés, és természettudományos fejtörő. Lássuk az ötödikeseknek szánt tesztet.

Okosabb vagy mint egy ötödikes? A tesztünkből kiderül

Lássuk sikerül-e az ötödikesek számára készített teszt

1. Bence kedvenc horgászmagazinjának egy száma 890 forintba kerül. Az újság havonta kétszer jelenik meg, Bencének pedig éves előfizetése van. Mennyit fizetett Bence az idei évre, ha mindegyik lapszámot szeretné elolvasni?

8900 forintot

17800 forintot

21360 forintot

Jegyezd fel magadnak a tipped, és olvass tovább! A legvégén megmutatjuk mindegyik kérdés helyes válaszát.

2. Melyik a legnagyobb területű földrész az alábbiak közül?

Afrika

Ázsia

Európa

Amerika

3. Igaz, vagy hamis? A következő feladatban a Holdról teszünk állításokat, ti pedig eldönthetitek, hogy igazak, vagy hamisak az állítások:

A Földhöz legközelebb keringő égitest

Saját fénye van

Körülötte kering a többi bolygó

Kráterek vannak a felszínén

Nagyobb, mint a Föld bolygó

Felírtad magadnak a válaszokat? Akkor lássuk, hogy mi a feladatok megoldása. A cikkajánlónk után találod a helyes megfejtéseket.