Okosabb vagy, mint egy ötödikes? A tesztünkből kiderül

feladvány általános iskolás matek teszt
2025.10.20.
Erős voltál matekból? Esetleg a földrajz vagy a természettudomány volt a kedvenc tantárgyad? Most kiderül, mire emlékszel az ötödikes tananyagból. Mutatjuk az általános iskolásoknak készített tesztet.

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, a diákok strand helyett iskolába járnak. Amíg a gyerekek az iskolapadban pallérozódnak, addig mi sem maradhatunk ki az agytekervények megmozgatásából, ezért hoztunk nektek néhány általános iskolásoknak készített feladatot, hogy kipróbálhassátok, hogy mennyit kopott – vagy éppen mennyit fejlődött – a tudás az elmúlt évek alatt. Lesz itt minden: ötödikes matekfeladat, földrajzi kérdés, és természettudományos fejtörő. Lássuk az ötödikeseknek szánt tesztet.

Forrás: Shutterstock

Lássuk sikerül-e az ötödikesek számára készített teszt

1. Bence kedvenc horgászmagazinjának egy száma 890 forintba kerül. Az újság havonta kétszer jelenik meg, Bencének pedig éves előfizetése van. Mennyit fizetett Bence az idei évre, ha mindegyik lapszámot szeretné elolvasni?

  • 8900 forintot
  • 17800 forintot
  • 21360 forintot

Jegyezd fel magadnak a tipped, és olvass tovább! A legvégén megmutatjuk mindegyik kérdés helyes válaszát.

2. Melyik a legnagyobb területű földrész az alábbiak közül?

  • Afrika
  • Ázsia
  • Európa
  • Amerika

3. Igaz, vagy hamis? A következő feladatban a Holdról teszünk állításokat, ti pedig eldönthetitek, hogy igazak, vagy hamisak az állítások:

  • A Földhöz legközelebb keringő égitest
  • Saját fénye van
  • Körülötte kering a többi bolygó
  • Kráterek vannak a felszínén
  • Nagyobb, mint a Föld bolygó

Felírtad magadnak a válaszokat? Akkor lássuk, hogy mi a feladatok megoldása. A cikkajánlónk után találod a helyes megfejtéseket.

Ez a matekfeladat még a szülőket is padlóra küldte. Te meg tudod oldani ezt a hatodikos házit?

A szülő a Reddit közösségének segítségét kérte.

Megoldások:

  1. Bence magazinja havonta 2*890 forintba kerül, vagyis 1780 forintba. 12 hónap van egy évben, vagyis a válasz 12*1780 forint, ami 21360 forint.
  2. Ázsia a Föld legnagyobb területű kontinense a maga 44,58 millió négyzetkilométerével.
  3. Igaz, Hamis, Hamis, Igaz, Hamis: A Hold a Föld legközelebbi kísérője, azonban nem bocsájt ki saját fényt, csak visszaveri a Nap fényét. A Hold a Föld körül kering, a bolygók pedig a Nap körül. Valóban vannak kráterek a Hold felszínén, azonban a mérete mindössze a negyede a Földünkének.

Ha tetszett a teszt, akkor próbáld ki a korábbi feladványainkat is:

Mutatjuk a világ legrövidebb IQ-tesztjét, amit az emberek 83%-a nem tud hibátlanul teljesíteni

A kvízt készítő pszichológus szerint a feladványa első blikkre könnyűnek tűnhet, de valójában rafinált gondolkodásra van szükség a kitöltéséhez. Mutatjuk a három kérdésből álló IQ-tesztet.

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Oldd meg ezt a matekcsavart 10 másodperc alatt!

10 másodperced van, hogy rájöjj a trükkre. A kérdés csak az, hogy te a zsenik táborába tartozol, vagy inkább újra be kell ülnöd az ötödik osztályba? Old meg az IQ tesztet!

Vírusként terjedő matekrejtvényen töri a fejét az internet népe - Neked menne?

Ez a matekkvíz bebizonyítja, hogy a műveleti sorrend még mindig kemény dió.

 

