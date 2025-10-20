Okosabb vagy, mint egy ötödikes? A tesztünkből kiderül

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, a diákok strand helyett iskolába járnak. Amíg a gyerekek az iskolapadban pallérozódnak, addig mi sem maradhatunk ki az agytekervények megmozgatásából, ezért hoztunk nektek néhány általános iskolásoknak készített feladatot, hogy kipróbálhassátok, hogy mennyit kopott – vagy éppen mennyit fejlődött – a tudás az elmúlt évek alatt. Lesz itt minden: ötödikes matekfeladat, földrajzi kérdés, és természettudományos fejtörő. Lássuk az ötödikeseknek szánt tesztet.
Lássuk sikerül-e az ötödikesek számára készített teszt
1. Bence kedvenc horgászmagazinjának egy száma 890 forintba kerül. Az újság havonta kétszer jelenik meg, Bencének pedig éves előfizetése van. Mennyit fizetett Bence az idei évre, ha mindegyik lapszámot szeretné elolvasni?
- 8900 forintot
- 17800 forintot
- 21360 forintot
Jegyezd fel magadnak a tipped, és olvass tovább! A legvégén megmutatjuk mindegyik kérdés helyes válaszát.
2. Melyik a legnagyobb területű földrész az alábbiak közül?
- Afrika
- Ázsia
- Európa
- Amerika
3. Igaz, vagy hamis? A következő feladatban a Holdról teszünk állításokat, ti pedig eldönthetitek, hogy igazak, vagy hamisak az állítások:
- A Földhöz legközelebb keringő égitest
- Saját fénye van
- Körülötte kering a többi bolygó
- Kráterek vannak a felszínén
- Nagyobb, mint a Föld bolygó
Felírtad magadnak a válaszokat? Akkor lássuk, hogy mi a feladatok megoldása. A cikkajánlónk után találod a helyes megfejtéseket.
Megoldások:
- Bence magazinja havonta 2*890 forintba kerül, vagyis 1780 forintba. 12 hónap van egy évben, vagyis a válasz 12*1780 forint, ami 21360 forint.
- Ázsia a Föld legnagyobb területű kontinense a maga 44,58 millió négyzetkilométerével.
- Igaz, Hamis, Hamis, Igaz, Hamis: A Hold a Föld legközelebbi kísérője, azonban nem bocsájt ki saját fényt, csak visszaveri a Nap fényét. A Hold a Föld körül kering, a bolygók pedig a Nap körül. Valóban vannak kráterek a Hold felszínén, azonban a mérete mindössze a negyede a Földünkének.
Ha tetszett a teszt, akkor próbáld ki a korábbi feladványainkat is: