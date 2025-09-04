Vírusként terjedő matekrejtvényen töri a fejét az internet népe - Neked menne?

Reálos voltál? Ha nem, akkor nem lesz könnyű dolgod, kivéve, ha a legjobb barátod a logika. Egy egyszerűnek tűnő matematika rejtvény kavart nagy port az interneten. A csiripelős közösségi médiában megosztott feladatot rövid időn belül több ezren próbálták megoldani, ám a válaszok meglepően megosztóak lettek.
A Daily Mail szúrta ki, hogy egy igen megosztó matematika feladvány kering a neten. A @Mathclass88 dobta be az X-re (korábban Twitter), a feladat pedig pillanatok alatt vírusként terjedt: 72÷9(4+4)=?. Elsőre semmiségnek tűnik, de a kommentmezőben elszabadult a pokol. A lehetőségek? a) 1, b) 64, c) 72 vagy d) 9. És hiába a matektudás, a logika itt bizony megtréfálta az internet népét: sokan már az első lépésnél elhasaltak a feladatmegoldás közben.
Mert nem is annyira a számokról szól, hanem a matematika egyik legősibb csatájáról: a műveleti sorrendről. Előbb osztunk vagy szorzunk? Mi történik, ha egy zárójel kerül be a képbe? A netezők egyik fele gondolkodás nélkül osztott, a másik a 9(4+4)-et egyben kezelte, és mindenki vérre menően védte a saját álláspontját.
Először a zárójelet oldjuk fel: (4+4)=8. Ezután jön a szorzás és osztás, amelyek azonos szinten állnak, ezért balról jobbra haladunk. Vagyis: 72 ÷ 9 = 8, majd 8 × 8 = 64.
A helyes válasz tehát: b) 64.
És hogy miért bukott el a netezők nagy része? Mert rosszul értelmezték a zárójel előtti szorzást. A feladat nem is annyira a számokról szól, hanem arról, hogy mennyire tudsz higgadtan, lépésről lépésre gondolkodni. Ez a rejtvény egy igazi problémamegoldás-teszt, és mint láttuk, sokan megbuktak rajta.
Ez a matekkvíz tökéletes példája annak, hogy a matematika nem csupán száraz számolás, hanem igazi agytorna. Egy kis szorzás, egy kis osztás, és máris kiderül, ki emlékszik még a suliban tanult szabályokra. Neked ment volna elsőre, vagy te is a kommentháború közepén kötnél ki?
