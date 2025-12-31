Nagy szilveszteri és újévi kvíz – Mennyire ismered az ünnephez kapcsolódó babonákat?

A szilveszter mindig is a babona és jókívánságok időszaka volt: lencse a bőségért, zajkeltés a gonosz ellen, sertéshús a szerencséért, sőt még a piros bugyi is szerepet kap az újévi reményekben. Őseink pontosan tudták, mit érdemes tenni az év utolsó és első napján, hogy gazdagság, egészség vagy szerelem köszöntsön ránk. Most kiderül, te mennyire vagy képben ezekkel a hagyományokkal!

A szilveszteri és újévi babona világa valószínűleg mindenki előtt ismert. Te mennyit tudsz róluk?

Forrás: Shutterstock

Közeleg az év végi nagy ünneplés, amikor búcsút intünk az óévnek, és reményekkel telve várjuk az újat. Mielőtt belevetnéd magad a szilveszteri forgatagba, próbáld ki, mennyit tudsz a legismertebb és a ritkább babonákról! Tudod, miért nem szabad takarítani újévkor? Honnan ered a zajkeltés vagy a szerencsét hozó ételek hagyománya?

Teszteld magad, és derítsd ki, hány pontot szerzel a kvízben!