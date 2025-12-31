Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szilveszter

Nagy szilveszteri és újévi kvíz – Mennyire ismered az ünnephez kapcsolódó babonákat?

Shutterstock - Corri Seizinger
szilveszter babonák újév kvíz
Tóth Hédi
2025.12.31.
Az év végi ünnepléshez számos izgalmas szokás és hiedelem kapcsolódik. Sok babona azt ígéri, hogy gazdagságot, egészséget vagy szerelmet hoz az új esztendő. Teszteld, mennyit ismersz!

A szilveszter mindig is a babona és jókívánságok időszaka volt: lencse a bőségért, zajkeltés a gonosz ellen, sertéshús a szerencséért, sőt még a piros bugyi is szerepet kap az újévi reményekben. Őseink pontosan tudták, mit érdemes tenni az év utolsó és első napján, hogy gazdagság, egészség vagy szerelem köszöntsön ránk. Most kiderül, te mennyire vagy képben ezekkel a hagyományokkal!

A szilveszteri és újévi babona világa valószínűleg mindenki előtt ismert. Te mennyit tudsz róluk?
A szilveszteri és újévi babona világa valószínűleg mindenki előtt ismert. Te mennyit tudsz róluk?
Forrás: Shutterstock

A szilveszteri és újévi babona világa valószínűleg mindenki előtt ismert – Te mennyit tudsz róluk?

Közeleg az év végi nagy ünneplés, amikor búcsút intünk az óévnek, és reményekkel telve várjuk az újat. Mielőtt belevetnéd magad a szilveszteri forgatagba, próbáld ki, mennyit tudsz a legismertebb és a ritkább babonákról! Tudod, miért nem szabad takarítani újévkor? Honnan ered a zajkeltés vagy a szerencsét hozó ételek hagyománya? 

Teszteld magad, és derítsd ki, hány pontot szerzel a kvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Miért eszünk lencsét újév napján?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mi lesz azzal, akinek egy szem mandula kerül a tányérjára a lencse között?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Miért szoktak jeges vízben mosakodni újév napján?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Mit kell magunknál tartani szilveszter napján, hogy sok pénzünk legyen az új évben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Miért mulatunk, zajongunk szilveszterkor?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Miért fontos legalább egy korty pezsgőt inni, mikor éjfélt üt az óra?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Szintén egy éjfélhez köthető hiedelem azt mondja, ki kell tárni az ajtót, mikor elüti az óra az időt. Miért?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mit nem szabad enni újév napján?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Miért pont a disznó a szilveszteri szerencsehozó állat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mit jelent, ha az év első napján női vendég lép be hozzánk először?

Ha tetszett ez a kvíz, próbáld ki a tudásod más kérdésekben is! 

Neked is egy életre beégtek? − Kvízünkből kiderül, mennyire emlékszel a Mikulás-dalokra és -versekre?

A Mikulás köré szőtt rigmusok, a klasszikus Télapó-versek nemcsak ünnepi hangulatot adtak, hanem közös élménnyé váltak egy egész generáció számára.

Egy kedves legenda, amely évszázadok óta velünk él – NAGY MIKULÁS-KVÍZ!

A Mikulás nemcsak kedves mesehős, hanem egy több mint ezeréves hagyomány, amely vallási, népi és modern elemekből szövődött.

Kvíz: kitalálod, hogy nőt vagy férfit rejtenek ezek az régi magyar nevek?

Ezúttal azokról a régi magyar nevekről hoztunk egy kvízt, amelyeket ma már kevesen ismernek. Te hányat találsz el?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu