Kvíz a munkahelyi kiégésről − Felismered az első jeleit?

teszt kiégés kvíz
Life
2026.01.10.
Nem egyik napról a másikra történik, inkább csendben kúszik be a hétköznapjainkba a munkahelyi kiégés. Te időben felismered a munkahelyi kiégés jeleit? Teszteld a kvízünkkel!

„Csak fáradt vagyok.” „Majd elmúlik.” „Mindenkinek nehéz néha.” Ismerős mondatok? Először csak ritkábban nevetünk, aztán elveszítjük az érdeklődést, a lendületet, végül nem találjuk a helyünket. A munkahelyi kiégés jeleit nem könnyű felismerni, de a következő kvízben tesztelheted mennyire vagy tudatos a témában. 

munkahelyi kiégés jelei
Felismered a munkahelyi kiégés jeleit?
Forrás: Shutterstock

A munkahelyi kiégés jelei

  • A kiégés szinte minden embert érint élete során.
  • Teszteld magad a kiégésről készült kvízünkkel, és ismerd fel korai szakaszban a jelenséget.
  • A kiégés tünetei a legkisebb hétköznapi szokásokban is megjelenhetnek. 

A kiégés tünetei és jelei a hétköznapokban

A munkahelyi kiégés nem a gyengeség jele. Sőt, éppen azokkal történik meg, akik nagyon sokat adnak magukból a munkájukban, kapcsolataikban, a világ felé. Ezért fontos, hogy időben észrevegyük a jeleket. A kiégés tünetei lehetnek apró viselkedésbeli eltérések és nagy hangulat ingadozások is. A mai modern világban több időt töltünk a munkahelyünkön, mint otthon. Így a kedvenc hobbijaink, az énidőnk és a pihenésre szánt órák száma egyre csökken. Ha nem tudsz eleget pihenni mentálisan és testileg egyaránt, az a munkádon is meglátszik. A munkahelyi kiégés szinte mindenkivel előfordul, és teljesen természetes jelenség. Ha úgy érzed, te is belecsúsztál, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Kortól és szakmától függetlenül bárkivel megeshet. 

Ez a munkahelyikiégés-teszt segít abban, hogy tudatosabban figyelj magadra vagy másokra. Mankóként szolgál, hogy észrevedd a kiégés tüneteit, és hogy tudd, mikor van itt az ideje megállni, mielőtt túl késő lenne. Továbbá nagyon fontos, hogy ne csak magadra, hanem a környezetedben élőkre is figyelj. Ha úgy érzed, az állítások és jelek igazak valamelyik kollégádra, barátodra vagy családtagodra, érdemes elbeszélgetned velük a kiégésről. 

Teszteld a kiégéstudatosságodat a kvízünkkel!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik a kiégés egyik leggyakoribb érzelmi tünete?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mi jellemző a kiégett ember munkahelyi viselkedésére?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Kiknél fordul elő leggyakrabban a kiégés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik testi tünet utalhat kiégésre?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi az érzelmi kimerültség egyik jellemzője?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik viselkedés nem jellemző a kiégésre?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi segíthet a kiégés megelőzésében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi történik gyakran a kiégés késői szakaszában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mit mondanál egy barátodnak, aki kiégés jeleit mutatja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mit jelent a határok meghúzása a kiégés megelőzésében?


8 jel, hogy érzelmileg mérgező munkahelyen dolgozol

A munkahelyi légkör alapjaiban határozza meg a mindennapi jólétet. Ha mindez feszültséggel és bizonytalansággal telik, az egész életedre hatással van. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mely jelek segítenek felismerni, hogy toxikus munkahelyed van.

A szerelem sem bírja már el a túlórát: egyre több párt érint a karrierkiégés miatti szakítás

A munkahelyi kimerültség, vagyis a kiégés nem csak rád van hatással. Bizony a párkapcsolatodat is tönkreteheti. Ha nem akarod, hogy a munkád szakításhoz vezessen, most jól figyelj!

Mielőtt felmondanál: 5 tipp, hogy újra megszeresd a munkád

Segítünk!

 

