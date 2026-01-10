Kvíz a munkahelyi kiégésről − Felismered az első jeleit?

„Csak fáradt vagyok.” „Majd elmúlik.” „Mindenkinek nehéz néha.” Ismerős mondatok? Először csak ritkábban nevetünk, aztán elveszítjük az érdeklődést, a lendületet, végül nem találjuk a helyünket. A munkahelyi kiégés jeleit nem könnyű felismerni, de a következő kvízben tesztelheted mennyire vagy tudatos a témában.

Felismered a munkahelyi kiégés jeleit?

Forrás: Shutterstock

A munkahelyi kiégés jelei A kiégés szinte minden embert érint élete során.

Teszteld magad a kiégésről készült kvízünkkel, és ismerd fel korai szakaszban a jelenséget.

A kiégés tünetei a legkisebb hétköznapi szokásokban is megjelenhetnek.

A kiégés tünetei és jelei a hétköznapokban

A munkahelyi kiégés nem a gyengeség jele. Sőt, éppen azokkal történik meg, akik nagyon sokat adnak magukból a munkájukban, kapcsolataikban, a világ felé. Ezért fontos, hogy időben észrevegyük a jeleket. A kiégés tünetei lehetnek apró viselkedésbeli eltérések és nagy hangulat ingadozások is. A mai modern világban több időt töltünk a munkahelyünkön, mint otthon. Így a kedvenc hobbijaink, az énidőnk és a pihenésre szánt órák száma egyre csökken. Ha nem tudsz eleget pihenni mentálisan és testileg egyaránt, az a munkádon is meglátszik. A munkahelyi kiégés szinte mindenkivel előfordul, és teljesen természetes jelenség. Ha úgy érzed, te is belecsúsztál, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Kortól és szakmától függetlenül bárkivel megeshet.

Ez a munkahelyikiégés-teszt segít abban, hogy tudatosabban figyelj magadra vagy másokra. Mankóként szolgál, hogy észrevedd a kiégés tüneteit, és hogy tudd, mikor van itt az ideje megállni, mielőtt túl késő lenne. Továbbá nagyon fontos, hogy ne csak magadra, hanem a környezetedben élőkre is figyelj. Ha úgy érzed, az állítások és jelek igazak valamelyik kollégádra, barátodra vagy családtagodra, érdemes elbeszélgetned velük a kiégésről.