Személyiségteszt: válassz egy ajtót, és megtudod, mi alapján hozod meg életed nagy döntéseit

Sosem tudhatod, mikor kell meghoznod életed következő nagy döntését. Egy új szerelem, munkahelyváltás vagy akár egy lakásvásárlás? Bármi felett is kell mérlegelned, személyiségtesztünkből most kiderül, hogy mi alapján szoktál dönteni.

Személyiségtesztünkbe három ajtó közül kell választanod, vagyis döntened.

Forrás: jagranjosh

Személyiségteszt, avagy a szimpatikus ajtó

Korábban már megnéztük, milyen személyiségjegyekre utal az, ahogyan ökölbe szorítod a kezed. Most jöjjön valami más. Ez az egyszerű, mégis nagyszerű vizuális személyiségteszt arra vállalkozik, hogy egyetlen ajtóválasztásból felfedi, milyen logika és érzelem vezérel a fontos döntéseidben. Képzeld el, hogy ott állsz, előtted három ajtóval. Csak az egyiken léphetsz be, neked pedig csak annyi a dolgod, hogy a számodra szimpatikusabbat kiválaszd. Ne agyald túl, vezessen az intuíciód! Jöjjön a három ajtó, és induljon a teszt!

1. A félig nyitott ajtó

Személyiségteszt - Nyitott ajtó

Ha a félig nyitott ajtó vonzott, szinte minden bizonnyal olyan ember vagy, aki nem siet a döntésekkel. Fontos számodra, hogy feltérképezd a lehetőségeket, és meglásd, mi rejlik a felszín alatt. Intuitív és kíváncsi típus vagy, aki szeret új utakat felfedezni és nem fél kockázatot vállalni, ha annak látja értelmét. Az analitikus gondolkodást az izgalmas kalandvággyal ötvözöd, így sokszor sikerül olyan megoldást találnod, amit mások elsőre nem látnának meg.

2. A virágos kék ajtó

Személyiségteszt - Virágos ajtó

Ha ebben a képes személyiségtesztben a kék, virágos ajtó volt az, ami szinte magához húzott, akkor a béke, a szépség és az érzelmi egyensúly fontosabb számodra, mint a gyors döntés. A döntéseid tehát még véletlenül sem impulzívak. Előbb figyelsz, ráérzel a hangulatra, és számba veszed, hogyan hathatnak a választásaid magadra és másokra. Számodra az esztétika nem felszínesség, hiszel abban, hogy a környezetünk hatással van a lelki világunkra, ezért olyan megoldásokat keresel, amelyek hosszú távon stabilak és harmonikusak.

3. Az egyszerű piros ajtó

Személyiségteszt - Piros ajtó

Ha a piros ajtót választottad határozott, magabiztos és cselekvésorientált vagy. A teszt eredménye tehát, hogy nem szereted túlbonyolítani a dolgokat, amikor döntést hozol, a logika és a praktikum vezérel. Bízol a megérzéseidben, és nem habozol lépni még akkor sem, ha mások hezitálnak. Az effajta egyszerű, eredményközpontú gondolkodás gyakran gyors előrelépést hoz az életedben.

Mit tudhattál meg ebből? Ebben a játékos vizuális személyiségtesztben rápillanthattál az ösztönös döntéshozatali mintádra. Az ajtóválasztásod arra utal, milyen mechanizmusok mozgatnak téged, amikor nagy döntéseket kell meghoznod. Amikor legközelebb valami fontos kérdésben kell döntened, már pontosan tudni fogod, hogyan közelítsd meg a dolgot.

