Minden relatív, a zsenialitás örök – Einstein nagyszerű és különös élete

Március 14-én született a világ egyik legismertebb tudósa, Albert Einstein, akinek neve szinte egyet jelent a zsenialitással. A legtöbben a relativitáselméletéről vagy az ikonikus Einstein-képletről, az E=mc²-ről ismerik. Élete tele volt romantikával, családi drámákkal és olyan meghökkentő részletekkel, amelyekből most mi is felidézünk néhányat.
Albert Einstein örökbecsű mondatai közül néhány:
- Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.
- A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.
- Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.
- Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor az egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát.
- Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.
Az ifjú Einstein: különc gyerekből világhírű zseni
1879-ben született Ulmban, koraszülöttként. Kiskorában egyáltalán nem tűnt csodagyereknek, sőt az ellenkezőjét hitték. Nagyon későn, hároméves kora körül kezdett csak el beszélni, anyja szörnyen aggódott, már féleszűnek hitte gyermekét.
Sok legenda kering arról is, hogy rossz tanuló volt, hogy Einstein megbukott matematikából, bár a valóságban inkább az oktatási rendszerrel volt baja, nem a számokkal. Különc viselkedése miatt később sokan felvetették, hogy talán autizmus vagy Asperger-szindróma állhatott a háttérben, de erre nincs bizonyíték. Az viszont biztos, hogy egészen másképp gondolkodott, mint a kortársai.
Einstein szerelmi élete: egy titkos gyermek és két feleség
A tudós magánélete legalább olyan izgalmas volt, mint a tudományos munkássága. Első felesége, Mileva Marić, szerb származású matematikus. Kapcsolatuk szenvedélyes volt, Mileva fontos szellemi partnerként vett részt Einstein korai kutatásaiban.
A pár életének egyik legnagyobb rejtélye első gyermekük története. A kislányt Lieserlnek hívták, és valószínűleg örökbe adták, a sorsa máig nem teljesen ismert, és az sem, hogy mindezt miért tették.
A házasság végül megromlott. Einstein levelekben szabálylistát küldött a feleségének arról, hogyan viselkedjen vele – a sorok ma már kifejezetten ridegnek, sőt bántalmazónak hatnak.
A válás után Einstein újra megnősült: Elsa Löwenthal lett a felesége, akivel elsőfokú unokatestvérek voltak anyai ágon, apai ágon pedig másod unokatestvérek.
A zseni legendái: IQ, agy és rejtélyek
Einstein körül rengeteg legenda kering. A becslések szerint az IQ-ja 160 körül lehetett, de valójában soha nem mérték. Az egyik legismertebb legenda az úgynevezett Einstein-rejtvény, egy logikai feladvány, amely állítólag az ő nevéhez kötődik.
Albert Einstein agya azonban valóban különleges történet része. Halála után a boncolást végző orvos engedély nélkül eltávolította, majd évtizedeken át megőrizte kutatási célból. Az agyat később darabokra vágva vizsgálták tudósok, abban a reményben, hogy megtalálják a zsenialitás biológiai nyomait.
Einstein hétköznapi élete is tele volt különös részletekkel. Mindig kócos hajjal és félregombolt ingben járt, sokszor megfeledkezett a hétköznapi dolgokról, például arról, hová tette a kulcsait. Autót vezetni sem igazán szeretett. Mindez azért volt, mert folyamatosan járt az agya: a magasabb rangú, tudományos problémákon kattogott.
Barátok, tudóstársak és történelmi pillanatok
Einstein nemcsak tudós volt, hanem aktív közéleti szereplő is. 1933-ban, amikor Németországban hatalomra jutott a náci rezsim, és a zsidó származású értelmiségiek egyre nagyobb veszélybe kerültek, végleg elhagyta Európát, és az Egyesült Államokba költözött.
Az amerikai évek alatt számos híres tudóssal tartotta a kapcsolatot, például Szilárd Leó magyar fizikussal. A vele közösen megfogalmazott levél figyelmeztette az amerikai vezetést a náci Németország atomfegyver-fejlesztésének veszélyére. Ez a dokumentum később hozzájárult az amerikai atomprogram elindításához.
Az utolsó évek és Einstein halála
Utolsó évtizedeit Princetonban töltötte. Bár ekkorra már a világ egyik legismertebb tudósa volt, a mindennapjai meglepően egyszerűen teltek: szeretett sétálni és hegedülni, a zenével pihent. Híres volt arról is, hogy nem bírta elviselni a zoknit, gyakran szandálban járt, vagy akár télvíz idején is mezítláb bújt a cipőjébe. Ez az egyszerű élet volt az ő híres boldogságreceptje, amit így fogalmazott meg:
A csendes és szerény élet több boldogságot hoz, mint a siker hajszolása, amely nyugtalansággal jár.
1955. április 18-án hunyt el egy hasi aorta megrepedése miatt. A legenda szerint a kórházban még az utolsó óráiban is dolgozott: jegyzeteket diktált, de mivel németül beszélt, az ápolónő nem értette pontosan, mit mondott, így ezek a gondolatok örökre elvesztek.
Halála után kívánságát tiszteletben tartva, felhajtás nélkül temették el, hamvait pedig titokban szórták szét, hogy nyughelye ne váljon zarándokhellyé.
Olvass tovább!