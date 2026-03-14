Minden relatív, a zsenialitás örök – Einstein nagyszerű és különös élete

Március 14-én született a világ egyik legismertebb tudósa, Albert Einstein, akinek neve szinte egyet jelent a zsenialitással. A legtöbben a relativitáselméletéről vagy az ikonikus Einstein-képletről, az E=mc²-ről ismerik. Élete tele volt romantikával, családi drámákkal és olyan meghökkentő részletekkel, amelyekből most mi is felidézünk néhányat.

Albert Einstein kinyújtja a nyelvét, amikor a fotósok arra kérik, hogy mosolyogjon 72. születésnapja alkalmából, 1951. március 14-én.

Forrás: Bettmann

Albert Einstein örökbecsű mondatai közül néhány: Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.

A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor az egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát.

Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.

Az ifjú Einstein: különc gyerekből világhírű zseni

1879-ben született Ulmban, koraszülöttként. Kiskorában egyáltalán nem tűnt csodagyereknek, sőt az ellenkezőjét hitték. Nagyon későn, hároméves kora körül kezdett csak el beszélni, anyja szörnyen aggódott, már féleszűnek hitte gyermekét.

Sok legenda kering arról is, hogy rossz tanuló volt, hogy Einstein megbukott matematikából, bár a valóságban inkább az oktatási rendszerrel volt baja, nem a számokkal. Különc viselkedése miatt később sokan felvetették, hogy talán autizmus vagy Asperger-szindróma állhatott a háttérben, de erre nincs bizonyíték. Az viszont biztos, hogy egészen másképp gondolkodott, mint a kortársai.

Einstein szerelmi élete: egy titkos gyermek és két feleség

A tudós magánélete legalább olyan izgalmas volt, mint a tudományos munkássága. Első felesége, Mileva Marić, szerb származású matematikus. Kapcsolatuk szenvedélyes volt, Mileva fontos szellemi partnerként vett részt Einstein korai kutatásaiban.

A pár életének egyik legnagyobb rejtélye első gyermekük története. A kislányt Lieserlnek hívták, és valószínűleg örökbe adták, a sorsa máig nem teljesen ismert, és az sem, hogy mindezt miért tették.

A házasság végül megromlott. Einstein levelekben szabálylistát küldött a feleségének arról, hogyan viselkedjen vele – a sorok ma már kifejezetten ridegnek, sőt bántalmazónak hatnak.

A válás után Einstein újra megnősült: Elsa Löwenthal lett a felesége, akivel elsőfokú unokatestvérek voltak anyai ágon, apai ágon pedig másod unokatestvérek.