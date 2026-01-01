Személyiségteszt: mit látsz a képen? – Kiderül, mennyire tartanak nárcisztikusnak mások

Általánosságban a nárcisztikus embereket a torz önkép, a nagyzás, az állandó elismerés iránti igény és az empátia hiánya jellemzi. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a nárcisztikus személyiségzavar hivatalos pszichés kórkép, amelyet kizárólag képzett szakember diagnosztizálhat.

Ugyanakkor kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkban jelen vannak ezek a vonások. Ez nem azt jelenti, hogy bárki problémás lenne, sokkal inkább azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk magunkra jobban figyelni, mint másokra. Éppen ezért egy gyors személyiségteszt jó kiindulópont lehet az önismerethez.

Nézd meg alaposan a képet, de elsősorban arra koncentrálj, hogy mit láttál meg elsőként – ez vall majd arról, hogy mennyire vagy nárcisztikus.

A nárcisztikus személyiségzavar jellemzői Torz énkép és túlzott önértékelés: Az érintettek gyakran felsőbbrendűnek érzik magukat, különleges bánásmódot várnak el, miközben belső önbizalmuk sokszor sérülékeny.

Állandó elismerésigény és empátiahiány: Erős szükségük van a csodálatra, nehezen viselik a kritikát, és gyakran nem tudnak valódi együttérzést mutatni mások felé.

Párkapcsolati és társas nehézségek: Viselkedésük miatt kapcsolataik gyakran felszínesek, konfliktusosak, és az érintettek sokszor kihasználják környezetüket saját céljaik érdekében.

Készen állsz az igazságra? Ez a kép felfedi a személyiségedet

Egyetlen kép és néhány perc is elég ahhoz, hogy jobban megértsd, hogyan látnak téged mások. Ez a képes személyiségteszt arra világít rá, mennyire tart a környezeted nárcisztikusnak, vagy mennyire hordozol ilyen személyiségjegyeket.

A hasonló optikai illúziókra épülő feladványok népszerűsége töretlen. Bár természetesen nem helyettesítik a szakemberek munkáját, arra tökéletesek, hogy rávilágítsanak bizonyos viselkedési mintákra és belső működésekre. Sokszor egy első pillantásra jelentéktelennek tűnő kép többet árul el rólunk, mint hinnénk. Néha valóban elég egyetlen benyomás az önismeret mélyítéséhez.

Mit kell tenned? Nézz rá a képre, és jegyezd meg mit láttál meg először! Ezután görgess lejjebb, és olvasd el, mit árul el rólad az első benyomásod.

Mit jelent, hogy mit láttál meg először?

1. Ha a nőt láttad meg először

Ebben az esetben a legjellemzőbb – mások által akár nárcisztikusnak érzékelt – személyiségjegyed a külső megjelenésre való fókuszálás. Nem vagy kifejezetten hiú, és nem mindig a külső alapján ítéled meg az embereket, de stresszes helyzetben hajlamos lehetsz erre.

Ilyenkor magadat is másokhoz hasonlítod, és tudattalanul felnagyítod a jelentőségét annak, hogyan nézel ki. Bár lelkileg pontosan tudod, hogy a belső értékek számítanak igazán, bizonytalanság esetén mégis a felszínre hagyatkozol. Ezt a környezeted sokszor nagyképűségként értelmezheti, miközben valójában inkább önbizalomhiány húzódik mögötte.