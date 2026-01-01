Személyiségteszt: mit látsz a képen? – Kiderül, mennyire tartanak nárcisztikusnak mások

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Manapság szinte mindenki azon töpreng, ki az, aki valóban ilyen, és ki az, aki csak időnként mutat árulkodó vonásokat a hétköznapokban. Egy gyors teszt segíthet eldönteni, mennyire látnak nárcisztikusnak mások, mielőtt túl közel engednénk valakit magunkhoz.

Általánosságban a nárcisztikus embereket a torz önkép, a nagyzás, az állandó elismerés iránti igény és az empátia hiánya jellemzi. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a nárcisztikus személyiségzavar hivatalos pszichés kórkép, amelyet kizárólag képzett szakember diagnosztizálhat.
Ugyanakkor kisebb-nagyobb mértékben mindannyiunkban jelen vannak ezek a vonások. Ez nem azt jelenti, hogy bárki problémás lenne, sokkal inkább azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk magunkra jobban figyelni, mint másokra. Éppen ezért egy gyors személyiségteszt jó kiindulópont lehet az önismerethez.

Nézd meg alaposan a képet, de elsősorban arra koncentrálj, hogy mit láttál meg elsőként – ez vall majd arról, hogy mennyire vagy nárcisztikus.
Nézd meg alaposan a képet, de elsősorban arra koncentrálj, hogy mit láttál meg elsőként – ez vall majd arról, hogy mennyire vagy nárcisztikus. 
A nárcisztikus személyiségzavar jellemzői

  • Torz énkép és túlzott önértékelés: Az érintettek gyakran felsőbbrendűnek érzik magukat, különleges bánásmódot várnak el, miközben belső önbizalmuk sokszor sérülékeny.
  •  Állandó elismerésigény és empátiahiány: Erős szükségük van a csodálatra, nehezen viselik a kritikát, és gyakran nem tudnak valódi együttérzést mutatni mások felé.
  • Párkapcsolati és társas nehézségek: Viselkedésük miatt kapcsolataik gyakran felszínesek, konfliktusosak, és az érintettek sokszor kihasználják környezetüket saját céljaik érdekében.

Készen állsz az igazságra? Ez a kép felfedi a személyiségedet

Egyetlen kép és néhány perc is elég ahhoz, hogy jobban megértsd, hogyan látnak téged mások. Ez a képes személyiségteszt arra világít rá, mennyire tart a környezeted nárcisztikusnak, vagy mennyire hordozol ilyen személyiségjegyeket.
A hasonló optikai illúziókra épülő feladványok népszerűsége töretlen. Bár természetesen nem helyettesítik a szakemberek munkáját, arra tökéletesek, hogy rávilágítsanak bizonyos viselkedési mintákra és belső működésekre. Sokszor egy első pillantásra jelentéktelennek tűnő kép többet árul el rólunk, mint hinnénk. Néha valóban elég egyetlen benyomás az önismeret mélyítéséhez.
Mit kell tenned? Nézz rá a képre, és jegyezd meg mit láttál meg először! Ezután görgess lejjebb, és olvasd el, mit árul el rólad az első benyomásod.

Mit jelent, hogy mit láttál meg először?

1. Ha a nőt láttad meg először

Ebben az esetben a legjellemzőbb – mások által akár nárcisztikusnak érzékelt – személyiségjegyed a külső megjelenésre való fókuszálás. Nem vagy kifejezetten hiú, és nem mindig a külső alapján ítéled meg az embereket, de stresszes helyzetben hajlamos lehetsz erre.
Ilyenkor magadat is másokhoz hasonlítod, és tudattalanul felnagyítod a jelentőségét annak, hogyan nézel ki. Bár lelkileg pontosan tudod, hogy a belső értékek számítanak igazán, bizonytalanság esetén mégis a felszínre hagyatkozol. Ezt a környezeted sokszor nagyképűségként értelmezheti, miközben valójában inkább önbizalomhiány húzódik mögötte.

2. Ha a folyót láttad meg először

Ha a tekintetedet elsőként a folyó ragadta meg, akkor a társadalmi státusz és a karrier fontos szerepet játszik az értékrendedben. Számodra a siker, az elismerés és a pozíció erősen összefügg az önértékeléseddel.
Bár tudod, hogy az emberi kapcsolatok minősége a legfontosabb, nehezen tudod a figyelmedet teljesen elvonni a saját céljaidról. Emiatt környezeted sokszor becsvágyónak, törtetőnek tarthat, és könnyen alakulhat ki rólad a nárcisztikus kép. Érdemes tudatosan figyelni arra, hogy ne áldozd fel a kapcsolataidat egy-egy múló sikerért. Az élet több a címeknél és a fizetésnél.

3. Ha a hidat vetted észre először

Ebben az esetben a legfeltűnőbb, mások által akár nárcisztikusnak ítélt vonásod az empátia hiánya. Ez nem azt jelenti, hogy érzéketlen vagy rosszindulatú lennél, képes vagy mély érzelmekre is. Inkább arról van szó, hogy nem mindig az az első ösztönöd, hogy mások lelkiállapotára figyelj.
Hajlamos vagy elfogadni, ha valaki azt mondja, hogy „jól van”, anélkül, hogy mélyebbre ásnál. A környezeted ezt közönyként élheti meg. Ha tudatosan figyelsz mások érzelmeire, és gyakrabban kérdezel rá arra, hogy valóban hogyan érzik magukat, az kapcsolataid látványos javulását hozhatja.

4. Ha a csónakokat láttad meg először

Ha a csónakok tűntek fel először, akkor a legnárcisztikusabb vonásod a túl nagy önbecsülés, vagyis az a hit, hogy mindent egyedül is meg tudsz oldani. Szeretsz önállóan dolgozni, és nehezen kérsz segítséget. 
Pedig a valódi sikerhez gyakran csapatmunka vezet. Környezeted néha fölényesnek, kritikusnak láthat, ami a nárcisztikus kép erősödéséhez vezethet. Fontos tudatosítanod, hogy az erő nem a magányos küzdelemben, hanem az együttműködésben is megmutatkozik. A segítség elfogadása nem gyengeség,  sőt, sokszor épp az érettség jele.

Fontos tudnivaló a végére

Technikailag nem kell nárcisztikusnak lenned ahhoz, hogy időnként annak tűnj mások szemében. A nárcisztikus emberekre általánosan a torz önkép, a csodálat iránti erős igény és az empátia hiánya jellemző, de mindannyiunkban megjelennek ezek a vonások kisebb mértékben. Ez a személyiségteszt nem diagnózis, hanem egy játékos önismereti tükör, amely segíthet felismerni, mely területeken érdemes fejlődni. Az igazi változás mindig a tudatossággal kezdődik.

Ha folytatnád önmagad felfedezését, mutatunk pár személyiségtesztet:

Önismeret mesébe csomagolva – Mit árulnak el rólad a döntéseid? Milyennek látod magad és milyennek látnak mások?

Ez történetmesélős játék nemcsak szórakoztató, de rávilágít arra is, milyen rejtett minták mozgatják a döntéseinket – és mit üzennek arról, merre tart az életünk. Egy különleges pszichológiai tesztet, egy pszichofabulát hoztunk ma, ami segíthet abban, hogy mélyebbre ássunk az önismeret világában. Nem lesz másra szükség csak egy kis fantáziára, nyugalomra és önmagunknak adott őszinte válaszokra.

Mi a legfontosabb számodra az életben? – Ez a történetbe ágyazott személyiségteszt azonnal válaszol neked!

Ez a rendhagyó személyiségteszt nem hagyományos kérdésekkel dolgozik, hanem egy rövid történeten keresztül vezet végig.

Ilyen ember vagy a kedvenc állatod alapján – 25 állat, 25 személyiségtípus

Mondd meg, melyik a legkedvesebb állat számodra, és megmondjuk, milyen vagy. Fontos: nincs jó vagy rossz választás. A kedvenc állatod egyszerűen közelebb visz ahhoz, hogy jobban megértsd önmagad.

 

