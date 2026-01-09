Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Itt az ősi személyiségteszt: Hippokratész szerint a vérmérsékleted mindent elmond rólad

2026.01.09.
Az ember születése óta próbálja megfejteni magát és a körülötte lévő világot. Viselkedésünk megértése tudományágakat teremtett, a személyiségtípusokat pedig a pszichológia megszületése óta próbálják kategorizálni. Íme az egyik legősibb mind közül: töltsd ki a hippokratészi vérmérséklettesztet.

Kik vagyunk? Miért viselkedünk úgy, ahogy? Miért vagyunk ennyire különbözőek? – Az emberiség kezdete óta foglalkoztat minket, hogy honnan jöttünk és mi alapján vagyunk olyanok, amilyenek. Hiszen minden ember más. Míg valaki az örökmozgó, hangos, vidám karakter, addig a másikunk komoly, megfontolt és halkszavú. A hétköznapokban ezt csak temperamentumnak hívjuk, azonban az ókori Görögországban már elmélet is született erre: ez a hippokratészi vérmérséklet-elmélet. Tesztünkből most kiderítheted, hogy te melyikbe tartozol a négy nagy csoport közül: szangvinikus, kolerikus, melankolikus vagy flegmatikus vagy?

hirtelen vérmérsékletű nő az autóban
A vérmérsékletünk mindent elmond rólunk Hippokratész szerint. 
Forrás: Shutterstock

Te melyik vérmérséklettípusba tartozol?

  • A temperamentumok vagy más néven vérmérsékletek elmélete az ókori Görögországig nyúlik vissza, Hippokratészig.
  • Hippokratész úgy vélte, hogy a testünkben található négyféle testnedv aránya határozza meg személyiségünk alaptónusát. 
  • Ezek a testnedvek a sárga epe, a vér, a nyálka és fekete epe, amik különböző jellemvonásokkal hozhatók összefüggésbe.
  • Így alkotta meg a négy vérmérséklettípust: a kolerikust, a szangvinikus, a flegmatikust és a melankolikust.

Bár elsőre talán azt gondolnánk, hogy pontosan tudjuk, milyen típusú emberek vagyunk és milyen a vérmérsékletünk, a képlet nem ilyen egyszerű. Ugyanis a négy főcsoportból többhöz is tartozhatunk egyszerre, ugyanolyan arányban. 

Nézzük melyik vérmérsékletbe tartozol: töltsd ki a tesztet!

Vizsgáld meg minden állításnál, hogy igaznak vagy hamisnak érzed magadra nézve. Ha igaznak, írd fel valahová a kérdés számát. Csak az igazzal válaszolt kérdések számát kell feljegyezned. 

  1. Szereted a társaságot:  Igen/Nem
  2. Mások pesszimistának gondolnak téged: Igen/Nem
  3. Könnyen barátkozol:   Igen/Nem
  4. Mások energikusnak gondolnak téged: Igen/Nem
  5. Gyakran félsz, hogy van valamilyen betegséged: Igen/Nem
  6. Mások szigorúnak gondolnak téged:  Igen/Nem
  7. Független egyéniségnek érzed magadat:  Igen/Nem
  8. Türelmetlennek látnak mások:   Igen/Nem
  9. Nem szereted a változásokat:  Igen/Nem
  10. Sokat és keményen dolgozol: Igen/Nem
  11. Lelkiismeretesen dolgozol:  Igen/Nem
  12. Szerinted a legjobb, ha azt teszik mások, amit te szeretnél: Igen/Nem
  13. Gyakran segítesz másoknak, néha az erődön felül is: Igen/Nem
  14. Mások lassúnak, vagy lustának gondolnak:  Igen/Nem
  15. Néha rád szólnak, hogy hangosan beszélsz: Igen/Nem
  16. Gyakran gondolkozol az élet nagy dolgain:   Igen/Nem
  17. Nehezen hoznak ki a sodrodból:  Igen/Nem
  18. Szereted meghallgatni mások mondandóját:  Igen/Nem
  19. Gyakran késel: Igen/Nem
  20. Mások azt gondolják, hogy nem vagy elég lelkes: Igen/Nem

Ha végeztél az állításokkal, nézd végig a csupán betűkből álló felsorolást. Amelyik számú kérdésre igen a válasz, annak a betűjét kell számolni. A végén, amelyik betűből a legtöbb gyűlt össze, az a domináns személyiségjegyed. Sz, mint szangvinikus, M, mint melankolikus, K, mint kolerikus és F, mint flegmatikus.
1. SZ
2. M
3. SZ
4. SZ
5. M
6. K
7. K
8. K
9. F
10. K
11. M
12. K
13. M
14. F
15. SZ
16. M
17. F
18. F
19. SZ
20. F

Megvan, hogy melyik betű van többségben? Akkor neked az a vérmérsékleted, olvasd el a róla szóló leírást. Ne ijedj meg akkor sem, ha holtverseny alakul ki és több betűből is ugyanannyi jött ki. Amennyiben több betűből is egyforma számú lett, akkor mindegyik értékelés hasonló arányban igaz.

Kolerikus – A született vezető

mosolygó nő, vezető beosztásban.
A kolerikus vérmérsékletű emberek kiváló vezetők. 
Forrás: Shutterstock

A kolerikus személyiségben a sárga epe dominál Hippokratész szerint. Az ilyen ember határozott, céltudatos, szenvedélyes, erős érzelmi reakciókkal rendelkezik. Gyorsan hoz döntéseket és cselekszik. Hajlamos a dominanciára, gyakran vállal vezetői szerepet, de sokszor indulatosabbak, akár agresszívebbek is tudnak lenni. 

Szangvinikus – A mindig vidám

boldogan táncoló család
A szangvinikusok általában a család középpontjai, ám amilyen jó, amikor boldogok, olyan intenzív az is, ha nem. 
Forrás: Shutterstock

A szangvinikusban a vér dominál. Ő energikus, optimista, társaságkedvelő és könnyen barátkozik. Gyors érzelmi reakciói vannak, de ezek sokszor nem tartósak. Jól érzi magát társaságban, kreatív és álmodozó, de hajlamos a figyelemelterelésre és a késlekedésre. 

Flegmatikus – A magányos farkas

olvasó nő az ablakban
A flegmatikusok, a nevükkel ellentétben nem flegmák, de jól elvannak a saját világukban, nyugodtak és csendesek. 
Forrás: Shutterstock

A flegmatikus a nyálkához kapcsolódó típus. Nyugodt, kiegyensúlyozott, de érzelmei is lassan alakulnak ki és nem is mindig tartósak. Jellemzően passzívabb, mint a többi típus, jól elvan a maga világában. Képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, de hajlamos lehet a tétlenségre és a döntésképtelenségre is.

Melankolikus – A gondolkodó

mezőn álló nő, kabátban
A melankólikusak gyakran merülnek el gondolataikban, de nagyon precízek é megbízhatóak. 
Forrás: Shutterstock

A fekete epéhez társított melankolikus típus nevével ellentétben nem feltétlenül szomorú, inkább precíz, elemző, megbízható és zárkózott. Szereti a rutinokat, a rendet, a kiszámíthatóságot, érzelmei pedig lassan fejlődnek ki. Nehezen osztja meg érzéseit másokkal. Hajlamos a mély gondolkodásra és az önreflexióra, de ez a hajlam néha a szomorúság érzéséhez vezethet.

Végezd el további személyiségtesztjeinket is:

Önismeret mesébe csomagolva – Mit árulnak el rólad a döntéseid? Milyennek látod magad és milyennek látnak mások?

Ez történetmesélős játék nemcsak szórakoztató, de rávilágít arra is, milyen rejtett minták mozgatják a döntéseinket – és mit üzennek arról, merre tart az életünk. Egy különleges pszichológiai tesztet, egy pszichofabulát hoztunk ma, ami segíthet abban, hogy mélyebbre ássunk az önismeret világában. Nem lesz másra szükség csak egy kis fantáziára, nyugalomra és önmagunknak adott őszinte válaszokra.

Te hogyan fogadod a bókokat? − Személyiségteszt leplezi le az igazi jellemedet

A másoktól kapott bókok kedves gesztusok, ám számít, miként reagálunk rájuk. Legújabb személyiségtesztünk a dicséretre adott válaszod alapján fedi fel jellemedet.

Melyik napot szereted legjobban? – Személyiségteszt a hét napjai alapján

Ez egy játékos, rövid személyiségteszt, amely segít felfedezni jellemed rejtett oldalait. Kiderül belőle, mit árul el rólad a kedvenc napod, vagyis az, hogy a hét melyik napját érzed leginkább hozzád illőnek.

 

