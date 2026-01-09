Itt az ősi személyiségteszt: Hippokratész szerint a vérmérsékleted mindent elmond rólad

Kik vagyunk? Miért viselkedünk úgy, ahogy? Miért vagyunk ennyire különbözőek? – Az emberiség kezdete óta foglalkoztat minket, hogy honnan jöttünk és mi alapján vagyunk olyanok, amilyenek. Hiszen minden ember más. Míg valaki az örökmozgó, hangos, vidám karakter, addig a másikunk komoly, megfontolt és halkszavú. A hétköznapokban ezt csak temperamentumnak hívjuk, azonban az ókori Görögországban már elmélet is született erre: ez a hippokratészi vérmérséklet-elmélet. Tesztünkből most kiderítheted, hogy te melyikbe tartozol a négy nagy csoport közül: szangvinikus, kolerikus, melankolikus vagy flegmatikus vagy?

A vérmérsékletünk mindent elmond rólunk Hippokratész szerint.

Te melyik vérmérséklettípusba tartozol?

A temperamentumok vagy más néven vérmérsékletek elmélete az ókori Görögországig nyúlik vissza, Hippokratészig.

Hippokratész úgy vélte, hogy a testünkben található négyféle testnedv aránya határozza meg személyiségünk alaptónusát.

Ezek a testnedvek a sárga epe, a vér, a nyálka és fekete epe, amik különböző jellemvonásokkal hozhatók összefüggésbe.

Így alkotta meg a négy vérmérséklettípust: a kolerikust, a szangvinikus, a flegmatikust és a melankolikust.

Bár elsőre talán azt gondolnánk, hogy pontosan tudjuk, milyen típusú emberek vagyunk és milyen a vérmérsékletünk, a képlet nem ilyen egyszerű. Ugyanis a négy főcsoportból többhöz is tartozhatunk egyszerre, ugyanolyan arányban.

Nézzük melyik vérmérsékletbe tartozol: töltsd ki a tesztet!

Vizsgáld meg minden állításnál, hogy igaznak vagy hamisnak érzed magadra nézve. Ha igaznak, írd fel valahová a kérdés számát. Csak az igazzal válaszolt kérdések számát kell feljegyezned.

Szereted a társaságot: Igen/Nem Mások pesszimistának gondolnak téged: Igen/Nem Könnyen barátkozol: Igen/Nem Mások energikusnak gondolnak téged: Igen/Nem Gyakran félsz, hogy van valamilyen betegséged: Igen/Nem Mások szigorúnak gondolnak téged: Igen/Nem Független egyéniségnek érzed magadat: Igen/Nem Türelmetlennek látnak mások: Igen/Nem Nem szereted a változásokat: Igen/Nem Sokat és keményen dolgozol: Igen/Nem Lelkiismeretesen dolgozol: Igen/Nem Szerinted a legjobb, ha azt teszik mások, amit te szeretnél: Igen/Nem Gyakran segítesz másoknak, néha az erődön felül is: Igen/Nem Mások lassúnak, vagy lustának gondolnak: Igen/Nem Néha rád szólnak, hogy hangosan beszélsz: Igen/Nem Gyakran gondolkozol az élet nagy dolgain: Igen/Nem Nehezen hoznak ki a sodrodból: Igen/Nem Szereted meghallgatni mások mondandóját: Igen/Nem Gyakran késel: Igen/Nem Mások azt gondolják, hogy nem vagy elég lelkes: Igen/Nem

Ha végeztél az állításokkal, nézd végig a csupán betűkből álló felsorolást. Amelyik számú kérdésre igen a válasz, annak a betűjét kell számolni. A végén, amelyik betűből a legtöbb gyűlt össze, az a domináns személyiségjegyed. Sz, mint szangvinikus, M, mint melankolikus, K, mint kolerikus és F, mint flegmatikus.

1. SZ

2. M

3. SZ

4. SZ

5. M

6. K

7. K

8. K

9. F

10. K

11. M

12. K

13. M

14. F

15. SZ

16. M

17. F

18. F

19. SZ

20. F

Megvan, hogy melyik betű van többségben? Akkor neked az a vérmérsékleted, olvasd el a róla szóló leírást. Ne ijedj meg akkor sem, ha holtverseny alakul ki és több betűből is ugyanannyi jött ki. Amennyiben több betűből is egyforma számú lett, akkor mindegyik értékelés hasonló arányban igaz.

Kolerikus – A született vezető