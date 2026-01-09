Itt az ősi személyiségteszt: Hippokratész szerint a vérmérsékleted mindent elmond rólad

Kik vagyunk? Miért viselkedünk úgy, ahogy? Miért vagyunk ennyire különbözőek? – Az emberiség kezdete óta foglalkoztat minket, hogy honnan jöttünk és mi alapján vagyunk olyanok, amilyenek. Hiszen minden ember más. Míg valaki az örökmozgó, hangos, vidám karakter, addig a másikunk komoly, megfontolt és halkszavú. A hétköznapokban ezt csak temperamentumnak hívjuk, azonban az ókori Görögországban már elmélet is született erre: ez a hippokratészi vérmérséklet-elmélet. Tesztünkből most kiderítheted, hogy te melyikbe tartozol a négy nagy csoport közül: szangvinikus, kolerikus, melankolikus vagy flegmatikus vagy?
Te melyik vérmérséklettípusba tartozol?
- A temperamentumok vagy más néven vérmérsékletek elmélete az ókori Görögországig nyúlik vissza, Hippokratészig.
- Hippokratész úgy vélte, hogy a testünkben található négyféle testnedv aránya határozza meg személyiségünk alaptónusát.
- Ezek a testnedvek a sárga epe, a vér, a nyálka és fekete epe, amik különböző jellemvonásokkal hozhatók összefüggésbe.
- Így alkotta meg a négy vérmérséklettípust: a kolerikust, a szangvinikus, a flegmatikust és a melankolikust.
Bár elsőre talán azt gondolnánk, hogy pontosan tudjuk, milyen típusú emberek vagyunk és milyen a vérmérsékletünk, a képlet nem ilyen egyszerű. Ugyanis a négy főcsoportból többhöz is tartozhatunk egyszerre, ugyanolyan arányban.
Nézzük melyik vérmérsékletbe tartozol: töltsd ki a tesztet!
Vizsgáld meg minden állításnál, hogy igaznak vagy hamisnak érzed magadra nézve. Ha igaznak, írd fel valahová a kérdés számát. Csak az igazzal válaszolt kérdések számát kell feljegyezned.
- Szereted a társaságot: Igen/Nem
- Mások pesszimistának gondolnak téged: Igen/Nem
- Könnyen barátkozol: Igen/Nem
- Mások energikusnak gondolnak téged: Igen/Nem
- Gyakran félsz, hogy van valamilyen betegséged: Igen/Nem
- Mások szigorúnak gondolnak téged: Igen/Nem
- Független egyéniségnek érzed magadat: Igen/Nem
- Türelmetlennek látnak mások: Igen/Nem
- Nem szereted a változásokat: Igen/Nem
- Sokat és keményen dolgozol: Igen/Nem
- Lelkiismeretesen dolgozol: Igen/Nem
- Szerinted a legjobb, ha azt teszik mások, amit te szeretnél: Igen/Nem
- Gyakran segítesz másoknak, néha az erődön felül is: Igen/Nem
- Mások lassúnak, vagy lustának gondolnak: Igen/Nem
- Néha rád szólnak, hogy hangosan beszélsz: Igen/Nem
- Gyakran gondolkozol az élet nagy dolgain: Igen/Nem
- Nehezen hoznak ki a sodrodból: Igen/Nem
- Szereted meghallgatni mások mondandóját: Igen/Nem
- Gyakran késel: Igen/Nem
- Mások azt gondolják, hogy nem vagy elég lelkes: Igen/Nem
Ha végeztél az állításokkal, nézd végig a csupán betűkből álló felsorolást. Amelyik számú kérdésre igen a válasz, annak a betűjét kell számolni. A végén, amelyik betűből a legtöbb gyűlt össze, az a domináns személyiségjegyed. Sz, mint szangvinikus, M, mint melankolikus, K, mint kolerikus és F, mint flegmatikus.
1. SZ
2. M
3. SZ
4. SZ
5. M
6. K
7. K
8. K
9. F
10. K
11. M
12. K
13. M
14. F
15. SZ
16. M
17. F
18. F
19. SZ
20. F
Megvan, hogy melyik betű van többségben? Akkor neked az a vérmérsékleted, olvasd el a róla szóló leírást. Ne ijedj meg akkor sem, ha holtverseny alakul ki és több betűből is ugyanannyi jött ki. Amennyiben több betűből is egyforma számú lett, akkor mindegyik értékelés hasonló arányban igaz.
Kolerikus – A született vezető
A kolerikus személyiségben a sárga epe dominál Hippokratész szerint. Az ilyen ember határozott, céltudatos, szenvedélyes, erős érzelmi reakciókkal rendelkezik. Gyorsan hoz döntéseket és cselekszik. Hajlamos a dominanciára, gyakran vállal vezetői szerepet, de sokszor indulatosabbak, akár agresszívebbek is tudnak lenni.
Szangvinikus – A mindig vidám
A szangvinikusban a vér dominál. Ő energikus, optimista, társaságkedvelő és könnyen barátkozik. Gyors érzelmi reakciói vannak, de ezek sokszor nem tartósak. Jól érzi magát társaságban, kreatív és álmodozó, de hajlamos a figyelemelterelésre és a késlekedésre.
Flegmatikus – A magányos farkas
A flegmatikus a nyálkához kapcsolódó típus. Nyugodt, kiegyensúlyozott, de érzelmei is lassan alakulnak ki és nem is mindig tartósak. Jellemzően passzívabb, mint a többi típus, jól elvan a maga világában. Képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, de hajlamos lehet a tétlenségre és a döntésképtelenségre is.
Melankolikus – A gondolkodó
A fekete epéhez társított melankolikus típus nevével ellentétben nem feltétlenül szomorú, inkább precíz, elemző, megbízható és zárkózott. Szereti a rutinokat, a rendet, a kiszámíthatóságot, érzelmei pedig lassan fejlődnek ki. Nehezen osztja meg érzéseit másokkal. Hajlamos a mély gondolkodásra és az önreflexióra, de ez a hajlam néha a szomorúság érzéséhez vezethet.
Végezd el további személyiségtesztjeinket is: