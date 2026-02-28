Így derítsd ki, milyen a munkahely belülről, mielőtt még felvennének

Tökéletesen meggyőzni csak akkor fog egy munkahely, ha már eltöltöttél pár hónapot a cégnél, de addig is bevethetsz néhány Sherlock Holmes-féle trükköt, ami segít eldönteni, valóban jó ötlet-e elköteleződnöd. Detektíveskedni abszolút ér, főleg, ha hosszú távra tervezel. Mutatjuk, hogyan csináld ügyesen a felderítést.

Nézz a „kulisszák mögé”, mielőtt igent mondasz a munkahelyre.

Forrás: Shutterstock

Így derítsd fel a munkahely belső világát még mielőtt felvennének Nem árt, ha tisztába kerülsz a jövőbeni munkahelyed előnyeivel és negatívumaival, még mielőtt felvennének.

Mutatjuk, hogyan szűrd ki a megbízható tapasztalatokat a cégértékelések tömkelegéből.

Eláruljuk, mire figyelj a próbaidőszak alatt és az állásinterjún, mielőtt végleg elköteleződnél egy új munkahelyen.

Túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen? Mi az, amit a munkahely titkol? Valóban olyan a munkahelyi légkör és a főnök, mint amilyennek azt állították a felvételi beszélgetésen? Ha ezeknek a kérdéseknek utánajársz, nagy az esély arra, hogy a próbaidő alatt és után már nem érnek kellemetlen meglepetések. Íme 5 tipp, hogyan kideríts, milyen is a munkahely belülről.

1. Olvasd el a cégértékeléseket

Egyes internetes portálokon olyanok véleményét olvashatod, akik már dolgoznak vagy dolgoztak az adott cégnél, vagyis valós tapasztalatok alapján mondanak véleményt a munkahelyről. Ha több értékelésben is ugyanazok az előnyök vagy problémák jelennek meg, az már egyfajta mintázat, ami árulkodó lehet. Tájékozódj több forrásból, és ne egyetlen komment alapján ítélkezz!

2. Térképezd fel a munkahely közösségi médiafelületeit

Egy cég közösségi média felületei rengeteget elárulhatnak a hangulatról és a főnök-beosztott viszonyról. Figyeld meg, milyen eseményekről számolnak be, és hogyan kommunikálnak egymásról, illetve egyes eseményekről, céges mérföldkövekről. Összetartó a csapat a fotók és a kommentek alapján? Vagy inkább csak uncsi marketingüzenetek jelennek meg az oldalaikon?

Kutass egy kicsit a cég után, mielőtt végleg leteszed a voksod mellette.

Forrás: Shutterstock

3. Kérdezz rá az interjún a mindennapokra

Van, hogy már az állásinterjún is kiderül, hogy borzalmas lenne az adott cégnél dolgozni. Ha a te esetedben ilyen nem történt, akkor is készülj az állásinterjúra olyan kérdésekkel, amelyek a munkahely hétköznapi működésére vonatkoznak. Ha kitérő, sablonos válaszokat kapsz, az red flag lehet, de a konkrét példák már bizakodásra adnak okot. Például ilyeneket kérdezhetsz:

Milyen a csapat felépítése, kikkel dolgoznék együtt?

Hogyan képzeljek el nálatok egy munkanapot?

Ti miért szerettek itt dolgozni?

4. Kérdezz rá ismerősöknél vagy volt kollégáknál a munkahelyi légkörre

Ha van ismerősöd, aki dolgozott már az adott cégnél, mindenképpen érdemes kérdezgetned őt a munkahelyi hangulatról, a klikkesedésről, vagy arról, hogy miért mondott fel. Az ismerősödnek semmi érdeke nem fűződne ahhoz, hogy hazudjon neked.