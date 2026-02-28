Így derítsd ki, milyen a munkahely belülről, mielőtt még felvennének

Tökéletesen meggyőzni csak akkor fog egy munkahely, ha már eltöltöttél pár hónapot a cégnél, de addig is bevethetsz néhány Sherlock Holmes-féle trükköt, ami segít eldönteni, valóban jó ötlet-e elköteleződnöd. Detektíveskedni abszolút ér, főleg, ha hosszú távra tervezel. Mutatjuk, hogyan csináld ügyesen a felderítést.
Így derítsd fel a munkahely belső világát még mielőtt felvennének
- Nem árt, ha tisztába kerülsz a jövőbeni munkahelyed előnyeivel és negatívumaival, még mielőtt felvennének.
- Mutatjuk, hogyan szűrd ki a megbízható tapasztalatokat a cégértékelések tömkelegéből.
- Eláruljuk, mire figyelj a próbaidőszak alatt és az állásinterjún, mielőtt végleg elköteleződnél egy új munkahelyen.
Túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen? Mi az, amit a munkahely titkol? Valóban olyan a munkahelyi légkör és a főnök, mint amilyennek azt állították a felvételi beszélgetésen? Ha ezeknek a kérdéseknek utánajársz, nagy az esély arra, hogy a próbaidő alatt és után már nem érnek kellemetlen meglepetések. Íme 5 tipp, hogyan kideríts, milyen is a munkahely belülről.
1. Olvasd el a cégértékeléseket
Egyes internetes portálokon olyanok véleményét olvashatod, akik már dolgoznak vagy dolgoztak az adott cégnél, vagyis valós tapasztalatok alapján mondanak véleményt a munkahelyről. Ha több értékelésben is ugyanazok az előnyök vagy problémák jelennek meg, az már egyfajta mintázat, ami árulkodó lehet. Tájékozódj több forrásból, és ne egyetlen komment alapján ítélkezz!
2. Térképezd fel a munkahely közösségi médiafelületeit
Egy cég közösségi média felületei rengeteget elárulhatnak a hangulatról és a főnök-beosztott viszonyról. Figyeld meg, milyen eseményekről számolnak be, és hogyan kommunikálnak egymásról, illetve egyes eseményekről, céges mérföldkövekről. Összetartó a csapat a fotók és a kommentek alapján? Vagy inkább csak uncsi marketingüzenetek jelennek meg az oldalaikon?
3. Kérdezz rá az interjún a mindennapokra
Van, hogy már az állásinterjún is kiderül, hogy borzalmas lenne az adott cégnél dolgozni. Ha a te esetedben ilyen nem történt, akkor is készülj az állásinterjúra olyan kérdésekkel, amelyek a munkahely hétköznapi működésére vonatkoznak. Ha kitérő, sablonos válaszokat kapsz, az red flag lehet, de a konkrét példák már bizakodásra adnak okot. Például ilyeneket kérdezhetsz:
- Milyen a csapat felépítése, kikkel dolgoznék együtt?
- Hogyan képzeljek el nálatok egy munkanapot?
- Ti miért szerettek itt dolgozni?
4. Kérdezz rá ismerősöknél vagy volt kollégáknál a munkahelyi légkörre
Ha van ismerősöd, aki dolgozott már az adott cégnél, mindenképpen érdemes kérdezgetned őt a munkahelyi hangulatról, a klikkesedésről, vagy arról, hogy miért mondott fel. Az ismerősödnek semmi érdeke nem fűződne ahhoz, hogy hazudjon neked.
5. Figyeld a jeleket a próbaidő alatt
Ha eljutsz a próbanapig vagy már a próbaidődet töltöd, a saját tapasztalataidra alapozva vonhatod le a konklúziót a munkahelyről. Ráadásul azt is megtudhatod, vannak-e olyan kollégák, akik rövid idő alatt képesek az őrületbe kergetni. Légy résen és kövesd figyelemmel:
- hogyan kommunikálnak egymással a kollégák,
- eléggé segítőkészek-e,
- kimerültnek tűnnek-e,
- nyilatkoznak-e negatívan a vezetőségről.
- Mennyire érzed őket őszintének/színészkedőnek?
Az mindenképpen jó pont, ha a próbaidő alatt azt kapod, amit az álláshirdetésben ígértek. Ilyen lehet a kiszámítható a munkarend, a jó csapat, vagy az, hogy motiváló a vezetőség.
