Így derítsd ki, milyen a munkahely belülről, mielőtt még felvennének

állásinterjú munkahely munkahelyi légkör
Jónás Ágnes
2026.02.28.
Korrekt fizetés, juttatások, inspiráló vezető és fejlődési lehetőségek – egy álláshirdetésben minden tökéletesnek tűnhet első olvasásra. Be is hívnak az önéletrajzod alapján, és meg is kapod az állást, de vajon honnan tudhatod, hogy a munkahely valóban azt adja, amit ígér?

Tökéletesen meggyőzni csak akkor fog egy munkahely, ha már eltöltöttél pár hónapot a cégnél, de addig is bevethetsz néhány Sherlock Holmes-féle trükköt, ami segít eldönteni, valóban jó ötlet-e elköteleződnöd. Detektíveskedni abszolút ér, főleg, ha hosszú távra tervezel. Mutatjuk, hogyan csináld ügyesen a felderítést. 

Fiatal nő új munkahelyre pályázik.
Nézz a „kulisszák mögé”, mielőtt igent mondasz a munkahelyre.
Forrás: Shutterstock

Így derítsd fel a munkahely belső világát még mielőtt felvennének

  • Nem árt, ha tisztába kerülsz a jövőbeni munkahelyed előnyeivel és negatívumaival, még mielőtt felvennének.
  • Mutatjuk, hogyan szűrd ki a megbízható tapasztalatokat a cégértékelések tömkelegéből.
  • Eláruljuk, mire figyelj a próbaidőszak alatt és az állásinterjún, mielőtt végleg elköteleződnél egy új munkahelyen.

Túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen? Mi az, amit a munkahely titkol? Valóban olyan a munkahelyi légkör és a főnök, mint amilyennek azt állították a felvételi beszélgetésen? Ha ezeknek a kérdéseknek utánajársz, nagy az esély arra, hogy a próbaidő alatt és után már nem érnek kellemetlen meglepetések. Íme 5 tipp, hogyan kideríts, milyen is a munkahely belülről. 

1. Olvasd el a cégértékeléseket

Egyes internetes portálokon olyanok véleményét olvashatod, akik már dolgoznak vagy dolgoztak az adott cégnél, vagyis valós tapasztalatok alapján mondanak véleményt a munkahelyről. Ha több értékelésben is ugyanazok az előnyök vagy problémák jelennek meg, az már egyfajta mintázat, ami árulkodó lehet. Tájékozódj több forrásból, és ne egyetlen komment alapján ítélkezz!

2. Térképezd fel a munkahely közösségi médiafelületeit

Egy cég közösségi média felületei rengeteget elárulhatnak a hangulatról és a főnök-beosztott viszonyról. Figyeld meg, milyen eseményekről számolnak be, és hogyan kommunikálnak egymásról, illetve egyes eseményekről, céges mérföldkövekről. Összetartó a csapat a fotók és a kommentek alapján? Vagy inkább csak uncsi marketingüzenetek jelennek meg az oldalaikon?

Nézz utána a cégnek, mielőtt a munkahelyeddé válik.
Kutass egy kicsit a cég után, mielőtt végleg leteszed a voksod mellette. 
Forrás: Shutterstock

3. Kérdezz rá az interjún a mindennapokra

Van, hogy már az állásinterjún is kiderül, hogy borzalmas lenne az adott cégnél dolgozni. Ha a te esetedben ilyen nem történt, akkor is készülj az állásinterjúra olyan kérdésekkel, amelyek a munkahely hétköznapi működésére vonatkoznak. Ha kitérő, sablonos válaszokat kapsz, az red flag lehet, de a konkrét példák már bizakodásra adnak okot. Például ilyeneket kérdezhetsz:

  • Milyen a csapat felépítése, kikkel dolgoznék együtt?
  • Hogyan képzeljek el nálatok egy munkanapot?
  • Ti miért szerettek itt dolgozni? 

4. Kérdezz rá ismerősöknél vagy volt kollégáknál a munkahelyi légkörre

Ha van ismerősöd, aki dolgozott már az adott cégnél, mindenképpen érdemes kérdezgetned őt a munkahelyi hangulatról, a klikkesedésről, vagy arról, hogy miért mondott fel. Az ismerősödnek semmi érdeke nem fűződne ahhoz, hogy hazudjon neked.

Munkahely, 2 barátnő beszélget a cégről.
A legjobb, ha hiteles forrásból tudakozódsz, például  a barátnődtől vagy ismerőseidtől.
Forrás: Shutterstock

5. Figyeld a jeleket a próbaidő alatt

Ha eljutsz a próbanapig vagy már a próbaidődet töltöd, a saját tapasztalataidra alapozva vonhatod le a konklúziót a munkahelyről. Ráadásul azt is megtudhatod, vannak-e olyan kollégák, akik rövid idő alatt képesek az őrületbe kergetni. Légy résen és kövesd figyelemmel:

  • hogyan kommunikálnak egymással a kollégák,
  • eléggé segítőkészek-e,
  • kimerültnek tűnnek-e,
  • nyilatkoznak-e negatívan a vezetőségről.
  • Mennyire érzed őket őszintének/színészkedőnek?
Figyeld a jeleket a munkahelyen a próbaidő alatt.
Légy résen, figyeld a jeleket a munkahelyen a próbaidő alatt.
Forrás: Shutterstock

Az mindenképpen jó pont, ha a próbaidő alatt azt kapod, amit az álláshirdetésben ígértek. Ilyen lehet a kiszámítható a munkarend, a jó csapat, vagy az, hogy motiváló a vezetőség. 

