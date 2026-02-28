Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
angelina jolie

Brad Pittet most legidősebb fia alázta meg: a színész teljesen maga alatt lehet

angelina jolie brad pitt maddox név
Újabb Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy elhagyja apja nevét. Testvérei után most Maddox is már csak Jolie néven mutatkozik be. Úgy tűnik Brad Pitt és Angelina Jolie csatájából, ha a gyerekeken múlik, a színésznő kerül ki győztesen.

Testvérei után Maddox is eldobta Brad Pitt vezetéknevét. Hogy a színész miként reagál erre, egyelőre nem tudni, de lapinformációk szerint a fiatalabb gyerekek döntése egykor nagyon megviselte. 

Brad Pitt és Angelina Jolie fia, Maddox eldobta apja nevét.
Brad Pitt és Angelina Jolie fia, Maddox eldobta apja nevét.
Forrás: Getty Images North America

Brad Pitt fia ezentúl Maddox Jolie

Újabb Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy ezentúl csak édesanyja nevét használja. Maddox választása úgy került reflektorfénybe,  hogy a 24 éves rendezőasszisztens Angelina Jolie új filmjének, a Couture-nek a stáblistáján már csak édesanyja nevével szerepel − szúrta ki a Page Six.  Az Alice Winocour rendezte film szerdán debütált a francia mozikban. Maddox nem először dolgozik Angelinával, akinek előző filmjét, a Mariát még Maddox Pitt-Jolie-ként jegyezte. Hogy történt-e nézeteltérés apa és fia között nem tudni. Lehetséges, hogy a teljes elhidegülés vezetett idáig. 

Zahara, Shiloh és Vivienne is így döntött

Zahara Jolie egy egyetemi bemutatkozásakor csak édesanyja nevét használta, Shiloh pedig amikor betöltötte a 18. életévét, hivatalosan kérvényezte, hogy a Shiloh Jolie-t használhassa. Vivienne Maddoxhoz hasonlóan jelezte döntését, 2024-ben pedig egy Broadway-produkció, az Outsiders stáblistáján Jolie-ként szerepelt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ki lesz a következő James Bond? Pierce Brosnan és Daniel Craig magasra tette a mércét − Videó

Még mindig keresik a következő James Bondot és egyre több színész neve merül fel, mint lehetséges 007-es.

Felismerhetetlen a 64 éves Jim Carrey: új frizurával sokkolta a César-gála közönségét – Fotó

Jim Carrey ritkán mutatkozik nyilvánosan, de amikor mégis, az mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Így történt ezen a héten is: a 64 éves színész Párizsban, az 51. César-díjátadón lépett a vörös szőnyegre – teljesen új külsővel. Jim Carrey hosszú, koromfekete hajjal érkezett, szinte felismerhetetlen volt.

Emily Ratajkowski megmutatta új pasiját – először posztolt közös képet Romain Gavrasszal

Úgy tűnik, Emily Ratajkowski valóban új fejezetet nyitott az életében: a 34 éves modell először osztott meg olyan fotókat Instagram-oldalán, amelyekkel megerősítette kapcsolatát a francia filmrendezővel, Romain Gavrasszal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu