Brad Pittet most legidősebb fia alázta meg: a színész teljesen maga alatt lehet

Testvérei után Maddox is eldobta Brad Pitt vezetéknevét. Hogy a színész miként reagál erre, egyelőre nem tudni, de lapinformációk szerint a fiatalabb gyerekek döntése egykor nagyon megviselte.

Brad Pitt és Angelina Jolie fia, Maddox eldobta apja nevét.

Forrás: Getty Images North America

Brad Pitt fia ezentúl Maddox Jolie

Újabb Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy ezentúl csak édesanyja nevét használja. Maddox választása úgy került reflektorfénybe, hogy a 24 éves rendezőasszisztens Angelina Jolie új filmjének, a Couture-nek a stáblistáján már csak édesanyja nevével szerepel − szúrta ki a Page Six. Az Alice Winocour rendezte film szerdán debütált a francia mozikban. Maddox nem először dolgozik Angelinával, akinek előző filmjét, a Mariát még Maddox Pitt-Jolie-ként jegyezte. Hogy történt-e nézeteltérés apa és fia között nem tudni. Lehetséges, hogy a teljes elhidegülés vezetett idáig.

Zahara, Shiloh és Vivienne is így döntött

Zahara Jolie egy egyetemi bemutatkozásakor csak édesanyja nevét használta, Shiloh pedig amikor betöltötte a 18. életévét, hivatalosan kérvényezte, hogy a Shiloh Jolie-t használhassa. Vivienne Maddoxhoz hasonlóan jelezte döntését, 2024-ben pedig egy Broadway-produkció, az Outsiders stáblistáján Jolie-ként szerepelt.

