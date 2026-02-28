Ki lesz a következő James Bond? Pierce Brosnan és Daniel Craig magasra tette a mércét − Videó

Nos, úgy tűnik, hogy maguk a készítők sem tudnak dűlőre jutni abban, hogy ki lenne a legtökéletesebb 007-es Pierce Brosnan és Daniel Craig után és a jelölteket elnézve még elég nagy merítésből dolgoznak. Egyelőre csak találgathatunk, ki lesz a következő James Bond?

Pierce Brosnan James Bondként.

Forrás: Getty Images

Kik lehetnek esélyesek a James Bond-szerepre?

Úgy tudni, Tom Holland neve is szóba került, ugyanis kifejezetten 30 év alatti színészeket keresnek a szerepre, aki minimum 15 évig alakítaná a brit titkosügynököt. De ott van a kalapban még a nők bálványa, az Üvöltő szelek színésze, Jacob Elordi is, aki már egy megbeszélésen is részt vett az új film rendezőjével és producerével és bár nem tudjuk, miről ment a diskurzus, nem nehéz kitalálni, hogy Elordi jó eséllyel indul a szerepért. Az esélyesek között van még Dua Lipa vőlegénye, Callum Turner is, aki nemcsak elképesztően sármos, de a brit akcentusának hála tökéletes James Bond lenne. Végül pedig itt van még Harris Dickinson is, akit legutóbb Nicole Kidman oldalán láthattunk a Jókislány című filmben és aki állítólag az egyik legesélyesebb a szerepre.

@life.hu_official Ki legyen a következő James Bond? Még mindig keresik a következő James Bondot és egyre több színész neve merül fel, mint lehetséges 007-es. #life #JamesBond #JacobElordi #HarrisDickinson #life #TomHolland #CallumTurner #Hollywood #sztárhírek #mozi ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: