Rocky-festmények és arany mindenhol: elképesztő pompában él Sylvester Stallone

Ahhoz már hozzá vagyunk szokva, hogy a hollywoodi sztárok otthonai fényűzésből jelesre vizsgáznak. A Rocky-filmekkel berobbanó Sylvester Stallone otthonának stílusát azonban nem ilyennek képzeltük. Ezt pedig értsd jól, hiszen a floridai luxus egyszerre hódol az arany fémes csillogásának, a kortárs művészetnek és az abszolút élhető berendezésnek.

Sylvester Stallone és felesége, Jennifer Flavin otthonukat műalkotásokkal és arany dekorációkkal álmodták meg.

Forrás: Getty/Amy Sussman

Sylvester Stallone élete maga a hollywoodi álom Palm Beach-i otthonában a luxus nem hivalkodó, mégis karakteresen van jelen.

Ez enteriőr ikonikus műalkotások inspirációjából született.

Az arany szinte mindenhol megjelenik, mégsem válik giccsessé.

A legtöbbünk számára a 79 éves Sylvester Stallone neve a nagybetűs akcióhőst jelenti, aki kemény, állhatatos, lehengerlő, hétköznapi módon bájosan egyszerű és végtelenül szerethető − épp, mint Rocky Balboa. Pedig a sztár az elmúlt években jócskán továbbfejlesztette magát enteriőr- és művészetrajongóként is. Ennek köszönhetően a floridai Palm Beach-i ház nem csupán Sylvester Stallone lakhelye, hanem egy kifinomult, mégis karakteres otthon.

Sylvester Stallone háza

A belső terek megálmodásakor a tervező, Martyn Lawrence Bullard nem félt a merész megoldásoktól. A középpontban álló reggelizőasztal például egyedi, ívelt aranyszínű alappal és fa felsőrésszel készült, ami egyszerre sugároz eleganciát és vagány karaktert. Formájának és elhelyezésének köszönhetően azonban mégsem nyomja agyon a szobát. Az egyensúlyt teremtő neutrális színvilág, a finoman texturált felületek és az arany dekorációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hatás még véletlenül se lépje át a giccs határát, de kellően feltűnő legyen.

Sylvester Stallone és harmadik felesége, Jennifer Flavin tudatosan helyezték a művészetet a dizájn középpontjába. A falakon Andy Warhol, George Condo és más kortárs alkotók munkáit csodálhatjuk, így a tér élő galériaként is funkcionál. Mi például imádjuk, hogy Rocky több helyen is feltűnik a házban, ami remekül mutatja, Sylvester Stallone sosem felejtette el, hogy honnan jött. Ez volt ugyanis az a film, amivel feltette magát a hollywoodi sztártérképre, ráadásul nemcsak címszereplőként, de az első részt forgatókönyvíróként is jegyzi.