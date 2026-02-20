Párkapcsolati teszt: ki a bűnbak?

Egy jó párkapcsolati teszt nem arról szól, hogy ki a hibás, hanem arról, hogy jobban megértsük a kapcsolatunk működését. Sokszor észre sem vesszük, ha valaki állandóan magára vállalja a felelősséget, vagy éppen őt teszik meg bűnbaknak a viták során. Ez a játékos, mégis elgondolkodtató párkapcsolati teszt segít rávilágítani arra, milyen szerepet töltesz be a kettőtök kapcsolatában, és mennyire kiegyensúlyozott köztetek a dinamika.

Párkapcsolati teszt: mennyire ismered a kapcsolatodat?

Forrás: Shutterstock

Párkapcsolati teszt: bűnbak vagy mártír vagy?

Léteznek különféle tesztek, amik a párkapcsolatok milyenségét mutatják meg: kideríthetjük, milyen párkapcsolatban élük, mennyire ismerjük a párunkat illetve azt is, ismertük-e a kedvesünket előző életeinkben. Ha azonban nem tudod eldönteni, milyen szereped van a kapcsolatodban egy-egy vita során, ez a teszt tűpontos képet fog adni arról, ki is vagy valójában és hogyan viselkedsz rázósabb helyzetekben. Felkészültél, mert a valóság nem biztos, hogy egyezik azzal, amit te magadról vagy a párodról gondolsz?

1. Vita után ki kér először bocsánatot?

a) Szinte mindig én, csak hogy újra béke legyen.

b) Felváltva, mindig a helyzettől függ, de általában az, aki hibázott.

c) Ő, még akkor is, ha nem teljesen érti, hogy miért kellene bocsánatot kérnie. De hát ő a férfi!

2. Ha kiderül, hogy valami elromlik otthon, mi az első reakció?

a) Rám néz és azonnal ezt kérdezi: „Te nyúltál hozzá?”

b) Megbeszéljük, hogy mi történhetett, és közösen megpróbáljuk megoldani.

c) Automatikusan magát hibáztatja, és igyekszik megoldani a problémát.

3. Előfordul, hogy egy rossz nap után egymáson vezetitek le a feszültséget?

a) Mindig rám borítja az összes baját, mondván, hogy én úgy is megértem.

b) Igyekszünk ezt elkerülni, inkább átbeszéljük a dolgokat.

c) Nem is kell mondanom semmit, mert megérzi, ha feszült vagyok, és azonnal magára veszi.

4. Kinek a hibájából szoktatok késni?

a) Valahogy mindig az én hibám, de nem tudom, hol csúszok ki az időből.

b) Sajnos mindketten tudunk késni.

c) Ő stresszel, és mindig magát okolja, ha késve indulunk el otthonról.