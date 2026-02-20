Párkapcsolati teszt: ki a bűnbak?

Egy jó párkapcsolati teszt nem arról szól, hogy ki a hibás, hanem arról, hogy jobban megértsük a kapcsolatunk működését. Sokszor észre sem vesszük, ha valaki állandóan magára vállalja a felelősséget, vagy éppen őt teszik meg bűnbaknak a viták során. Ez a játékos, mégis elgondolkodtató párkapcsolati teszt segít rávilágítani arra, milyen szerepet töltesz be a kettőtök kapcsolatában, és mennyire kiegyensúlyozott köztetek a dinamika.
Párkapcsolati teszt: bűnbak vagy mártír vagy?
Léteznek különféle tesztek, amik a párkapcsolatok milyenségét mutatják meg: kideríthetjük, milyen párkapcsolatban élük, mennyire ismerjük a párunkat illetve azt is, ismertük-e a kedvesünket előző életeinkben. Ha azonban nem tudod eldönteni, milyen szereped van a kapcsolatodban egy-egy vita során, ez a teszt tűpontos képet fog adni arról, ki is vagy valójában és hogyan viselkedsz rázósabb helyzetekben. Felkészültél, mert a valóság nem biztos, hogy egyezik azzal, amit te magadról vagy a párodról gondolsz?
1. Vita után ki kér először bocsánatot?
a) Szinte mindig én, csak hogy újra béke legyen.
b) Felváltva, mindig a helyzettől függ, de általában az, aki hibázott.
c) Ő, még akkor is, ha nem teljesen érti, hogy miért kellene bocsánatot kérnie. De hát ő a férfi!
2. Ha kiderül, hogy valami elromlik otthon, mi az első reakció?
a) Rám néz és azonnal ezt kérdezi: „Te nyúltál hozzá?”
b) Megbeszéljük, hogy mi történhetett, és közösen megpróbáljuk megoldani.
c) Automatikusan magát hibáztatja, és igyekszik megoldani a problémát.
3. Előfordul, hogy egy rossz nap után egymáson vezetitek le a feszültséget?
a) Mindig rám borítja az összes baját, mondván, hogy én úgy is megértem.
b) Igyekszünk ezt elkerülni, inkább átbeszéljük a dolgokat.
c) Nem is kell mondanom semmit, mert megérzi, ha feszült vagyok, és azonnal magára veszi.
4. Kinek a hibájából szoktatok késni?
a) Valahogy mindig az én hibám, de nem tudom, hol csúszok ki az időből.
b) Sajnos mindketten tudunk késni.
c) Ő stresszel, és mindig magát okolja, ha késve indulunk el otthonról.
5. Hogyan reagáltok a kritikára?
a) Én védekezni szoktam, ő viszont legtöbbször támad.
b) Meghallgatjuk egymást, és ha igazat adunk a másiknak, akkor igyekszünk kijavítani a hibát.
c) A párom rögtön visszavonulót fúj, ha én szóvá teszek valamit.
6. Mi történik, ha kiderül, hogy félreértés történt?
a) Miután szerinte ő sosem hibázik, nekem kell elismernem, hogy tévedtem.
b) Könnyen előfordulhat ilyesmi, és akkor tisztázzuk.
c) Neki nagyon fontos, hogy béke legyen köztünk, ezért bármit megtesz.
7. Ki szokott viccelődni a kapcsolatotokon a baráti társaságban?
a) A páromra jellemző, és mindig azon poénkodik, hogy én miben hibázok.
b) Egyikünk sem csinál ilyet; ez nagyon csúnya viselkedés lenne.
c) A párom önironikusan szokott beszélni ilyesmikről.
8. Mennyire vagytok egyenrangú felek a kapcsolatban?
a) Úgy érzem, nem vagyunk egyenrangúak. Mindenben a párom a domináns.
b) Van amiben ő a főnök, van, amiben, én – a végén kiegyenlítődik.
c) Azt szereti, ha én mondom meg, hogy mi legyen.
Párkapcsolati teszt értékelése:
Ha leginkább „a” válaszokat adtál:
Te vagy az ügyeletes bűnbak. Hajlamos vagy magadra venni (vagy rád teszik) a felelősséget csak azért, hogy megmaradjon a béke, de ez hosszú távon nem egészséges – itt az ideje, hogy megtanulj határokat szabni.
Ha leginkább „b” válaszokat adtál:
Gratulálunk! A kapcsolatotokban nincs állandó bűnös: a felelősség megoszlik köztetek, és a kommunikációtok is jól működik. Ez egy kiegyensúlyozott felállás, amelyben mindketten teret kaptok arra, hogy fejlődjetek és ne sérüljetek.
Ha leginkább „c” válaszokat adtál:
A párod a kapcsolat „önkéntes” bűnbakja lehet. Elképzelhető, hogy túl sok mindent magára vállal, ezért érdemes megerősítened abban, hogy nem kell mindig neki elvinnie a balhét – neked pedig jót tehet, ha egy kicsit több önkritikát gyakorolsz.
Ez a párkapcsolati teszt segít felismerni, hogy a vitás helyzetekben kialakul-e egy állandó „bűnbak” szerep a kapcsolatban, vagy valóban egyenrangú félként működtök együtt. A válaszok rávilágíthatnak a kommunikációs mintákra és arra, ki hogyan kezeli a felelősséget a mindennapokban. Ha tudatosabban látjátok a dinamikátokat, könnyebb lehet változtatni és egészségesebb egyensúlyt kialakítani.
