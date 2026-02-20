Oh my God! Ezzel az angol teszttel most kiderül, mire emlékszel az angol órákból

Dear Sir/ Madam, ez az angol teszt most nagyot fog szólni! Perfekt vagy a nyelvből vagy csak ímmel-ámmal érteted meg magad? Most kiderül!
Angol teszt – Tekints vissza az angol nyelvtan rejtelmes bugyraiba
Elég volt a magyar nyelvtani kvízekből, sőt a földrajzi nevek helyesírását, az idegen szavak jelentését és a zászlók felismerését is unjuk már. Ideje elővenni egy idegen nyelvet is! És mi másra eshetne ilyenkor a választásunk, mint a csodálatos angol nyelvre?!
Angol nyelvi szintfelmérő
Milyen rég írtál már szintfelmérőt, igaz? Ne félj, itt nem kell izgulnod az ötösért! Ha ugyanis rosszul megy a kvíz, és az eredmény nem hagy hidegen, akkor könnyedén megteheted a szükséges lépéseket a fejlődés érdekében!
Hogyan fejleszthetem az angoltudásom?
Manapság már rengeteg könyv és online tananyag létezik, melyek tényleg csak egy kattintásnyira vannak tőlünk. Ha pedig ez too much lenne elsőre, akkor tölts le egy könnyed hangvételű applikációt, mellyel minden nap tudsz gyakorolni. Ha már esténként legalább 10 percet foglalkozol a témával, akkor gyorsan észreveheted magadon a fejlődést.
De ha igazán hardcore akarsz lenni, mert eltökélt vagy, hogy végre megtanulj angolul, akkor fel is fogadhatsz magadnak egy magántanárt. Ma már nemcsak hirdetőoldalakon, hanem közösségi platformokon is lehet keresni tanárokat, akik a saját igényeidre szabják a nyelvtanulás határait és mértékét.
Extra mankó lehet az is, ha elkezdesz egy sorozatot angolul, mely fölé magyar helyett angol feliratot kapcsolsz be. Hidd el, a hallott szöveg alapján lehet a leggyorsabban tanulni!
Angol teszt középfokon: te mire emlékszel?
Lássuk is a kőkemény tesztet!
1/8 Melyik a helyes? This is … girlfriend.
2/8 Melyik a helyes? I’m not ... sports. I hate moving.
3/8 Mi a különbség a kettő között: you're, your?
4/8 Melyik a helyes? Andy saw the accident, ... he?
5/8 Melyik a helyes? If I ... you, I wouldn't be sitting there!
6/8 Melyik a helyes? "Do you want some cookie?" "No, I don't want …, thank you."
7/8 Melyik a helyes? If the flight ... cancelled, I ... the wedding
8/8 Melyik a helyes? "What … this afternoon?" Lea asked.
Ezt tanulhattad a tesztből
Ha megvan az eredmény, akkor három opciód van: 1) elégedett vagy az eredményeddel, 2) elégedetlen vagy, de hidegen hagy, vagy 3) elégedetlen vagy, és teszel a változásért. Ez mind rajtad áll! See you later, Alligator!
