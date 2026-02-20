Oh my God! Ezzel az angol teszttel most kiderül, mire emlékszel az angol órákból

Dear Sir/ Madam, ez az angol teszt most nagyot fog szólni! Perfekt vagy a nyelvből vagy csak ímmel-ámmal érteted meg magad? Most kiderül!

Mire emlékszel az angol nyelvtanból? Ezzel az angol teszttel most próbára teheted a tudásod.

Forrás: Shutterstock

Angol teszt – Tekints vissza az angol nyelvtan rejtelmes bugyraiba

Elég volt a magyar nyelvtani kvízekből, sőt a földrajzi nevek helyesírását, az idegen szavak jelentését és a zászlók felismerését is unjuk már. Ideje elővenni egy idegen nyelvet is! És mi másra eshetne ilyenkor a választásunk, mint a csodálatos angol nyelvre?!

Angol nyelvi szintfelmérő

Milyen rég írtál már szintfelmérőt, igaz? Ne félj, itt nem kell izgulnod az ötösért! Ha ugyanis rosszul megy a kvíz, és az eredmény nem hagy hidegen, akkor könnyedén megteheted a szükséges lépéseket a fejlődés érdekében!

Hogyan fejleszthetem az angoltudásom?

Manapság már rengeteg könyv és online tananyag létezik, melyek tényleg csak egy kattintásnyira vannak tőlünk. Ha pedig ez too much lenne elsőre, akkor tölts le egy könnyed hangvételű applikációt, mellyel minden nap tudsz gyakorolni. Ha már esténként legalább 10 percet foglalkozol a témával, akkor gyorsan észreveheted magadon a fejlődést.

De ha igazán hardcore akarsz lenni, mert eltökélt vagy, hogy végre megtanulj angolul, akkor fel is fogadhatsz magadnak egy magántanárt. Ma már nemcsak hirdetőoldalakon, hanem közösségi platformokon is lehet keresni tanárokat, akik a saját igényeidre szabják a nyelvtanulás határait és mértékét.

Extra mankó lehet az is, ha elkezdesz egy sorozatot angolul, mely fölé magyar helyett angol feliratot kapcsolsz be. Hidd el, a hallott szöveg alapján lehet a leggyorsabban tanulni!

Angol teszt középfokon: te mire emlékszel?

Lássuk is a kőkemény tesztet!