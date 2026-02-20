Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Oh my God! Ezzel az angol teszttel most kiderül, mire emlékszel az angol órákból

nyelvtudás angol nyelv idegen nyelv nyelvtanulás
Milyen rég is volt az az angol óra! Hiába lehettél te iskolaelső, ha nem használod a nyelvet, akkor bizony könnyen kikophat a tudásod. Manapság viszont minden videóból és kontentből áradnak felénk az angol szavak és kifejezések, sőt a hunglish effektussal a magyar mondatok közé is be-beékelünk egy-két angol kifejezést, főleg, ha az szlenggé vált. De vajon emlékszel még a nyelvtanra? Ebből az angol tesztből kiderül!

Dear Sir/ Madam, ez az angol teszt most nagyot fog szólni! Perfekt vagy a nyelvből vagy csak ímmel-ámmal érteted meg magad? Most kiderül!

angol teszt
Mire emlékszel az angol nyelvtanból? Ezzel az angol teszttel most próbára teheted a tudásod.
Forrás: Shutterstock

Angol teszt – Tekints vissza az angol nyelvtan rejtelmes bugyraiba

Elég volt a magyar nyelvtani kvízekből, sőt a földrajzi nevek helyesírását, az idegen szavak jelentését és a zászlók felismerését is unjuk már. Ideje elővenni egy idegen nyelvet is! És mi másra eshetne ilyenkor a választásunk, mint a csodálatos angol nyelvre?!

Angol nyelvi szintfelmérő

Milyen rég írtál már szintfelmérőt, igaz? Ne félj, itt nem kell izgulnod az ötösért! Ha ugyanis rosszul megy a kvíz, és az eredmény nem hagy hidegen, akkor könnyedén megteheted a szükséges lépéseket a fejlődés érdekében!

Hogyan fejleszthetem az angoltudásom?

Manapság már rengeteg könyv és online tananyag létezik, melyek tényleg csak egy kattintásnyira vannak tőlünk. Ha pedig ez too much lenne elsőre, akkor tölts le egy könnyed hangvételű applikációt, mellyel minden nap tudsz gyakorolni. Ha már esténként legalább 10 percet foglalkozol a témával, akkor gyorsan észreveheted magadon a fejlődést.

De ha igazán hardcore akarsz lenni, mert eltökélt vagy, hogy végre megtanulj angolul, akkor fel is fogadhatsz magadnak egy magántanárt. Ma már nemcsak hirdetőoldalakon, hanem közösségi platformokon is lehet keresni tanárokat, akik a saját igényeidre szabják a nyelvtanulás határait és mértékét. 

Extra mankó lehet az is, ha elkezdesz egy sorozatot angolul, mely fölé magyar helyett angol feliratot kapcsolsz be. Hidd el, a hallott szöveg alapján lehet a leggyorsabban tanulni!

Angol teszt középfokon: te mire emlékszel?

Lássuk is a kőkemény tesztet!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik a helyes? This is … girlfriend.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik a helyes? I’m not ... sports. I hate moving.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Mi a különbség a kettő között: you're, your?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik a helyes? Andy saw the accident, ... he?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik a helyes? If I ... you, I wouldn't be sitting there!
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik a helyes? "Do you want some cookie?" "No, I don't want …, thank you."
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik a helyes? If the flight ... cancelled, I ... the wedding
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik a helyes? "What … this afternoon?" Lea asked.

Ezt tanulhattad a tesztből

Ha megvan az eredmény, akkor három opciód van: 1) elégedett vagy az eredményeddel, 2) elégedetlen vagy, de hidegen hagy, vagy 3) elégedetlen vagy, és teszel a változásért. Ez mind rajtad áll! See you later, Alligator!

