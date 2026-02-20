Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szívszorító gesztus: így segítette Johnny Depp Eric Dane-t a halála előtt

Los Angeles Eric Dane Johnny Depp
Johnny Depp mindent megtett, hogy csökkentse barátja anyagi terheit. A színész felajánlotta Los Angeles-i otthonát az ALS-sel küzdő Eric Dane-nek.

Lapinformációk szerint csendben, a nyilvánosság kizárásával nyújtott segítséget a színész beteg barátjának. Úgy tudni, Johnny Depp az egyik Los Angeles-i otthonát ajánlotta fel Eric Dane-nek.  

Johnny Depp támogatta Eric Dane-t a halála előtt.
Forrás: Getty Images Europe
  • Johnny Depp az egyik, a Sunset Strip feletti Los Angeles-i otthonát ajánlotta fel Eric Dane-nek.
  • A megállapodás rugalmas volt: Depp azt mondta Dane-nek, annyit fizessen, amennyit tud.
  • Dane áprilisban jelentette be, hogy ALS-t diagnosztizáltak nála, február 19-én 53 évesen hunyt el.
  • Depp hasonló ajánlatot tett Mickey Rourke-nak is, aki januárban közel 60 000 dolláros bérleti díjhátralék miatt veszítette el otthonát.

Eric Dane és Johnny Depp barátok voltak

 „Ericnek eggyel kevesebb dolga volt, ami miatt aggódnia kellett. Gyakorlatilag ingyen élt Johnny egyik házában a Sunset Strip felett. Depp azt mondta Ericnek, hogy fizessen annyit, amennyit tud, ha pedig nem tud, az se baj” − nyilatkozta egy bennfentes a Page Sixnek.  A két színész évekkel ezelőtt, közös barátokon keresztül ismerkedett meg egymással. A forrás szerint miközben Dane a progresszív, idegrendszert érintő betegséggel küzdött, „Johnny mindent meg akart tenni a pénzügyi terhek enyhítése érdekében”.

Eric Dane halálhírét csütörtökön közölték: az 53 éves színész az ALS-sel vívott küzdelem után hunyt el.

Eric Dane 53 évesen halt meg.
Forrás: Getty Images

Depp tett már másnak is hasonló ajánlatot

A lap információi szerint Dane nem az egyetlen volt, akinek Depp hasonló feltételekkel ajánlott fel lakhatási segítséget. Úgy tudni, rugalmas bérleti konstrukciót kínált Mickey Rourke-nak is, aki januárban veszítette el otthonát, 60 000 dolláros bérleti díjhátralék miatt. Úgy tudni Rourke egyelőre nem fogadta el az ajánlatot.

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra, hogy amiotrófiás laterális szklerózissal küzd, nem tagadta, sokkolta a diagnózis. Azóta több alkalommal is nyíltan beszélt állapotáról és a betegség első tüneteiről és az azzal való együttélésről. Mindent meg akart tenni a sorstársai érdekében is, szinte az ALS szószólójává vált. Január végén az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vett volna részt. Eric Dane állapota az utolsó pillanatban olyan mértékben romlott, hogy kénytelen volt lemondani a nyilvános megjelenést

