Letartóztatása után szabadon engedték a bukott András herceget: itt fotózták le

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én, 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatali kötelességszegés gyanújával. A bukott András herceg csütörtökön, 11 órával az előállítása után elhagyta a norfolki Aylsham rendőrőrsöt. A sajtó egy autó hátsó ülésén fényképezte le.

András herceget egy autó hátsóülésén fotózták le, miután elhagyta a rendőrségi őrizetet.

Forrás: Getty Images Europe

Andrew Mountbatten-Windsort 66. születésnapján vették őrizetbe.

11 órát töltött fogdában, majd szabadon engedték.

Norfolki és berkshire-i ingatlanjait is átkutatták.

A gyanú szerint bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.

A panaszt a monarchiaellenes Republic csoport nyújtotta be.

Károly király közleményben hangsúlyozta: a törvénynek érvényesülnie kell.

Szakértők szerint bűnösség esetén akár életfogytiglani büntetés is kiszabható

Szabadon engedték Károly király öccsét, a kegyvesztett András herceget

A hatóságok helyi idő szerint reggel 8 óra körül érkeztek a norfolki Wood Farmra, amely a sandringhami királyi birtokon található, és ahová András nemrég költözött, miután kénytelen volt kiköltözni a Royal Lodge-ból. A BBC beszámolója szerint a rendőrök nemcsak a norfolki, hanem a berkshire-i ingatlanát is átkutatták.

A letartóztatás hátterében az Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata körül évek óta húzódó botrány áll. A 2019-ben börtönben elhunyt, elítélt szexuális bűnözőhöz fűződő viszonyát András többször is a figyelem középpontjába került. A volt herceg mindvégig tagadta, hogy bármilyen jogsértést követett volna el Epsteinnel összefüggésben.

A hónap elején a BBC arról számolt be, hogy a Thames Valley-i rendőrség vizsgálni kezdett egy panaszt, amely szerint András kereskedelmi megbízotti szerepéhez kapcsolódó bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel folytatott e-mailes levelezésében. A beadványt a monarchiaellenes Republic nevű szervezet nyújtotta be, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma január 30-án újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Epstein-üggyel kapcsolatban.

Egyre több titokra derül fény az Epstein-aktákból

Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes a letartóztatás napján közölte: „Alapos előzetes vizsgálat után hivatalos nyomozást indítottunk a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt.” A nyilatkozatban ugyan nem nevezték meg Andrást, de a közlemény egyértelműen az ő ügyére vonatkozott. A rendőr hangsúlyozta, hogy a hatóságok célja a vizsgálat integritásának és pártatlanságának megőrzése, és az, hogy tisztázzák az állítólagos bűncselekményt.