Letartóztatása után szabadon engedték a bukott András herceget: itt fotózták le

Rideg Léna
2026.02.20.
Csütörtök reggel vették őrizetbe Andrew Mountbatten-Windsort, majd 11 órával később szabadon engedték. A bukott András herceget közhivatali kötelességszegés gyanúja miatt tartóztatták le, a letartóztatás pedig újabb fejezetet nyithat az Epstein-ügyben, és jogi szakértők szerint akár életfogytiglani börtönbüntetés is várhat rá.

Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én, 66. születésnapján vették őrizetbe közhivatali kötelességszegés gyanújával. A bukott András herceg csütörtökön, 11 órával az előállítása után elhagyta a norfolki Aylsham rendőrőrsöt. A sajtó egy autó hátsó ülésén fényképezte le.

  • Andrew Mountbatten-Windsort 66. születésnapján vették őrizetbe.
  • 11 órát töltött fogdában, majd szabadon engedték.
  • Norfolki és berkshire-i ingatlanjait is átkutatták.
  • A gyanú szerint bizalmas információkat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.
  • A panaszt a monarchiaellenes Republic csoport nyújtotta be.
  • Károly király közleményben hangsúlyozta: a törvénynek érvényesülnie kell.
  • Szakértők szerint bűnösség esetén akár életfogytiglani büntetés is kiszabható

Szabadon engedték Károly király öccsét, a kegyvesztett András herceget 

A hatóságok helyi idő szerint reggel 8 óra körül érkeztek a norfolki Wood Farmra, amely a sandringhami királyi birtokon található, és ahová András nemrég költözött, miután kénytelen volt kiköltözni a Royal Lodge-ból. A BBC beszámolója szerint a rendőrök nemcsak a norfolki, hanem a berkshire-i ingatlanát is átkutatták.

A letartóztatás hátterében az Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata körül évek óta húzódó botrány áll. A 2019-ben börtönben elhunyt, elítélt szexuális bűnözőhöz fűződő viszonyát András többször is a figyelem középpontjába került. A volt herceg mindvégig tagadta, hogy bármilyen jogsértést követett volna el Epsteinnel összefüggésben.

A hónap elején a BBC arról számolt be, hogy a Thames Valley-i rendőrség vizsgálni kezdett egy panaszt, amely szerint András kereskedelmi megbízotti szerepéhez kapcsolódó bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel folytatott e-mailes levelezésében. A beadványt a monarchiaellenes Republic nevű szervezet nyújtotta be, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma január 30-án újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra az Epstein-üggyel kapcsolatban.

Egyre több titokra derül fény az Epstein-aktákból

Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes a letartóztatás napján közölte: „Alapos előzetes vizsgálat után hivatalos nyomozást indítottunk a közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt.” A nyilatkozatban ugyan nem nevezték meg Andrást, de a közlemény egyértelműen az ő ügyére vonatkozott. A rendőr hangsúlyozta, hogy a hatóságok célja a vizsgálat integritásának és pártatlanságának megőrzése, és az, hogy tisztázzák az állítólagos bűncselekményt.

András mindenét elvesztette

András 2019-ben lépett vissza hivatalos királyi feladataitól, miután nagy visszhangot kiváltó interjút adott a BBC-nek az Epsteinhez fűződő kapcsolatáról. 2022 januárjában édesanyja, II. Erzsébet királynő megfosztotta katonai címeitől és királyi pártfogásaitól, miután egy amerikai bíró elutasította azt a kérelmét, amelyben Virginia Giuffre szexuális zaklatási perének megszüntetését kérte. A volt herceg tagadta a vádakat, végül peren kívüli megállapodást kötött Giuffre-rel 2022-ben. A nő 2025 áprilisában öngyilkos lett.

2025 októberében Károly király bejelentette, hogy testvérét megfosztja királyi címeitől és kitüntetéseitől, és az is nyilvánosságra került, hogy András elhagyja windsori rezidenciáját. Az Epstein-akták további nyilvánosságra hozatala után – amelyekben András és volt felesége, Sarah Ferguson neve is többször szerepelt – a királyi udvar közölte, hogy szükség esetén teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

Károly király így reagált András letartóztatására

András letartóztatása után néhány órával Károly király nyilatkozatot adott ki, amelyben aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a törvénynek érvényesülnie kell. A király egyúttal jelezte, hogy a folyamatban lévő eljárásra tekintettel nem kíván további nyilatkozatot tenni, majd így zárta közleményét: „Családommal együtt továbbra is ellátjuk kötelességeinket és szolgáljuk az országot.”

A történtek ellenére Károly király és Kamilla királyné a tervezett programjuk szerint folytatták hivatalos elfoglaltságaikat február 19-én. A király londoni audienciákat tartott és részt vett a divathéten, míg a királyné egy koncerten jelent meg, ahol zenészekkel találkozott.

Mi lesz András herceg sorsa?

Jogi szakértők szerint amennyiben Andrást bűnösnek találják közhivatalban elkövetett visszaélés miatt, akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható. 

Dr. Tom Frost, a Loughborough Egyetem jogi docense a People magazinnak azt mondta: hetekbe vagy akár hónapokba is telhet, mire eldől, emelnek-e vádat az ügyben. A döntést a Koronaügyészség hozza meg annak mérlegelése után, hogy rendelkezésre áll-e elegendő bizonyíték, és a vádemelés szolgálja-e a közérdeket.

