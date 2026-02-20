Meghalt Eric Dane: a Grace klinika és az Eufória színésze 53 éves volt

A Grace klinika és az Eufória színésze halálát családja jelentette be. Eric Dane feleségével, Rebecca Gayhearttal és két lányával, Billie-vel és Georgiával, valamint a barátaival töltötte az utolsó napjait.

Eric Dane február 19-én, csütörtökön hunyt el, 53 éves volt.

Forrás: Getty Images

Dane 2025 áprilisában árulta el, hogy amiotrófiás laterális szklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála.

Egy 2025-ös beszélgetésben a Grace klinika sztárja a diagnózisáról és a betegséggel kapcsolatos tapasztalatairól beszélt.

Eric Dane családja közleményt adott ki

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-sel szemben” – írta Rebecca Gayheart a közleményében. Arról is írtak, hogy Eric Dane az ALS-sel folytatott küzdelme során a betegség tudatosságának és a kutatás előmozdításának szenvedélyes szószólójává vált. Azért dolgozott, hogy azoknak az életét is megváltoztassa, akik ugyanezzel a diagnózissal néznek szembe. „Mélyen hiányozni fog, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta rajongóit, és örökké hálás lesz a szeretet és a támogatás áradásáért, amit kapott. A család a magánéletük tiszteletben tartásást kérte, amíg átvészelik ezt a nehéz időszakot” – tették hozzá.

A színész néhány hete már nem tudta elhagyni az otthonát

Az 53 éves színész, aki 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, január végén az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vett volna részt. Eric Dane állapota az utolsó pillanatban olyan mértékben romlott, hogy kénytelen volt lemondani a nyilvános megjelenést.

Nagyon gyorsan romlott az állapota

Szeptemberben egy washingtoni repülőtéren látták kerekesszékben Eric Dane-t, és amikor egy újságíró és megkérdezte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az, a színész így válaszolt: „Bármi történik is, maradjon meg a hited, barátom!”

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra, hogy amiotrófiás laterális szklerózissal diagnosztizálták. Azóta több alkalommal is nyíltan beszélt állapotáról és a betegség első tüneteiről és az azzal való együttélésről. A Grace klinika sztárjának volt felesége, Rebecca a The Cut című magazinban megjelent írásában elárulta, hogy Eric Dane jelenleg a nap 24 órájában ápolói felügyeletre szorul, a színész állapota rohamosan romlik. Az egykori házaspár 2018-ban vált el, ám Rebecca nem hagyta magára Dane-t a betegségben.

