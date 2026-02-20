Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rejtvény

IQ-teszt: segíts az idős, cicás néninek, mert valami nem stimmel a szobájában

rejtvény IQ-teszt fejtörő
Ebben a szobában rengeteg cica van. Mind másfelé, mást csinál. A közös pont a gazdájuk, akinek azonban most segítened kell. Találd meg az elrejtett hibát a képen, és oldd meg az IQ-tesztet!

Egy cicánál csak kettő lehet jobb. Hasonló elveket vallhat a képes IQ-tesztben szereplő idős hölgy is, hiszen otthonát igen sok macskával osztja meg. Nincs köztük két egyforma, és láthatóan nagyon jó dolguk van. Finomságok, mászókák, kaparófa, búvóhely és sok szeretet. De jaj, valami nem stimmel! A te dolgod lesz kiszúrni, hogy mi a hiba a képen.

Képes IQ-teszt.
Cicás IQ-teszt.
Forrás: jagranjosh/Brightside

Cicás IQ-teszt

Ez a kedves néni érezhetően nagyon szereti a macskákat. Otthonát is abszolút az ő igényeiknek megfelelően alakította ki. Meg is számolhatod, hány cicával éldegél együtt, de a rejtvény során a feladatod nem ez lesz. Arra kérünk, hogy megtaláld a képen elrejtett egyetlen hibát. Oldd meg ezt a rejtvényt 15 másodperc alatt, és teszteld az életlátásodat, valamint a kognitív képességeidet. Ha készen állsz, mutatjuk a teljes fejtörőt!

képes rejtvény
Képes IQ-teszt: feladvány.
Forrás: jagranjosh/Brightside

Miért szeretjük az ilyen típusú feladványokat?

Ez az ingyenes IQ-tesztnek is beillő képes rejtvény olyan képességeidet teszteli, mint a logikus gondolkodás, a kreativitás, a megfigyelőképesség vagy a problémamegoldó készség. Ezeket együttesen használva egyáltalán nem lehetetlen 15 másodperc alatt rájönni a megfejtésre. Pörgesd fel az agyad, hiszen ezeknek az izgalmas fejtörőknek épp ez a lényegük. Szórakoztató agytornák.  eredményeként erősíti az agysejtek közötti kapcsolatot, növelve a szellemi mozgékonyságodat.

Az IQ-teszt megfejtése

Ha sikerült az időkorláton belül megtalálnod a hibát, gratulálunk! Szuperül összpontosítottad erre az egyetlen feladatra a tartalékaidat. Amennyiben nem sikerült, ne csüggedj. Gyakorolj más hasonló feladványokkal, hogy ráálljon az agyad a megoldókulcsra. Részletekben érdemes megfigyelni a képet, ráadásul az sem árt, ha igen alapos vagy. Nem húzzuk tovább, íme a megfejtés:

ingyenes IQ-teszt.
Képes IQ-teszt megoldása: bizony az ott egy kutya farka.
Forrás: jagranjosh/Brightside

Bizony, a vörös cicának olyan farka van, mint egy kutyának. Nemcsak a formája árulkodik erről, de az is, hogy láthatóan csóválja, amit a macskák nem szoktak.

Mit tanulhattál ebből?

Egyrészt remekül szórakoztál, másrészt alaposan megtornáztattad az agyad. Tesztelted az éleslátásodat, logikai gondolkodásodat és a kreativitásodat. Sikeresen fókuszáltál egyetlen feladatra, és latba vetetted a megfigyelőképességedet. Még akkor is, ha végül nem sikerült megtalálnod a képes IQ-tesztben elrejtett hibát, büszke lehetsz magadra, hiszen alaposan felpörgetted a szürkeállományodat.

Ezek is érdekelhetnek:

Logikai IQ-teszt: igazi fenomén vagy, ha rájössz, ki csal a futóversenyen

A mai fejtörő kiválóan bizonyítja, hogy a futóversenyek még a képernyő előtt ülve is izgalmasak lehetnek! A feladat pofonegyszerű: találd meg a csalót, még mielőtt lejár az idő. Készen állsz az internet új kedvenc IQ-tesztjére?

IQ-teszt: Vizuális zseni vagy, ha megtalálod a hibát 7 másodperc alatt

Mennyire vagy otthon a hibakeresős rejtvényekben? Menne egy ilyen típusú IQ-teszt? Ha a válaszod igen, akkor szemeket élesíteni, mert következik egy igen trükkös feladvány!

33 másodperces IQ-teszt: csak a legpörgősebb aggyal találhatod meg a 3 hibát

Mennyire gyors a gondolkodásod? Teszteld ezzel a képes IQ-teszttel! Ne bízd el magad, mert nem lesz könnyű dolgod, hiszen cselesen rejtettük el a három különbséget.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu