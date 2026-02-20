IQ-teszt: segíts az idős, cicás néninek, mert valami nem stimmel a szobájában

Egy cicánál csak kettő lehet jobb. Hasonló elveket vallhat a képes IQ-tesztben szereplő idős hölgy is, hiszen otthonát igen sok macskával osztja meg. Nincs köztük két egyforma, és láthatóan nagyon jó dolguk van. Finomságok, mászókák, kaparófa, búvóhely és sok szeretet. De jaj, valami nem stimmel! A te dolgod lesz kiszúrni, hogy mi a hiba a képen.

Cicás IQ-teszt.

Forrás: jagranjosh/Brightside

Cicás IQ-teszt

Ez a kedves néni érezhetően nagyon szereti a macskákat. Otthonát is abszolút az ő igényeiknek megfelelően alakította ki. Meg is számolhatod, hány cicával éldegél együtt, de a rejtvény során a feladatod nem ez lesz. Arra kérünk, hogy megtaláld a képen elrejtett egyetlen hibát. Oldd meg ezt a rejtvényt 15 másodperc alatt, és teszteld az életlátásodat, valamint a kognitív képességeidet. Ha készen állsz, mutatjuk a teljes fejtörőt!

Képes IQ-teszt: feladvány.

Forrás: jagranjosh/Brightside

Miért szeretjük az ilyen típusú feladványokat?

Ez az ingyenes IQ-tesztnek is beillő képes rejtvény olyan képességeidet teszteli, mint a logikus gondolkodás, a kreativitás, a megfigyelőképesség vagy a problémamegoldó készség. Ezeket együttesen használva egyáltalán nem lehetetlen 15 másodperc alatt rájönni a megfejtésre. Pörgesd fel az agyad, hiszen ezeknek az izgalmas fejtörőknek épp ez a lényegük. Szórakoztató agytornák. eredményeként erősíti az agysejtek közötti kapcsolatot, növelve a szellemi mozgékonyságodat.

Az IQ-teszt megfejtése

Ha sikerült az időkorláton belül megtalálnod a hibát, gratulálunk! Szuperül összpontosítottad erre az egyetlen feladatra a tartalékaidat. Amennyiben nem sikerült, ne csüggedj. Gyakorolj más hasonló feladványokkal, hogy ráálljon az agyad a megoldókulcsra. Részletekben érdemes megfigyelni a képet, ráadásul az sem árt, ha igen alapos vagy. Nem húzzuk tovább, íme a megfejtés:

Képes IQ-teszt megoldása: bizony az ott egy kutya farka.

Forrás: jagranjosh/Brightside

Bizony, a vörös cicának olyan farka van, mint egy kutyának. Nemcsak a formája árulkodik erről, de az is, hogy láthatóan csóválja, amit a macskák nem szoktak.

Mit tanulhattál ebből? Egyrészt remekül szórakoztál, másrészt alaposan megtornáztattad az agyad. Tesztelted az éleslátásodat, logikai gondolkodásodat és a kreativitásodat. Sikeresen fókuszáltál egyetlen feladatra, és latba vetetted a megfigyelőképességedet. Még akkor is, ha végül nem sikerült megtalálnod a képes IQ-tesztben elrejtett hibát, büszke lehetsz magadra, hiszen alaposan felpörgetted a szürkeállományodat.

