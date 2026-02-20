Mi köze a szemceruzának az átkokhoz és a sivatagi porhoz? Ismerd meg az egyiptomiak ősi titkát

Amikor a tükör előtt állva kihúzod a szemceruzával a szemedet, akkor valójában egy több mint ötezer éves rituálét folytatsz. Bár manapság ez a szokás leginkább a szépségről szól, a szemceruza használata eredetileg kényszerből született meg.

A szemceruza használata már időszámításunk előtt is divatos volt

A szemceruza használata egészségügyi okokra vezethető vissza az ókorban Rájöttek, hogy a sötét szín elnyeli a fényt, ezért a szemük köré kencét vittek fel

A szálló homokot felfogta a smink, így nem gyulladt be a szemük

A szemceruza a rovarokat is távol tartotta

Túlélésből és egészségmegőrzésből született a szemceruza használata

E sminktípus az ókori egyiptomiaknál bukkant fel először: az általuk használt úgynevezett kohl szemfesték bonyolult összetételű kence, melynek alapanyaga általában az ólom-szulfid volt. Nemcsak feketét, hanem zöld árnyalatokat is készítettek. Az ásványokat finom porrá őrölték, majd állati zsírokkal és növényi olajokkal keverték össze, hogy jól tapadó krémet kapjanak.

Az egyik legrégebbi ismert make-up mester Kleopátra, az egyiptomiak királynője volt, aki i. e. 51-től i.e. 30-ig uralkodott. Bolondultak érte a férfiak, ágyába csábította többek között Julius Caesart és Marcus Antonius római hadvezért is. Igazi stílusikon volt a frizurájával, a szépségápolási rutinjaival, bőrápolási szertartásaival és sminkjével. Az őt ábrázoló faliképeken mindig hangsúlyosan kihúzott szemmel látható. Az ókori Egyiptomban azonban a szemceruza használatával nemcsak ő, hanem a gyerekek, sőt a férfiak is éltek. Státusztól függetlenül fekete, illetve zöld porral mázolták ki vastagon a szemüket. Ennek több oka is volt.

A szemceruza használatával a vakító fénytől védték a látásukat

Az afrikai országban erősen tűz a nap, ráadásul a sivatagi homok és a világos mészkőépületek visszaverik a fénysugarakat. Napszemüveg híján az egyiptomiak az erős napfény ellen szemfestéket használták. Rájöttek ugyanis, hogy a sötét szín elnyeli a fényt, és ha a szemük köré viszik fel a kencét, akkor a nap nem annyira vakító. Ez a megoldás kísértetiesen hasonlít arra, amit manapság a profi amerikai futballisták vagy baseballjátékosok alkalmaznak. A sportolók is eredetileg azért festettek fekete csíkot az arcukra, hogy az elnyelje a stadion reflektorainak fényét, ne csillogjon a szemükbe a nap vagy a világítás.