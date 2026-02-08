A személyiségteszt célja, hogy rávilágítson: a temperamentumunk – más néven vérmérsékletünk – nem véletlenszerű. A pszichológia szerint az alaptermészetünk a velünk született belső tulajdonságok összessége, amelyek meghatározzák, miként reagálunk a környezetünkre és hogyan viselkedünk különféle szituációkban. Ebben nemcsak a genetikai adottságok játszanak szerepet, hanem a gyerekkorban látott minták és tapasztalatok is.

Személyiségteszt: mennyire vagy lobbanékony?

Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt: mitől lesz valaki lobbanékony vagy éppen visszafogott?

Megannyi személyiségteszt-típus létezik: vannak, amik a különleges tulajdonságaidra világítanak rá, akadnak, amik életed legnagyobb kihívásairól rántják le a leplet, illetve még a kedvenc fagyid is árulkodik arról, ki vagy valójában. Ezúttal azonban abban segítünk, hogy kiderítsd, mennyire vagy lobbanékony.

„A vérmérsékletünket jelentős részben a genetikánk határozza meg, hiszen számtalan tulajdonságot öröklünk a felmenőinktől, de legalább ennyire formálnak bennünket azok a példák, melyeket a korai években látunk. A szocializáció nagyon lényeges aspektusa ugyanis a temperamentum alakulásának, a viselkedési stílusunk és valódi személyiségünk az élményeink, benyomásaink és a megtapasztalt minták mentén alakulnak ki. Ezektől függ majd, hogy felnőttként hogyan viszonyulunk egyes szituációkhoz, illetve milyen megküzdési módokat alkalmazunk" – magyarázta Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Fanny magazinnak. – „Fontos kiemelni azt is, hogy a vérmérsékletünk több részből tevődik össze: a biológiai ritmusunk, alkalmazkodóképességünk, kitartásunk, figyelmünk és általános hangulatunk mellett a reakcióink intenzitása, valamint az érzelmek megélése is ide tartozik."

Válaszolj őszintén, és tudd meg a 4 személyiségtípus közül melyikbe tartozol!



kérdés: Egy munkahelyi konfliktushelyzetben milyen reakció jellemez?

a) Felcsattanok, hevesen reagálok, akár vissza is szólok, nem zavar, ha mással összezördülök.

b) Nem konfrontálódom, de hajlamos vagyok halkan megjegyzéseket tenni, akár cinikus lenni.

c) Kerülöm a konfliktust, inkább csendben maradok, még akkor is, ha belül bántanak a dolgok.

d) Őszintén, higgadtan jelzem a másiknak, mi esett rosszul, és elmondom, mire lenne szükségem.

kérdés: Mennyire beszélsz őszintén az érzéseidről másoknak?

a) Kimondok mindent, néha túlságosan is kendőzetlenül.

b) Éreztetem vagy csak utalok arra, hogyan érzem magam.

c) Nem beszélek róla, nem akarok senkinek sem problémát okozni.

d) Nyíltan, mindig az adott helyzethez illeszkedve, másokat tisztelve.

kérdés: Hogyan kezeled a haragodat, dühödet?

a) Nehezen kontrollálom magam, ha valaki felidegesít, intenzíven reagálok.

b) Az orrom alatt dörmögök, csapkodok, és akár hangosan sóhajtozom is.

c) Bent tartom a negatív érzéseket, és inkább igyekszem elengedni őket.

d) Teret hagyok az érzéseknek, átélem és ki is fejezem őket a megfelelő módon.

kérdés: Mit teszel, ha váratlanul kudarc ér?

a) Felkapom a vizet, és hangot adok a csalódottságomnak. Nem tudom visszafogni magam.

b) Csendben maradok, indirekt módon éreztetem a feszültségemet a környezetemmel.

c) Lenyelem, úgy teszek, mintha semmiség lenne, de belül kifejezetten megvisel a dolog.

d) Megélem a csalódottságomat, majd átgondolom, mit tanulhatok belőle, és hogyan léphetek tovább.

kérdés: Milyen vagy, amikor összeveszel a pároddal vagy egy családtagoddal?

a) Felemelem a hangomat, ami a szívemen, az a számon, még ha meg is bántom vele a másikat.

b) Sosem kezdeményezek vitát, de ha valami bánt, eltávolodom, és nem szólalok meg.

c) Inkább visszavonulót fújok, hallgatok, és megpróbálom elkerülni a további konfliktusokat.

d) Az a célom, hogy nyugodtan tisztázzuk a helyzetet, és meghallgassuk egymás érveit és érzéseit.



Személyiségteszt értékelése: Mit árulnak el a válaszaid rólad?



A legtöbb „A” válasz – A FELDÚLTSÁG KIRÁLYA

Kifejezetten impulzív alkat vagy. Teátrális, intenzív, heves – ezek a jelzők gyakran illenek rád. Nyíltan kommunikálsz, nem tudod magadban tartani az érzéseidet, általában az arcodra van írva, mit gondolsz. Ez a környezeted számára sokszor megterhelő lehet, még akkor is, ha nálad egyértelműek a határok. Az együttműködés és az együttélés emiatt gyakran konfliktusos.