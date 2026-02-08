A személyiségteszt célja, hogy rávilágítson: a temperamentumunk – más néven vérmérsékletünk – nem véletlenszerű. A pszichológia szerint az alaptermészetünk a velünk született belső tulajdonságok összessége, amelyek meghatározzák, miként reagálunk a környezetünkre és hogyan viselkedünk különféle szituációkban. Ebben nemcsak a genetikai adottságok játszanak szerepet, hanem a gyerekkorban látott minták és tapasztalatok is.
Személyiségteszt: mitől lesz valaki lobbanékony vagy éppen visszafogott?
Megannyi személyiségteszt-típus létezik: vannak, amik a különleges tulajdonságaidra világítanak rá, akadnak, amik életed legnagyobb kihívásairól rántják le a leplet, illetve még a kedvenc fagyid is árulkodik arról, ki vagy valójában. Ezúttal azonban abban segítünk, hogy kiderítsd, mennyire vagy lobbanékony.
„A vérmérsékletünket jelentős részben a genetikánk határozza meg, hiszen számtalan tulajdonságot öröklünk a felmenőinktől, de legalább ennyire formálnak bennünket azok a példák, melyeket a korai években látunk. A szocializáció nagyon lényeges aspektusa ugyanis a temperamentum alakulásának, a viselkedési stílusunk és valódi személyiségünk az élményeink, benyomásaink és a megtapasztalt minták mentén alakulnak ki. Ezektől függ majd, hogy felnőttként hogyan viszonyulunk egyes szituációkhoz, illetve milyen megküzdési módokat alkalmazunk" – magyarázta Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a Fanny magazinnak. – „Fontos kiemelni azt is, hogy a vérmérsékletünk több részből tevődik össze: a biológiai ritmusunk, alkalmazkodóképességünk, kitartásunk, figyelmünk és általános hangulatunk mellett a reakcióink intenzitása, valamint az érzelmek megélése is ide tartozik."
Válaszolj őszintén, és tudd meg a 4 személyiségtípus közül melyikbe tartozol!
- kérdés: Egy munkahelyi konfliktushelyzetben milyen reakció jellemez?
a) Felcsattanok, hevesen reagálok, akár vissza is szólok, nem zavar, ha mással összezördülök.
b) Nem konfrontálódom, de hajlamos vagyok halkan megjegyzéseket tenni, akár cinikus lenni.
c) Kerülöm a konfliktust, inkább csendben maradok, még akkor is, ha belül bántanak a dolgok.
d) Őszintén, higgadtan jelzem a másiknak, mi esett rosszul, és elmondom, mire lenne szükségem.
- kérdés: Mennyire beszélsz őszintén az érzéseidről másoknak?
a) Kimondok mindent, néha túlságosan is kendőzetlenül.
b) Éreztetem vagy csak utalok arra, hogyan érzem magam.
c) Nem beszélek róla, nem akarok senkinek sem problémát okozni.
d) Nyíltan, mindig az adott helyzethez illeszkedve, másokat tisztelve.
- kérdés: Hogyan kezeled a haragodat, dühödet?
a) Nehezen kontrollálom magam, ha valaki felidegesít, intenzíven reagálok.
b) Az orrom alatt dörmögök, csapkodok, és akár hangosan sóhajtozom is.
c) Bent tartom a negatív érzéseket, és inkább igyekszem elengedni őket.
d) Teret hagyok az érzéseknek, átélem és ki is fejezem őket a megfelelő módon.
- kérdés: Mit teszel, ha váratlanul kudarc ér?
a) Felkapom a vizet, és hangot adok a csalódottságomnak. Nem tudom visszafogni magam.
b) Csendben maradok, indirekt módon éreztetem a feszültségemet a környezetemmel.
c) Lenyelem, úgy teszek, mintha semmiség lenne, de belül kifejezetten megvisel a dolog.
d) Megélem a csalódottságomat, majd átgondolom, mit tanulhatok belőle, és hogyan léphetek tovább.
- kérdés: Milyen vagy, amikor összeveszel a pároddal vagy egy családtagoddal?
a) Felemelem a hangomat, ami a szívemen, az a számon, még ha meg is bántom vele a másikat.
b) Sosem kezdeményezek vitát, de ha valami bánt, eltávolodom, és nem szólalok meg.
c) Inkább visszavonulót fújok, hallgatok, és megpróbálom elkerülni a további konfliktusokat.
d) Az a célom, hogy nyugodtan tisztázzuk a helyzetet, és meghallgassuk egymás érveit és érzéseit.
Személyiségteszt értékelése: Mit árulnak el a válaszaid rólad?
A legtöbb „A” válasz – A FELDÚLTSÁG KIRÁLYA
Kifejezetten impulzív alkat vagy. Teátrális, intenzív, heves – ezek a jelzők gyakran illenek rád. Nyíltan kommunikálsz, nem tudod magadban tartani az érzéseidet, általában az arcodra van írva, mit gondolsz. Ez a környezeted számára sokszor megterhelő lehet, még akkor is, ha nálad egyértelműek a határok. Az együttműködés és az együttélés emiatt gyakran konfliktusos.
Miben kellene fejlődnöd?
Érdemes lenne fejlesztened az érzelmi késleltetést és a tudatosabb kommunikációt, hogy ne bánts meg másokat.
A legtöbb „B” válasz – A DACOS KARAKTER
Passzív-agresszív személyiségjegyek jellemeznek. Konfliktus esetén nem mondod ki egyenesen a véleményedet, inkább sóhajtozással, cinikus vagy viccesnek szánt megjegyzésekkel jelzed a sértettségedet. Kerülöd a nyílt konfrontációt, ami bizonytalanságot kelthet másokban, gyakran nem egyértelmű, mi vagy ki bosszantott fel.
Miben kellene fejlődnöd?
Fontos lenne megtanulnod őszintén és egyértelműen kifejezni az érzéseidet.
A legtöbb „C” válasz – AZ ELFOJTÓBAJNOK
Hajlamos vagy elnyomni az érzéseidet, mindent magadban tartasz. Ritkán vállalod fel a valódi véleményedet, nem dominálsz a helyzetekben, gyakran mindenhez alkalmazkodsz. Úgy érezheted, az elfojtás a legegyszerűbb megoldás, ám ez hosszú távon belső feszültséghez vezethet, ami testi vagy lelki tünetek formájában is megjelenhet.
Miben kellene fejlődnöd?
Hasznos lenne megtanulnod önazonosan és asszertíven kifejezni a szükségleteidet, gondolataidat és érzéseidet.
A legtöbb „D” válasz – A KIEGYENSÚLYOZOTT
Jól kommunikáló, asszertív alkat vagy, aki megfelelően fejezi ki az érzéseit. Nem jellemzőek rád a szélsőséges reakciók, a vérmérsékleted alapvetően egyenletes. Képes vagy dühös vagy ingerült lenni, de nem bántasz másokat sem szóban, sem tettekben. Általában a helyzethez illően reagálsz.
Miben kellene fejlődnöd?
Néha megengedhetnél magadnak egy kis spontaneitást és tökéletlenséget, hogy más oldaladról is megmutatkozz.