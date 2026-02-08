Te felkészültél már az apokalipszisre? Hódít a zombidiéta

A TikTok legújabb agyament őrülete a zombidiéta, ahol kizárólag olyan halott ételeket szabad enned, amik túlélnek egy atomtámadást is. Ez a trend fittyet hány minden nutriológiai szabályra, és ironikus választ ad a méregdrága szuperételekre. Úgy látszik, 2026-ban már nem a bio kelkáposzta a menő, hanem az a konzerv, amit még a dédnagymamád dugott el a spájz mélyére. A zombidiéta követői büszkén hirdetik, hogy náluk a friss zöldség halálos bűn, és csak az jöhet szóba, aminek a szavatossági ideje hosszabb, mint egy átlagos házasság.

Nem, nem őt kell etetni. A zombidiéta azt jelenti, hogy mit kell enni, amikor ő jön.

Forrás: Shutterstock

Minden, amit tudod kell: mi a zombidiéta? Kizárólag ultrafeldolgozott ételek szerepelnek az étlapon.

Tiltólistás minden friss gyümölcs és tápanyagban gazdag élelem.

Ironikus válasz a drága szuperételekre és az egészségmániára.

Súlyos vitaminhiány és szívbetegségek lehetnek a következményei.

A trend alapja a humor és a posztapokaliptikus felkészülés.

Mit kell tudni a zombidiétáról? Ez az egész bizarr mozgalom a TikTok mélyéről indult, és villámgyorsan hódította meg azokat a fiatalokat, akik unják már az influenszerek tökéletesre filterezett salátáit. Olyan ez, mintha egy görbe tükröt tartanának a modern társadalom elé, ahol mindenki a fenntarthatóságról papol, miközben titokban két pofára zabálná a chipset, ha épp senki nem látja...

Apokalipszis most, vagy itt az ideje csak konzervet és chipset enni?

Amerika TikTok feedjét ellepték az apokaliptikus túlélővideók. A trend lényege, hogy csak halott ételeket lehet enni, amik túlélnének egy atomtámadást is. Az étrendben olyan dolgok szerepelnek, mint chips, instant leves, löncshús, babkonzerv, gabonapehely, gumicukor és társaik. Szóval semmi, amiben olyan hú de sok tápanyag van. Sokan azért ugranak bele, mert ez egyfajta olcsó lázadás a méregdrága organikus termékek ellen, amiket már csak a felső tízezer tud kifizetni. Ráadásul ki ne akarna felkészülni egy zombiapokalipszisre, ahol úgyis csak a porleves és a löncshús marad a spájzban? A humor és az irónia persze kulcsfontosságú: a legtöbben poénnak szánják a konzervnyitogatást. Ám a társadalmi nyomás és az elérhetetlen fitneszideálok elleni tiltakozásként ez a étkezési forma tökéletes fegyvernek tűnik.