Te felkészültél már az apokalipszisre? Hódít a zombidiéta

Pópity Balázs
2026.02.08.
A Z generáció új módon tiltakozik a világ képmutatása ellen. Vajon tényleg azt ennénk apokalipszis esetén, amit ők a videókban? Íme a zombidéta, ami letarolta az amerikai közösségimédiát!

A TikTok legújabb agyament őrülete a zombidiéta, ahol kizárólag olyan halott ételeket szabad enned, amik túlélnek egy atomtámadást is. Ez a trend fittyet hány minden nutriológiai szabályra, és ironikus választ ad a méregdrága szuperételekre. Úgy látszik, 2026-ban már nem a bio kelkáposzta a menő, hanem az a konzerv, amit még a dédnagymamád dugott el a spájz mélyére. A zombidiéta követői büszkén hirdetik, hogy náluk a friss zöldség halálos bűn, és csak az jöhet szóba, aminek a szavatossági ideje hosszabb, mint egy átlagos házasság.

zombidiéta zombi illusztráció látható a képen
Nem, nem őt kell etetni. A zombidiéta azt jelenti, hogy mit kell enni, amikor ő jön.
Forrás: Shutterstock

Minden, amit tudod kell: mi a zombidiéta?

  • Kizárólag ultrafeldolgozott ételek szerepelnek az étlapon.
  • Tiltólistás minden friss gyümölcs és tápanyagban gazdag élelem.
  • Ironikus válasz a drága szuperételekre és az egészségmániára.
  • Súlyos vitaminhiány és szívbetegségek lehetnek a következményei.
  • A trend alapja a humor és a posztapokaliptikus felkészülés.

Mit kell tudni a zombidiétáról? Ez az egész bizarr mozgalom a TikTok mélyéről indult, és villámgyorsan hódította meg azokat a fiatalokat, akik unják már az influenszerek tökéletesre filterezett salátáit. Olyan ez, mintha egy görbe tükröt tartanának a modern társadalom elé, ahol mindenki a fenntarthatóságról papol, miközben titokban két pofára zabálná a chipset, ha épp senki nem látja...

Apokalipszis most, vagy itt az ideje csak konzervet és chipset enni?

Amerika TikTok feedjét ellepték az apokaliptikus túlélővideók. A trend lényege, hogy csak halott ételeket lehet enni, amik túlélnének egy atomtámadást is. Az étrendben olyan dolgok szerepelnek, mint chips, instant leves, löncshús, babkonzerv, gabonapehely, gumicukor és társaik. Szóval semmi, amiben olyan hú de sok tápanyag van. Sokan azért ugranak bele, mert ez egyfajta olcsó lázadás a méregdrága organikus termékek ellen, amiket már csak a felső tízezer tud kifizetni. Ráadásul ki ne akarna felkészülni egy zombiapokalipszisre, ahol úgyis csak a porleves és a löncshús marad a spájzban? A humor és az irónia persze kulcsfontosságú: a legtöbben poénnak szánják a konzervnyitogatást. Ám a társadalmi nyomás és az elérhetetlen fitneszideálok elleni tiltakozásként ez a étkezési forma tökéletes fegyvernek tűnik.

A fekete humor mögött lapuló sötét valóság

Bár a videók többsége vicces és parodisztikus, a szakértők már fogják a fejüket a következmények láttán. Ha tényleg úgy élsz, mint egy zombi, hamarosan úgy is fogsz kinézni: a vitaminhiány, a krónikus fáradtság és a legyengült immunrendszer csak a kezdet. A szervezetünknek friss üzemanyagra van szüksége, nem pedig évtizedekig elálló vegyszerekre.

Hosszabb távon a brutális só- és cukorterhelés miatt a szíved is megállhat, még mielőtt az igazi zombik megérkeznének. Az elhízás és a cukorbetegség kockázata az egekbe szökik, ha a zombiapokalipszisre való felkészülés jegyében minden valódi ételt száműzöl a konyhádból. Szóval maradjunk annyiban: poénnak jó, de életmódnak inkább életveszélyes.

