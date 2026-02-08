Frufru 2026: vadabbak, merészebbek és divatosabbak, mint valaha

Benned is felmerült már a kérdés: „milyen frufru illik az arcomhoz”? Segítünk a döntésben a legfrissebb trendekkel. A frizuradivat kicsit átalakul az új évben. A frufru 2026-ra merészebb lesz mint eddig bármikor: a rövidebb, élesebb és egyedibb stílusok veszik át az irányítást. Mutatjuk melyik frufrufajták lesznek a legnépszerűbbek!

Frufru 2026-os trendek, amiket mindenki imád.

Forrás: Getty Image

Frufru 2026: vagányabb és trendibb A 2026-os frufrudivat a merészségről és az egyediségről szól.

Olyan nagy nevek is viselik, mint Doja Cat, Zoe Kravitz, Sabrina Carpenter és Lady Gaga.

Ezeket a trendeket mindenki imádni fogja 2026-ban.

2025 frizuradivatja a minimalizmusról, az egyhangúságról és a puhább vonalakról szólt. Ez teljesen megváltozik az újévben. A sztárvilág és mi is felkészültünk a vagányabb, vadabb és egyedibb stílusokra. Természetesen az olyan népszerű fazonok, mint a függönyfrufru és a tépett hajvágás továbbra is nagyon kedveltek lesznek. De visszatér a mikrofrufru és a göndör fürtök káosza is. Mutatjuk a legdivatosabb frufr frizurákat 2026-ban!

Függönyfrufru

Sabrina Carpenter szőke függönyfrufruja továbbra is bálványozva lesz. Ez a frufrufajta ideális minden arcformához, és nagyon divatos is. Finoman keretezi az arcot és romantikus hangulatot kölcsönöz. Egy körkefével vagy hő nélküli csavarokkal könnyen formázhatod őket a hétköznapokra. Ha kipróbálnád magad a frufrukban érdemes ezzel a frizurával kezdened, később bármikor vágathatsz rövidebbet.

Sabrina Carpenter függönyfrufruja.

Forrás: Getty Image

Mikrofrufru

A mikrofrufru az év legnagyobb trendje lesz. Már több A-listás híresség is kipróbálta. Az egyedi, kicsit „alter” frizura különlegessé teszi a megjelenésedet, és kiemeli az arccsontozatodat. Viselhető hullámos vagy egyenes hajjal is, a göndör hajúaknak már kevésbé optimális választás. Szuper lehet ha nagyobb a homlokod, és erőteljesebb a szemöldököd.

Zoe Kravitz mikrofrufruja.

Forrás: GettyImages

Göndör frufru

A göndör hajúaknak sem kell kimaradniuk. Zendaya és Chapell Roan megmutatta, hogy fürtös loknikkal is divatos a frufru. Mindenképpen száraz hajon vágasd a frufrut, hiszen így láthatod pontosan mennyire lesz majd rövid a göndör hajaddal. Inkább lépcsőzetes stílust válassz az egyvonalas dizájn helyett.