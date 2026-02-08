Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frizuradivat

Frufru 2026: vadabbak, merészebbek és divatosabbak, mint valaha

Corbis Entertainment - Stephane Cardinale - Corbis
frizuradivat frufru 2026
Tarolni fog a vagány mikro- és a romantikus függönyfrufru. A frufru 2026-ban merészebb, egyedibb és különlegesebb lesz, mint eddig bármikor. Mutatjuk milyen frufrufajták uralják majd az évet!

Benned is felmerült már a kérdés: „milyen frufru illik az arcomhoz”? Segítünk a döntésben a legfrissebb trendekkel. A frizuradivat kicsit átalakul az új évben. A frufru 2026-ra merészebb lesz mint eddig bármikor: a rövidebb, élesebb és egyedibb stílusok veszik át az irányítást. Mutatjuk melyik frufrufajták lesznek a legnépszerűbbek!

frufru 2026, sabrina carpenter
Frufru 2026-os trendek, amiket mindenki imád. 
Forrás:  Getty Image

Frufru 2026: vagányabb és trendibb

  • A 2026-os frufrudivat a merészségről és az egyediségről szól. 
  • Olyan nagy nevek is viselik, mint Doja Cat, Zoe Kravitz, Sabrina Carpenter és Lady Gaga.
  • Ezeket a trendeket mindenki imádni fogja 2026-ban.

2025 frizuradivatja a minimalizmusról, az egyhangúságról és a puhább vonalakról szólt. Ez teljesen megváltozik az újévben. A sztárvilág és mi is felkészültünk a vagányabb, vadabb és egyedibb stílusokra. Természetesen az olyan népszerű fazonok, mint a függönyfrufru és a tépett hajvágás továbbra is nagyon kedveltek lesznek. De visszatér a mikrofrufru és a göndör fürtök káosza is. Mutatjuk a legdivatosabb frufr frizurákat 2026-ban!

Függönyfrufru

Sabrina Carpenter szőke függönyfrufruja továbbra is bálványozva lesz. Ez a frufrufajta ideális minden arcformához, és nagyon divatos is. Finoman keretezi az arcot és romantikus hangulatot kölcsönöz. Egy körkefével vagy hő nélküli csavarokkal könnyen formázhatod őket a hétköznapokra. Ha kipróbálnád magad a frufrukban érdemes ezzel a frizurával kezdened, később bármikor vágathatsz rövidebbet. 

függönyfrufru, Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter függönyfrufruja.
Forrás:  Getty Image

Mikrofrufru

A mikrofrufru az év legnagyobb trendje lesz. Már több A-listás híresség is kipróbálta. Az egyedi, kicsit „alter” frizura különlegessé teszi a megjelenésedet, és kiemeli az arccsontozatodat. Viselhető hullámos vagy egyenes hajjal is, a göndör hajúaknak már kevésbé optimális választás. Szuper lehet ha nagyobb a homlokod, és erőteljesebb a szemöldököd. 

micro frufru, Zoe Kravitz
Zoe Kravitz mikrofrufruja.
Forrás: GettyImages

Göndör frufru

A göndör hajúaknak sem kell kimaradniuk. Zendaya és Chapell Roan megmutatta, hogy fürtös loknikkal is divatos a frufru. Mindenképpen száraz hajon vágasd a frufrut, hiszen így láthatod pontosan mennyire lesz majd rövid a göndör hajaddal. Inkább lépcsőzetes stílust válassz az egyvonalas dizájn helyett. 

göndör frufru, Chapell Roan
Chapell Roan göndör frufur.
Forrás: Getty Images North America

Wispy frufru

A wispy frufrut a vékony szálú hajra találták fel. A szellős stílus szinte mindenkinek jól áll, és könnyen lenöveszthető, ha meggondolnád magad. Nagyon csajos és romantikus, és ez adja a báját. Ezt a kevés rétegű frufrut is érdemes beszárítanod, hogy megkapd azt az ívelt formát. Ezzel a frufrustílussal dúsabbnak tűnik majd a hajad

wispy frufru, Lisa
Lisa wispy frufruja.
Forrás: GettyImages

Tekintsd meg további hajtrendes cikkeinket is:

Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

A 2026-os év egyik legmeghatározóbb szépségtrendje a tejestea hajszín lesz, amely a hideg tónusú bronde árnyalatok kifinomultabb változata. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is gyorsan népszerűvé vált: egyszerre elegáns, természetes és modern. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új kedvencről.

Megérkeztek a legjobb hajtrendek 2026-ra – Ezek után lehet, hogy te is fodrásznál akarod kezdeni az évet

Felkészültél az új évre? Ha még nem csináltál valami újat a hajaddal, akkor aligha! De ne félj, segítünk kiválasztani a legtrendibb frizurát.

Frizuradivat 2026: a balayage már a múlté, itt a color melting technika

Figyelem csajok, a balayage hajfestést leváltotta a color melting technika! Nézd meg, miben változik meg a frizuradivat 2026-ban!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu