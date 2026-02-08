Egy nő is érthet a szereléshez – Te felismered a kvízben szereplő szerszámokat?

Valljuk be, a nők ritkán szerelnek lefolyót vagy konnektort, és nem sűrűn kell csavart befúrniuk a falba. Meghagyják a szerelés felemelő érzését és az azzal járó elégedettséget a férfiaknak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy nő képtelen lenne megjavítani a környezetében elromló dolgokat, vagy azt, hogy nem ismeri a szerszámokat. A következő kvízben bebizonyíthatod, hogy legalább annyira értesz a szereléshez, mint a férfiak!

A szerelés általában a férfiak feladata, de azért a nőket sem kell félteni — az alábbi kvízzel te is bizonyíthatsz.

Forrás: Getty Images

Kvíz: ismerd fel a szereléshez használt legismertebb szerszámokat

Akár kedveljük, akár nem, néha muszáj bizonyos feladatokat elvégezni. Aki szereti a ház körüli munkákat, örül, ha újabb és újabb feladatokat láthat el, neki valószínűleg nincs problémája a szerszámok felismerésével. Azok viszont, akik ezt ritkában teszik, nem árt, ha tudják mihez kell nyúlniuk egy-egy szerelési munkánál. A nők problémamegoldó képessége határtalan, de vajon felismerik az alapvető szerszámokat, és el tudják végezni azokat a szerelési munkákat, amelyeket általában a férfiak szoktak? Te tudod, hogyan néz ki a véső vagy a satu? Használtál már valaha fűrészt? Az alábbi kvíz remek lehetőséget nyújt rá, hogy leteszteld a tudásodat a szerszámokról, és azok funkcióiról.