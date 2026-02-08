Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy nő is érthet a szereléshez – Te felismered a kvízben szereplő szerszámokat?

teszt nők szerszámok
Simon Benedek
2026.02.08.
Egy háztartásban a szerelési munkák többnyire a férfiak feladatai közé tartoznak. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a nők képtelen lennének megszerelni valamit, sőt! Az alábbi kvízben most bizonyíthatsz magadnak, hogy ehhez is értesz annyira, ha nem jobban, mint egy férfi.

Valljuk be, a nők ritkán szerelnek lefolyót vagy konnektort, és nem sűrűn kell csavart befúrniuk a falba. Meghagyják a szerelés felemelő érzését és az azzal járó elégedettséget a férfiaknak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy nő képtelen lenne megjavítani a környezetében elromló dolgokat, vagy azt, hogy nem ismeri a szerszámokat. A következő kvízben bebizonyíthatod, hogy legalább annyira értesz a szereléshez, mint a férfiak!

szerelés szerszámok kvíze
A szerelés általában a férfiak feladata, de azért a nőket sem kell félteni — az alábbi kvízzel te is bizonyíthatsz. 
Forrás:  Getty Images

Kvíz: ismerd fel a szereléshez használt legismertebb szerszámokat

Akár kedveljük, akár nem, néha muszáj bizonyos feladatokat elvégezni. Aki szereti a ház körüli munkákat, örül, ha újabb és újabb feladatokat láthat el, neki valószínűleg nincs problémája a szerszámok felismerésével. Azok viszont, akik ezt ritkában teszik, nem árt, ha tudják mihez kell nyúlniuk egy-egy szerelési munkánál. A nők problémamegoldó képessége határtalan, de vajon felismerik az alapvető szerszámokat, és el tudják végezni azokat a szerelési munkákat, amelyeket általában a férfiak szoktak? Te tudod, hogyan néz ki a véső vagy a satu? Használtál már valaha fűrészt? Az alábbi kvíz remek lehetőséget nyújt rá, hogy leteszteld a tudásodat a szerszámokról, és azok funkcióiról. 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Milyen szerszám látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Milyen eszköz látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Milyen szerszám látható a képen?

