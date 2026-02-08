Innen nincs visszaút: Brooklyn Beckham a testvérei neveit is eltüntette a testéről

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Innen nincs visszaút: Brooklyn Beckham a testvérei nevét is eltüntette a testéről

családi viszály Beckham család Brooklyn Beckham tetoválás
Komáromi Bence
2026.02.08.
Mindössze néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy a tékozló fiú eltüntette a karjáról a DAD, vagyis APA feliratú tetoválását. Most azonban úgy tűnik, hogy ezzel még nem ért véget munka. Brooklyn Beckham most a testvéreire emlékeztető tetoválásaitól is megszabadult.

Pár napja lapunk is beszámolt arról, hogy Brooklyn Beckham eltüntette az apja tiszteletére készített tetoválását. Bár néhány héttel korábban még látható volt a szakács felkarján a DAD (APA) felirat, most már helyette egy tengeri csillag és két mentőmellény látható ugyanazon a helyen. Ekkor azonban még nem sejtettük, hogy Brooklyn a testvérei monogrammjait is eltávolítattja magáról.

Brooklyn Beckham eltávolítatta az apja tiszteletére varratot tetoválását
Forrás: Profimedia

Brooklyn Beckham nem akar kibékülni a családjával

Brooklyn Beckham tetoválásai között többet is a családja tiszteletére készíttetett

A 26 éves celeb az apján kívül az édesanyjáról, Victoria Beckhamről és a testvéreiről is készítettetett tetoválásokat. Eddig ugyanis Harper, Cruz és Romeo neveinek kezdőbetűi díszítették Brooklyn ujjait. Bár a néhány nappal ezelőtt posztolt főzősvideójában még láthatóak voltak a kezén a betűk, most már hiába keressük őket.

A Page Six beszámolója szerint ezeket ugyanis lefedte egy új tetoválással, amely egy felhőt ábrázol. Véletlen lenne? Aligha. A néhány centiméterre lévő NICOLA felirat például továbbra is érintetlen maradt, kizárólag a Beckham család tagjait tüntette el a testéről Brooklyn. Ez egy újabb erős üzenet volt, amellyel jelezte a családja felé, hogy nincs szüksége rájuk.

