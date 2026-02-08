Innen nincs visszaút: Brooklyn Beckham a testvérei neveit is eltüntette a testéről

Pár napja lapunk is beszámolt arról, hogy Brooklyn Beckham eltüntette az apja tiszteletére készített tetoválását. Bár néhány héttel korábban még látható volt a szakács felkarján a DAD (APA) felirat, most már helyette egy tengeri csillag és két mentőmellény látható ugyanazon a helyen. Ekkor azonban még nem sejtettük, hogy Brooklyn a testvérei monogrammjait is eltávolítattja magáról.
Brooklyn Beckham nem akar kibékülni a családjával
- A nepo baby már csak az ügyvédein keresztül hajlandó kommunikálni a családtagjaival
- Januárban minden hidat felégetett maga után, amikor kitálalt a sérelmeiről és a családi konfliktusuk előzményeiről
- Azóta többször is nyilvánvalóvá tette, hogy nem kíváncsi a rokonaira
- Brooklyn pár napja eltávolíttatta a David Beckham tiszteletére készült tetoválást a testéről
- Nem sokkal később a testvérei monogrammjai is hirtelen eltűntek az ujjairól
- Nemrég pedig kiderült, hogy Nicola Peltz és Brooklyn Beckham örökbefogadást tervezgetnek
Brooklyn Beckham tetoválásai között többet is a családja tiszteletére készíttetett
A 26 éves celeb az apján kívül az édesanyjáról, Victoria Beckhamről és a testvéreiről is készítettetett tetoválásokat. Eddig ugyanis Harper, Cruz és Romeo neveinek kezdőbetűi díszítették Brooklyn ujjait. Bár a néhány nappal ezelőtt posztolt főzősvideójában még láthatóak voltak a kezén a betűk, most már hiába keressük őket.
A Page Six beszámolója szerint ezeket ugyanis lefedte egy új tetoválással, amely egy felhőt ábrázol. Véletlen lenne? Aligha. A néhány centiméterre lévő NICOLA felirat például továbbra is érintetlen maradt, kizárólag a Beckham család tagjait tüntette el a testéről Brooklyn. Ez egy újabb erős üzenet volt, amellyel jelezte a családja felé, hogy nincs szüksége rájuk.
