Innen nincs visszaút: Brooklyn Beckham a testvérei neveit is eltüntette a testéről

Pár napja lapunk is beszámolt arról, hogy Brooklyn Beckham eltüntette az apja tiszteletére készített tetoválását. Bár néhány héttel korábban még látható volt a szakács felkarján a DAD (APA) felirat, most már helyette egy tengeri csillag és két mentőmellény látható ugyanazon a helyen. Ekkor azonban még nem sejtettük, hogy Brooklyn a testvérei monogrammjait is eltávolítattja magáról.

Brooklyn Beckham eltávolítatta az apja tiszteletére varratot tetoválását

Forrás: Profimedia

Brooklyn Beckham nem akar kibékülni a családjával A nepo baby már csak az ügyvédein keresztül hajlandó kommunikálni a családtagjaival

Januárban minden hidat felégetett maga után, amikor kitálalt a sérelmeiről és a családi konfliktusuk előzményeiről

Azóta többször is nyilvánvalóvá tette, hogy nem kíváncsi a rokonaira

Brooklyn pár napja eltávolíttatta a David Beckham tiszteletére készült tetoválást a testéről

Nem sokkal később a testvérei monogrammjai is hirtelen eltűntek az ujjairól

Nemrég pedig kiderült, hogy Nicola Peltz és Brooklyn Beckham örökbefogadást tervezgetnek

Brooklyn Beckham tetoválásai között többet is a családja tiszteletére készíttetett

A 26 éves celeb az apján kívül az édesanyjáról, Victoria Beckhamről és a testvéreiről is készítettetett tetoválásokat. Eddig ugyanis Harper, Cruz és Romeo neveinek kezdőbetűi díszítették Brooklyn ujjait. Bár a néhány nappal ezelőtt posztolt főzősvideójában még láthatóak voltak a kezén a betűk, most már hiába keressük őket.

A Page Six beszámolója szerint ezeket ugyanis lefedte egy új tetoválással, amely egy felhőt ábrázol. Véletlen lenne? Aligha. A néhány centiméterre lévő NICOLA felirat például továbbra is érintetlen maradt, kizárólag a Beckham család tagjait tüntette el a testéről Brooklyn. Ez egy újabb erős üzenet volt, amellyel jelezte a családja felé, hogy nincs szüksége rájuk.

A Beckham családi konfliktus további részleteit itt tudod elolvasni: