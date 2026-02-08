4 kifejezés, amiről feltétlenül tudnod kell, mit jelent, ha alfa generációs a gyereked

Az alfa generáció (2010-2025 között születettek) az első olyan nemzedék, amely teljesen digitális környezetben nő fel, és amelynek kulcsjellemzői az erős technológiai függőség, az azonnali élményszerzés és a vizuális tartalomfogyasztás.

Az alfa generáció már teljesen a digitális korban nő fel.

Forrás: Getty Images

Az alfa generáció már teljes egészében a digitális korban nőtt fel.

A mindennapi beszédüket és életüket meghatározzák a közösségi médiás trendek.

Elsősorban a rövid videókat kínáló TikTok-ra van ráfüggve.

Mutatjuk a legnépszerűbb kifejezéseket, amiket szülőként jó, ha ismersz.

Ezeket a kifejezéseket kell ismerned szülőként, ha alfagenerációs a gyereked

Ma már a közösségi média és azon belül is főleg a TikTok az, ami a legnagyobb mértékben diktálja a különböző trendeket és a fiatalok körében terjedő szlengeket. Az alfa generáció mindegyiknél jobban kapcsolódik az online trendekhez és borzasztóan erős a technológiai függőségük is. Sokakban felmerül a kérdés: „mit tehetek szülőként”? Nos, első lépésként próbáld megérteni az alfa generációs gyerekek világát, vagyis tanuld meg az általuk használt kifejezéseket. Így tudni fogod, hogy pontosan miről beszélnek.

6-7 (six, seven)

A 6-7 (six, seven) egy Skrilla 2024-es dalából származó, eredetileg értelmetlen kifejezés, amely rövid idő alatt vírusszerűen elterjedt a közösségi médiában. A TikTokot elárasztották a #67 hashtaggel készült videók, a trendet hírességek és a South Park paródiája is tovább erősítette. A Dictionary.com az év szavának választotta, mert szerintük jól megragadja a 2025-ös év hangulatát, valamint az alfa és a Z generáció kommunikációját. A fiatalok önironikus mémként használják, miközben sok felnőttet és pedagógust kifejezetten idegesít a minden helyzetben ismételt kifejezés. A 6-7 jelenség jól példázza, hogyan válhat egy teljesen jelentés nélküli számpár globális trenddé.

Habos-babos

A TikTok-kihívások rendkívül népszerűek a fiatalok körében, azonban az előzőhöz hasonlóan ebben az esetben is látszólag teljességgel értelmetlen trenddel van dolgunk. Talán már láthattál olyan videót, amikor egy műanyag palackot a földhöz vágnak, közben pedig a „habos-babos” kifejezést mondják. Ez a TikTok-trend még 2024-ben indult egy magyar felhasználótól, akinek rövid videóját több mint hatmillióan nézték meg. Ezt követően először Magyarországon, majd hamarosan külföldön is elterjedt a furcsa hóbort. A kifejezést inkább csak a rím miatt használják így, valós jelentése nincs. A dolog lényege, hogy a fiatalok egy szénsavas üdítőitalt felráznak, majd a „habos-babos” kifejezés mellett földhöz vágják, és jó esetben visszapattan a kezükbe.

Hell no

A hell no jelentése végül is önmagáért beszél: ez egy laza, angol szlengkifejezés, amivel nagyon határozott elutasítást fejeznek ki az alfa generációs fiatalok. Gyakorlatilag azt jelenti: „na azt már nem”, „szó sem lehet róla” vagy „esélytelen”. Gyakran használják humorosan vagy túlzó hangsúllyal, főleg baráti beszélgetésekben és közösségi médiában. A kifejezés érzelmi töltete erős, ezért sokkal nyomatékosabb, mint egy egyszerű „no” vagy „nem”. Leginkább akkor hangzik el, amikor valaki egy számára teljesen elfogadhatatlan ötletre reagál.

Slay

A slay szintén angol szó, aminek az eredeti jelentése nagyjából az, hogy „elpusztít”, de ma már gyakrabban találkozni vele a szlengben, ahol azt jelenti, hogy valaki nagyon jó valamiben. Szleng értelemben tehát ha valaki slay, akkor lenyűgöző, kivételesen sikeres, de igeként arra is használhatják, ha épp nagyon jól sikerült neki valami.

Alfa generáció Alfa generációnak nevezzük a 2010 és 2025 között született gyerekeket. 2025-ben már több mint 2 milliárdan vannak. Ez az első olyan generáció, amelynek tagjai teljes egészében a 21. században születtek. Ezért a technológiához való szinte állandó hozzáférés mellett nőttek fel, ami nagyban befolyásolja őket a mindennapokban. Az alfa generáció a digitális bennszülöttek második hulláma, akik még mélyebben merülnek el a digitális világban, mint az első digitális bennszülött nemzedék, a Z generáció.

Ezek is érdekelhetnek az alfa generációval kapcsolatban: