Vészhelyzet-kvíz − Mennyire emlékszel a '90-es évek kultikus sorozatára?

memória Vészhelyzet kvíz
„Kérek egy kis rutint, egy mellkas röntgent és egy koponya CT-t!” − ha ez a mondat benned is nosztalgikus érzéseket kelt, akkor ne menj tovább. Teszteld magad a Vészhelyzet-kvízünkkel, és tudd meg, mire emlékszel még!

Kevés '90-es évekbeli sorozat vált annyira ikonikussá a magyar tévénézők körében, mint az orvosi esetekkel és drámai fordulatokkal operáló sorozat. Bár régen el kellett búcsúznunk a chicagói sürgősségitől, Vészhelyzet-kvízünkkel most lehetőséged van felidézni a legfontosabb karaktereket és fordulatok.

Vészhelyzet-kvíz, avagy mennyire él még az emlékeidben a 90-es évek sorozata
Töltsd ki a nagy Vészhelyzet-kvízt!
Forrás: Getty Images

Elevenítsd fel emlékeidet a nagy Vészhelyzet-kvízzel

  • Közel 15 éve ért véget, a megyei sürgősségi osztályért ma is épp úgy rajonganak a nézők.
  • Számos színész karrierjét indította be, közülük a legismertebb egyértelműen George Clooney.
  • A Vészhelyzet-sorozat titka abban rejlett, hogy tökéletes egyensúlyt teremtett az orvosi és az emberi drámák között.  
  • Kvízünk segítségével kiderítheted, mennyire élnek még benned a nővérek, orvosok és rezidensek mindennapjai.

A több mint harminc éve indult Vészhelyzet igazi érzelmi hullámvasút volt, amelybe egyaránt elfértek az etikai dilemmák, társadalmi kérdések, szakmai konfliktusok és a kórházi dolgozók magánéletének szövevényes nehézségei, örömei. Az 1994-2009 között sugárzott amerikai sorozat eredetileg mozifilmnek indult, de végül több mint 300 részen át élvezhettük a tévés formátumnak köszönhetően. Itthon 1996-ban láthattuk először, a ma már közfelháborodást keltő heti egy részes leosztásban.

Nem lehet a sorozatról beszélni úgy, hogy ne említenénk meg a mostanában demencia gyanújával küzdő George Clooney-t, aki Ross doktorként nemcsak gyermekéleteket mentett és női szíveket hódított, de Hollywood legmeghatározóbb színészévé is vált. A Vészhelyzet-sorozat valamennyi karaktere jól kidolgozott személyiségjegyekkel rendelkezett, és talán épp ez emeli ki a többi kórházas történet közül. Nem hősök, inkább valódi emberek voltak, akik épp úgy küzdöttek és hibáztak, mint mi. A Vészhelyzet szereplői akkor és most is képesek mosolyt vagy épp könnyeket csalni a nézők arcára, ezért is szeretjük újranézni, akár mind a 15 évadot.

Jöhet a 22. évadnál tartó Grace Klinika, a Vészhelyzet helyét nem tudja átvenni a szívünkben. Ez a sorozat volt ugyanis az orvosi drámák alapköve. De ne húzzuk tovább az időt, ha már megcsináltad a kőkemény Doktor House tesztet, jöhet a nagy Vészhelyzet-kvíz! Tíz kérdés, de mennyi lesz a helyes válaszod?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi volt az ambiciózus Benton doki keresztneve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Nálunk Vészhelyzetként ismert, de mi az eredeti címe?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi volt Carol Hathaway hivatalos beosztása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Az alábbi két híres rendező közül ki jegyez egy Vészhelyzet epizódot is?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik orvosnak voltak gazdag és befolyásos szülei?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Honnan érkezett Dr. Luka Kovač az Államokba?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Kihez ment férjhez Dr. Elizabeth Corday?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Dr. Mark Greene sokak kedvence volt. Hogyan halt meg a karakter?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik szereplő volt a leghosszabb ideig része a Vészhelyzet sorozatnak?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik, ma már világhíres színész szerepelt egy Vészhelyzet epizódban?

 

