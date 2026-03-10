Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gwen Stefani spirituális megvilágosodásának köszönheti, hogy 44 évesen terhes lett harmadik gyermekével

Virág Emília
2026.03.10.
No Doubt énekesnője meglepő történetet osztott meg arról, hogyan esett teherbe harmadik gyermekével 44 évesen. Gwen Stefani szerint egy különleges spirituális élmény után történt meg a csoda.

Az 56 éves Gwen Stefani a Hallow: Prayer & Meditation című műsorban mesélt arról az időszakról, amikor exférjével, Gavin Rossdale-lel harmadik gyermekük születése előtt álltak. Mint mondta, akkoriban nagyon vágyott még egy gyermekre, de úgy érezte, már túl késő. „Teljesen kétségbe voltam esve. Nagyon szerettem volna még egy gyereket, tényleg. De nem voltam benne biztos, már öreg voltam” – idézte fel az akkor 44 éves énekesnő.

Gwen Stefani csodának tartja, hogy 44 évesen harmadszor is édesanya lehetett
Gwen Stefani csodának tartja, hogy 44 évesen harmadszor is édesanya lehetett
Forrás: FilmMagic

Gwen Stefani harmadik gyermekének születés egy csodával ér fel

Gwen Stefani felidézte, hogy abban az időben egy zsidó származású férfival dolgozott együtt, aki korábban ateista volt. A férfi elmesélte, hogyan lett mégis vallásos, és sokat mesélt az énekesnőnek a Tóráról és annak tanulmányozásáról is. Gwen Stefani azt mondta, a férfi egyfajta spirituális felismerésről mesélt neki. Ezek a beszélgetések Stefanit is mélyen elgondolkodtatták, és felébresztették benne a hitet és a reményt.

Stefani arról is mesélt, hogy idősebb fia, Kingston egyszer odament hozzá, és azt kérte, legyen még egy testvére. Akkor azt válaszolta a fiának: „Sajnálom, az anyukád már túl öreg ahhoz, hogy gyereket szüljön.” Kingston akkor körülbelül nyolcéves volt. A fiú azonban nem adta fel: Stefani elmondása szerint minden este imádkozott azért, hogy édesanyja teherbe essen.

A történet itt vett váratlan fordulatot. „Körülbelül négy héttel később teherbe estem Apollóval”mesélte az énekesnő. A gyermeket 44 évesen, természetes úton hozta világra. „Egy csoda volt” – fogalmazott.

Gwen Stefani és Gavin Rossdale 2002 és 2016 között voltak házasok. Három fiuk született: a ma 19 éves Kingston, a 17 éves Zuma és a 12 éves Apollo. Házasságukat 2021-ben a katolikus egyház érvénytelenítette. Ez nagy megkönnyebbülést jelentett az énekesnőnek, mert szerette volna, ha későbbi esküvőjét is katolikus pap vezeti, és az egyház is elismeri az új házasságát. Stefani 2021-ben feleségül is ment Blake Shelton countryénekeshez. A pár 2015-ben kezdett randizni, és Shelton oklahomai ranchén mondták ki a boldogító igent. A 49 éves Shelton korábban kétszer volt házas: 2003 és 2006 között Kaynette Williams, majd 2011 és 2015 között Miranda Lambert volt a felesége.

