Azonnal lecsapsz a legjobb falatra vagy a végére tartogatod? – Meglepő, mit árulhat el rólad

Egy nagy közös ebédnél sokszor észre sem vesszük, mennyire árulkodó, hogyan választunk a tányérról: azonnal lecsapunk a kedvenc falatra, vagy inkább meghagyjuk a végére? Apró döntésnek tűnik, mégis sokat elmond arról, inkább optimista vagy óvatosabb, „rosszabbra készülő” típusok vagyunk-e. Ez a játékos személyiségteszt pontosan erre a különbségre világít rá.

Egyetlen választás is árulkodó lehet – ez a játékos személyiségteszt az étkezési szokásaidból indul ki.

Forrás: 123rf.com

Mikor eszed a legjobb falatot? – Mini személyiségteszt

Az asztal közepére kerül a hatalmas bőségtál, és egy pillanatra mindenki elhallgat. A ropogós bundájú rántott húsok aranyszínben ragyognak, a sajttal töltött szeletekből lassan kifolyik az olvadós, nyúlós töltelék, a frissen sült krumpli illata pedig összekeveredik a fűszeres sült húsok csábító aromájával. A tál szélén krémes mártogatósok, élénk színű saláták, szaftos falatok sorakoznak, minden egyes darab külön kis ígéret: „na, ez lesz a legjobb”.

És ekkor jön az a néhány másodperc, amit mindenki ismer. A villa megáll a levegőben, a szem végigpásztázza a kínálatot, és megszületik a döntés, ami szinte észrevétlenül, ösztönből történik: azonnal lecsapsz a legcsábítóbb falatra, vagy félreteszed a végére, hogy az legyen a nagy finálé?

Apróságnak tűnik, mégis meglepően beszédes szokás. Az, ahogyan egy tányéron lévő apró örömmel bánunk, sokszor ugyanazt a mintát követi, ahogyan az élet nagyobb jutalmaival is.

Ha rögtön a legjobb falatra csapsz le

Valószínűleg azok közé tartozol, akik kicsit pesszimistábban, vagy inkább realistábban nézik az életet. Nem azért, mert borúlátó vagy, hanem mert már megtapasztaltad, hogy nem minden marad úgy, ahogy tervezzük. Voltak csalódások, veszteségek, elmaradt ígéretek, olyan pillanatok, amikor valami később lett volna, de végül nem lett belőle semmi.

Ilyenkor az ember megtanulja: ami jó, azt most kell megélni, mert csak az a biztos, ami már itt van. Ezért nem szeretsz túl sokáig várni az örömökre, inkább biztosra mész, és kiélvezed azt, ami előtted van.

Az ilyen emberek gyakran gyorsabban döntenek, impulzívabbak, spontánabbak, és kevésbé szeretik a halogatást. Nem bonyolítják túl a dolgokat: ha valami örömet ad, akkor jöjjön most.

Te az „éljük meg azonnal” típus vagy, aki pontosan tudja, mennyire értékes a jelen pillanat. Nem szeretsz várólistára tenni semmit, ami boldoggá tehet, spontán vagy és életigenlő, lehet, hogy egy kicsit hedonista is.

Ha a végére tartogatod a kedvenc falatot

Akkor nagy eséllyel optimista típus vagy. Hiszel benne, hogy a jó dolgok nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra, és hogy a legjobb pillanatok még előtted állnak. Nem félsz attól, hogy lemaradsz, ezért nyugodtan félreteszed a kedvenc falatot, mert biztos vagy benne, hogy ott fog várni rád.

Szereted, ha az élmények szépen felépülnek, és a végén érkezik a csúcspont. Nem bánod, ha egy kicsit várni kell a legjobbra, mert pontosan tudod: attól lesz igazán emlékezetes.

Az optimista emberek gyakran türelmesebbek, szeretnek tervezni, stratégikusan gondolkodni, és élvezik, ha az élmények szépen felépülnek, majd a végén jön a csúcspont. Számukra a várakozás nem veszteség, hanem az izgalom része: jó érzés tudni, hogy a legjobb még hátravan.

Te az a típus vagy, aki mosolyogva hagyja a kedvenc falatot a végére, mert biztos benne, hogy az élet még tartogat számára jó meglepetéseket. Te az élmények rendezője vagy, aki szereti megkomponálni a saját fináléját.

Akkor most jön egy kis pszichológia

A kutatások szerint már egy az apró döntés is sokat elárulhat a gondolkodásunkról. A viselkedéstudomány meglepő magyarázatot ad arra, mi befolyásolja a választásainkat.