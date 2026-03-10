Illúzióromboló valóság: Katalin hercegné régi legendát cáfolt meg Vilmossal kapcsolatban

Bár a legendás interjú óta már 16 év eltelt, a sajtó a mai napig rendszeresen felidézi az ott elhangzottakat, miszerint Katalin hercegné, akkor még Kate Middleton, egyetlen mondattal tett pontot a találgatások végére.

Katalin hercegné és Vilmos herceg egyetemista éveik alatt szerettek egymásba.

Forrás: Getty Images

Kate Middleton megcáfolta a Vilmos herceggel kapcsolatos pletykákat a pár 2010-es eljegyzési interjújában.

Az ITV műsorvezetője, Tom Bradby megkérdezte, hogy kislány korában tényleg Vilmos hercegről volt-e fotó a szobája falán.

A pár diákként ismerkedett meg a skóciai St. Andrews Egyetemen.

Katalin hercegné és Vilmos herceg első interjúja legendás lett

A brit királyi család történetének egyik legismertebb televíziós interjúja, amelyet 2010-ben adott Vilmos herceg és (az azóta már Katalin hercegné) Kate Middleton az ITV Newsnak. A londoni St. James-palotában rögzített, közel 18 perces beszélgetés – amely a pár eddigi leghosszabb közös megszólalása – nemcsak az eljegyzés részleteiről szólt, hanem több személyes történetet is felidézett kapcsolatuk kezdetéről.

Az interjú egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor az ITV News újságírója, Tom Bradby felhozott egy régóta keringő pletykát. A legenda szerint Kate Middleton gyerekkorában Vilmos herceg fényképét tartotta a hálószobája falán. „Egy történet kering arról, hogy gyerekkorodban volt egy kép a faladon...” – mondta Bradby az interjúban. Vilmos herceg nevetve reagált a felvetésre: „Nem csak egy volt. Volt olyan tíz, húsz is.” Kate Middleton azonban gyorsan tisztázta a helyzetet: „Bárcsak. Nem, a Levis-srác volt a falamon, nem Vilmos képe, bocsánat. Vilmos hozzátette: „Én voltam az, Levisben”

Egyetemi barátságból lett királyi házasság

A beszélgetés során a pár kapcsolatának kezdeteiről is szó esett. Mint köztudott, Vilmos herceg és Kate Middleton a skóciai St. Andrews Egyetemen ismerkedtek meg. Több mint egy évig barátok voltak, mielőtt 2003-ban egymásba szerettek. Vilmos 2010-ben egy kenyai nyaraláson kérte meg Katalin kezét egy különleges gyűrűvel. Az ékszer egy ceyloni kék zafírral és gyémántokkal díszített darab, amely korábban Diana hercegné viselt.