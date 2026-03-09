Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pr cikk

Lélekre hangolt szépség – a The Pre Lélekalapozó

pr cikk szépségápolás alapozó
Life
2026.03.09.
A szépségápolás ma már messze túlmutat a külsőségeken. Egyre többen keresnek olyan készítményeket, amelyek egyszerre támogatják a bőr egészségét és a lelki egyensúly megőrzését. Ebben a szemléletben a smink – különösen az alapozó – már nem kizárólag a hibák elfedésének eszköze, hanem a tudatos önkifejezés és az öngondoskodás része.

Az alapozó elsődleges feladata, hogy egységesítse az arcbőrt, finomítsa az apróbb egyenetlenségeket, és természetes, harmonikus összhatást teremtsen. A korszerű termékek azonban ennél többet kínálnak. A könnyed, szérumszerű textúrák szinte észrevétlenül simulnak a bőrre, üde ragyogást adva, míg a nagyobb fedésű változatok hatékonyan halványítják a pigmentfoltokat és az egyéb esztétikai eltéréseket. A mattító formulák a fénylő bőr kiegyensúlyozására szolgálnak, a tápláló, hidratáló összetételek pedig a szárazabb bőr komfortját és rugalmasságát támogatják.

Az új generációs kozmetikumok már nem kizárólag a külső megjelenésre összpontosítanak: gondosan megválasztott hatóanyagaik révén a bőr működésére és a viselő közérzetére is kedvező hatással lehetnek. A szépségipar egyik legdinamikusabban fejlődő irányzata éppen ezt az egységet helyezi előtérbe – az ápolt külső és a belső harmónia összekapcsolását.

Forrás: The Pre Kft.

Új horizont: pszicho- és neurokozmetika

A bőr több mint egyszerű védőréteg: idegvégződésekben gazdag érzékszerv, amely folyamatos kapcsolatban áll az idegrendszerrel. A stressz és az érzelmi állapot közvetlenül befolyásolhatja működését és megjelenését. Ez a felismerés alapozta meg a pszicho- és neurokozmetika tudományát.

A szemlélet olyan innovatív hatóanyagokra épül, amelyek támogatják a bőr és az idegrendszer közötti kommunikációt, fokozzák a komfortérzetet, és csökkentik a feszültség okozta bőrreakciókat. A hangsúly az élményszerű használaton és a belső egyensúly erősítésén van – vagyis azon, hogy a mindennapi ápolás valódi feltöltődést nyújtson.

Forrás: The Pre Kft.

The Pre: lélek és bőr harmóniája

A magyar alapítású The Pre filozófiájának alapja ez az átfogó gondolkodásmód. A fejlesztések során nemcsak az esztétikai eredmény számít, hanem a bőr, az idegrendszer és a lelkiállapot összetett kapcsolata is. A márka pszicho- és neurokozmetikai megközelítése a korszerű bőrápolást a mentális jóllét tudatos támogatásával ötvözi.

Hitvallásuk szerint egy termék akkor válik igazán értékessé, ha a külső ápoltság mellett a belső harmónia érzetét is erősíti. Ennek szellemében minden formulát úgy alkotnak meg, hogy az ápolás élménye, a bőr egészsége és a komfortérzet egyaránt érvényesüljön – így a napi rutin minőségi „énidővé” alakulhat.

Lélekalapozó® – a harmonikus fedés élménye

A márka zászlóshajója, a Lélekalapozó®, új perspektívát kínál az alapozók világában. A klasszikus funkciókat – egységes tónus, rugalmas fedés, természetes hatás – a pszicho- és neurokozmetika szemléletével emeli magasabb szintre, ahol a szépség és a belső egyensúly találkozik. Könnyed, mégis hatékony formulája harmonikus megjelenést biztosít anélkül, hogy maszkszerű érzetet keltene. Selymes állaga finoman illeszkedik a bőrhöz, optikailag lágyítja a pórusokat és az apróbb egyenetlenségeket, miközben megőrzi az arc természetes karakterét.

Stresszmentes szépség egyetlen alapozóban

A Lélekalapozó® három innovatív hatóanyagot ötvöz, amelyek nemcsak a bőr ápolását segítik, hanem az idegrendszer működését is kedvezően befolyásolják:

TiMOOD™ – neuroaktív növényi kivonat, amely támogatja az idegi funkciókat a bőr felszínén, enyhíti a stressz hatásait, miközben javítja a tónust és a ragyogást.

Sepibliss™ – növényi eredetű, nyugtató és puhító összetevő érzékeny bőrre, amely csökkenti az irritációt, valamint fentartja a természetes egyensúlyt és komfortérzetet.

IBR‑Chill™ – növényi kivonat, amely szabályozza a stressz okozta bőrreakciókat, lassítja a korai öregedés jeleit, emellett hozzájárul a feszesség és rugalmasság megőrzéséhez.

A frissítő és hűsítő összetevők azonnali üdeséget adnak, míg az antioxidánsok és növényi kivonatok erősítik a bőr természetes védelmét, csökkentik az irritációt, és támogatják az egészséges, kiegyensúlyozott megjelenést.

A reggeli rítus élménye

A Lélekalapozó® valódi különlegessége abban rejlik, hogy a látható eredmény mellett a jó közérzetet is támogatja. Rendszeres használata segíthet megőrizni a belső egyensúlyt, miközben az arcbőr egységesebb és ragyogóbb képet mutat. Felvitele – ujjbeggyel, ecsettel vagy szivaccsal  – lassú, tudatos mozdulatokkal a reggeli készülődés bensőséges rítusává  válhat, segítve a ráhangolódást a nap feladataira.

Forrás: The Pre Kft.

A tudatos szépség korszaka    

A modern szépségápolás már nemcsak a külsőről szól: egyre hangsúlyosabbá válik a bőr egészségének és a belső harmónia támogatásának egysége. Ebben a szemléletben a The Pre pszicho- és neurokozmetikai fejlesztései – különösen a Lélekalapozó® – új dimenziót képviselnek az alapozók piacán. Olyan komplex élményt kínálnak, amely egyszerre szolgálja a bőrt és a lelket, és a mindennapi rutinból tudatos, feltöltő pillanatot teremt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu