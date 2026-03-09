Mi zajlik a férjed lelkében, amikor nem jön a baba? – Meddőség férfi oldalról

A meddőség a párok jelentős részét érinti, és az esetek közel felében a férfi tényező is szerepet játszik. Mégis kevesebb szó esik arról, milyen lelki folyamatokat indít el egy férfiban a sikertelen próbálkozás. A reproduktív képesség sokaknál szorosan összekapcsolódik az önértékeléssel és a férfiidentitással, így a kudarcélmény nemcsak testi, hanem komoly pszichés terhet is jelenthet. A tartós stressz és a teljesítményszorongás ráadásul vissza is hathat a termékenységre.

A meddőség férfiaknál gyakran csendes, belső lelki válságként zajlik.

Forrás: Shutterstock

Meddőség férfiaknál: a csend mögötti lelki vihar

Te számolod a napokat. Figyeled a ciklusod. Teszteket veszel. Olvasol. Reménykedsz. Csalódsz. Ő pedig hallgat.

Kívülről talán úgy tűnik, mintha kevésbé viselné meg. Nem beszél róla annyit. Nem sír. Nem bújja a fórumokat hajnalban. De attól, hogy csendben van, még nem jelenti azt, hogy benne nincs vihar. Sőt.

A férfiasság kérdése – kimondva vagy kimondatlanul

Egy nő számára a meddőség fájdalma gyakran a testhez kapcsolódik: miért nem működik a szervezetem? Egy férfinál viszont sokszor az identitás legmélyebb rétegét érinti: "Akkor most milyen férfi vagyok?"

Lehet, hogy ezt soha nem mondja ki. De nagyon sok férfi fejében a nemzőképesség összefonódik a férfiassággal. Ő az, aki életet ad. Ő az, aki képes rá. És amikor kiderül, hogy talán mégsem ilyen egyszerű a helyzet, az nem pusztán egy rossz laboreredmény.

Hanem csapás az önbecsülésre. Szégyen. Düh. Bűntudat. Kudarcélmény. És a legnehezebb: az az érzés, hogy cserbenhagy téged.

Mert miközben te azt éled meg, hogy együtt küzdötök, ő sokszor azt éli meg: miattam szenved.

Miért lehet ez neki még nehezebb?

Nem azért, mert neked könnyű. Hanem mert a férfiakat jellemzően nem tanítják meg arra, hogyan beszéljenek a fájdalmukról. A női meddőség köré – bármennyire is fájdalmas – épült már egyfajta társadalmi narratíva. Lehet róla beszélni. Van empátia. Van támogatás.

A férfi meddőség viszont még mindig tabusított. Ritkán kerül szóba. Sok férfi úgy érzi, erről nem lehet beszélni. Ez ciki. Ez nem férfias.

Így marad a csend. És a belső őrlődés.

Amikor a szerelem projekttervvé válik

Emlékszel, milyen volt, amikor az őrült vágy hajtott titeket egymás karjaiba? Emlékszel még azokra az időkre amikor a szex volt az öröm maga, amikor a szerelmetek csúcspontját jelentette? Aztán egyszer csak jön a naptár. Az ovulációs applikáció. A ma kellene. A most muszáj. A ne fáradj el. És az együttlét lassan elveszíti a játékosságát. Kötelesség lesz. Teljesítmény. Feszültség. Stressz.

A férfi pedig egy ponton már nem azt érzi, hogy szeretkezik, hanem hogy mint egy csődörnek bizonyítania kell. Időre. Pontosan. Hibátlanul. Megtermékenyíteni. Ez óriási pszichés nyomás.

A teljesítményszorongás pedig nagyon is valós testi következményekkel járhat: merevedési nehézség, elmaradó ejakuláció, csökkent libidó. Nem azért, mert nem akar. Hanem, mert túl nagy a tét. Ez a lelki teher is hozzájárulhat a férfi meddőség kialakulásához. Sok esetben nem arról van szó, hogy a férfi eleve nem lenne nemzőképes, hanem a muszáj, a teljesítménykényszer és a folyamatos nyomás hatására alakulnak ki olyan problémák, amelyek végül valóban megnehezítik a fogantatást. Paradox módon minél jobban akarjátok, annál inkább blokkolódtok.