Tudod, mi a valódi életfeladatod? Töltsd ki a tesztet, és kiderül!

Van, amikor egy belső késztetés nem hagy nyugodni: mintha valami fontosat keresnénk, amit még nem találtunk meg. Ebben a keresésben az életfeladat fogalma sokak számára kapaszkodó lehet. Segít megérteni, merre érdemes továbbindulni, mi ad valódi értelmet a mindennapoknak. Mi az amire születtél ...?

Az életfeladat felismerése közelebb visz önmagadhoz, valódi utadhoz, igazi hivatásodhoz.

Miért vonz bennünket annyira az életfeladat kérdése?

Van az a pillanat, amikor egy csendes reggelen, egy kávé mellett, vagy épp egy nehezebb időszak közepén felmerül bennünk a kérdés: mi az az életfeladat, ami valóban hozzánk tartozik?

Nem feltétlenül egyetlen nagy küldetésről van szó. Az életcél keresése során inkább azt kutatjuk, hogy hol és mikor érezzük magunkat igazán a helyünkön, mi az a feladat- és szerepkör, ami igazán összhangban van velünk.

A női önmegvalósítás sokszor nem hangos áttörésként érkezik. Néha egy apró felismeréssel kezdődik: miben vagyunk jók, mi tölt fel, és milyen helyzetekben érezzük azt, hogy valóban a saját életünket éljük.

Ez az önismereti teszt segíthet közelebb kerülni a küldetésedhez: ahhoz, hogy tisztábban lásd, mely valódi életfeladat vezethet téged a saját utadon a kiteljesedés felé.

Életcélteszt – Találd meg karmikus életfeladatod!

Válaszd ki minden kérdésnél azt a választ, amelyik elsőre a legközelebb áll hozzád. Ne gondolkodj túl sokat, az első megérzésed gyakran többet tud, mint hinnéd.

1. Gyerekként mi tett igazán boldoggá?

A) Mások segítése, vigasztalása

B) Álmodozás, történetalkotás

C) Szervezés, irányítás

D) Kézzel alkotni valamit

2. Milyen helyzetekben érzed magad a leginkább önmagadnak?

A) Amikor valaki számíthat rám

B) Amikor szabadon kifejezhetem magam

C) Amikor célokat valósítok meg

D) Amikor szépséget teremtek magam körül

3. Mit kérnek tőled leggyakrabban mások?

A) Hallgassam meg őket

B) Inspiráljam őket

C) Segítsek dönteni

D) Adj ötletet vagy kreatív megoldást

4. Ha egy évre minden kötelezettség megszűnne, mit tennél?

A) Emberekkel foglalkoznék

B) Utaznék és írnék

C) Saját projektet indítanék

D) Tanulnék valamilyen művészi dolgot

5. Mi fáraszt ki legjobban? Mi kedvetlenít el leginkább?

A) Az érzelmi távolság

B) A szabályok túlzott jelenléte

C) A céltalanság

D) A sivár környezet