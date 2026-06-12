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Drágámnak szólítota III. Károly királyt egy nő, az uralkodó válasza mindent vitt

királyi protokoll III. Károly protokoll III. Károly király
Rideg Léna
2026.06.12.
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Hiába készítették fel előre a királyi etikett szabályaira, egy nő izgalmában mégis „drágámnak” nevezte a brit uralkodót. III. Károly király egyáltalán nem sértődött meg, sőt, humorosan reagált a bakira.

Kellemetlen pillanatból lett kedves jelenet III. Károly király legutóbbi nyilvános szereplésén. Az uralkodó június 11-én az angliai Grimsby városába látogatott, ahol a helyi közösséget támogató szervezetek képviselőivel találkozott. A program során azonban egy nő véletlenül megszegte a királyi protokollt – a király reakciója pedig azonnal feloldotta a feszültséget.

III. Károly királyt véletlenül „drágámnak” hívták, a király válasza mindenkit megmosolyogtatott.
III. Károly királyt véletlenül „drágámnak” hívták, a király válasza mindenkit megmosolyogtatott.
Forrás: PA Wire

III. Károly király megmutatta, mennyire közvetlen tud lenni

A látogatás egyik állomása a Grimsby Town Football Club volt, ahol a király az Our Future nevű közösségi csoport tagjaival is találkozott. A klub munkatársa, Francine Orr később elárulta, hogy a bemutatkozás pillanatában véletlenül nem a hivatalos megszólítást használta. Mint mondta, a találkozó előtt részletes eligazítást kaptak arról, hogyan kell viselkedniük a király jelenlétében, mit mondhatnak és mit nem, valamint arról is, hogyan kell meghajolni vagy pukedlizni.

Amikor azonban kezet fogott az uralkodóval, izgalmában kicsúszott a száján: „Rendben van, drágám...” Majd azonnal észrevette a hibát, és gyorsan hozzátette: „Jaj, ne, nagyon sajnálom, Felség!” A 77 éves III. Károly azonban egyáltalán nem sértődött meg. Francine Orr beszámolója szerint a király nevetve így reagált:

 „Semmi gond. Szeretem, ha drágámnak szólítanak.”

A nő később úgy jellemezte az uralkodót, mint egy rendkívül közvetlen és kedves embert. Hozzátette, hogy nagy öröm volt a város számára a király látogatása.

Szigorú szabályok vonatkoznak a király megszólítására

A királyi protokoll szerint III. Károlyt személyes találkozás során a „Your Majesty” (Felség) megszólítással illik illetni, írásban pedig a „His Majesty” (Őfelsége) forma használatos. Ugyanez vonatkozik feleségére, a 78 éves Kamilla királynéra is, akit szóban szintén „Your Majesty”, írásban pedig „Her Majesty” megszólítással említenek. A házaspár hivatalos titulusa 2022 szeptemberében változott meg, amikor II. Erzsébet királynő halálát követően Károly elfoglalta a trónt. Korábban Károly walesi hercegként, Kamilla pedig cornwalli hercegnéként viselte a HRH (His/Her Royal Highness – Királyi Fensége) megszólítást.

A trónra lépéssel egy másik különleges kiváltságot is kaptak: hivatalos dokumentumokon és nyilatkozatokon saját uralkodói aláírásukat használhatják. A király „Charles R”, a királyné pedig „Camilla R” formában írja alá a hivatalos iratokat. Az „R” betű a latin rex és regina szavak rövidítése, amelyek jelentése király, illetve királynő. Ezek az aláírások rendszeresen feltűnnek a brit uralkodóház hivatalos közleményein és dokumentumain.

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