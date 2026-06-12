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Ezért hagyta maga mögött a felnőttfilmes világot Monique Covet – Szerinte ez lesz a jövő

MW archív - Szabolcs László
karrierváltás felnőttfilmes sztár Monique Covet mesterséges intelligencia
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Az egykori felnőttfilmes ikon szerint az AI hamarosan mindent megváltoztat. De mivel foglalkozik ma valójában Monique Covet?

Monique Covet egykor a felnőttfilmes ipar egyik legismertebb magyar szereplőjeként vált ismertté, ám ma már egészen más területen építi a karrierjét. Az egykori sztár ugyan hátat fordított a kamerák világának, mégsem tűnt el teljesen: saját digitális mása révén továbbra is jelen van az online térben. Nem is akárhogyan! 

Monique Covet teljesen otthagyta a felnőttfilmes pályát.
Monique Covet teljesen otthagyta a felnőttfilmes pályát. 
Forrás: MW archív

Teljesen új életet kezdett az egykori felnőttfilmes díva, Monique Covet

  • Monique Covet már nem a felnőttfilmes iparból keresi a kenyerét.
  • Digitális avatarja mesterséges intelligenciával működik, és a nap 24 órájában elérhető.
  • Szexuálterapeutaként is dolgozik, miközben új diplomákat szerez és a szerelem is rátalált.

Monique elárulta, hogy szerződést kötött az AI-alapú virtuális karakterekkel foglalkozó OhChat platformmal, amely teljes testét, hangját és kommunikációs stílusát digitalizálta − írja a Bors.

A mesterséges intelligenciával működő avatar nem készít felnőtt tartalmakat, ugyanakkor beszélgetni lehet vele, sőt akár szexológiai tanácsokat is adhat. 

Az egykori modell szerint a technológia rohamos fejlődése miatt néhány éven belül az AI-alapú tartalmak válhatnak általánossá, miközben az emberi szereplőkre épülő pornóipar teljesen háttérbe szorulhat.

A karrierváltás azonban nem állt meg itt

Monique Covet jelenleg szexuálterapeutaként dolgozik, ráadásul négy nyelven fogad klienseket. A tanulásról sem mondott le: Bécsben egészségügyi, táplálkozástudományi, mozgástudományi és pszichológiai tanulmányokat folytat. Már magyar és olasz diplomával is rendelkezik, most pedig német nyelven szeretné tovább bővíteni tudását.

A magánélete is pozitívan stabilizálódott

Egy hosszú, nyolcéves kapcsolat lezárása után tavaly szilveszterkor ismerte meg jelenlegi párját egy bécsi partin. Az osztrák férfival azóta is együtt vannak, és a Budapest-Bécs távolság sem jelent akadályt a szerelmük számára. 

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