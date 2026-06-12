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Vin Diesel gyönyörű, 18 éves lánya elballagott: a hollywoodi luxussuli ünnepségén a sztárvilág krémje gyűlt össze

világsztárok ballagás sztárparádé Vin Diesel
Life
2026.06.12.
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Elképesztő sztárparádé rázta meg Los Angeles elit negyedét. Olyan világsztárok jelentek meg ugyanazon a helyszínen, akiket ritkán látni együtt. Egy olyan elitgimi ballagása hozta őket össze, ahová csak a leggazdagabbak nepobaby-jei járhatnak, még Vin Diesel is ott volt. Mutatjuk a részleteket.

Ha azt hitted, a vörös szőnyeges gálák a legizgalmasabbak Hollywoodban, tévedsz! Ezen a szerdán igazi VIP ballagást tartottak Los Angelesben, ahol egymás sarkát taposták a celebek. Nem egy új filmpremierről van szó, hanem egy méregdrága magániskola évzárójáról, ahol a tandíj árából egy lakást is lehetne venni. A büszke szülők között feltűntek a kosárlabda-legendák, a hollywoodi sztárok, a zeneipar krémje és Vin Diesel is.  

vin diesel lánya ballagás
Vin Diesel is részt vett Hollywood legnívósabb gimis ballagásán.
Forrás: Profimedia

Vin Diesel és Seal is részt vett a fényűző hollywoodi ballagáson 

  • A sztárcsemeték már tinédzser korukban teljesen más gimis éveket élnek át, mint mi átlagemberek.  
  • Tegnap bepillanthattunk a kulisszák mögé, hogy milyen is egy hírességek új generációjával tűzdelt ballagás.  
  • Kattints a galériára és nézd meg a képeket!  

A rendezvény legmeghökkentőbb jelensége Vin Diesel volt. A Halálos iramban 58 éves sztárja teljesen levetkőzte a tőle megszokott keményfiús imázst és egy elképesztő, minden szemet odavonzó, csillogó nadrágban érkezett, hogy végignézze, ahogy 18 éves lánya, Hania „Similce” Sinclair átveszi a érettségi bizonyítványát. Vin Diesel egyébként 2007 óta él boldog kapcsolatban a mexikói modellel, Paloma Jimenezzel, akivel még két közös gyermekük van: a 16 éves Vincent és a 10 éves Pauline. Vin Diesel lánya, mint egy igazi nepo baby, már bontogatja a szárnyait a színészkedés felé.

De nem ők voltak az egyetlenek, akikre tapadtak a kamerák. Kyle Richards és exférje, Mauricio Umansky kénytelenek voltak félretenni a magánéleti válságukat. Bár a sztárpár 2023-ban szakított, legkisebb lányuk, a 18 éves Portia ballagása miatt most fegyverszünetet kötöttek. A képeken próbáltak tökéletes családi idillt mutatni, ami nem csoda, hiszen a lányuk már hozzászokott a reflektorfényhez, mert rendszeresen szerepelt anyja realityjében.   

A zenei legenda, Seal sem akart kimaradni a jóból, őt azzal a Laura Strayerrel látták kézen fogva besétálni a ceremóniára, aki öt éve a barátnője, korábban pedig, a személyi asszisztense volt! Seal ezúttal nem a Heidi Klumtól született négy gyermekének egyikét ünnepelte, hanem egy másik szerettét támogatta a nagy napon. A sztár tömegben Seal gyorsan össze is állt a 211 centis NBA-legendával, Kevin Garnett-tel, aki szabályosan tornyosult az énekes felett. Garnett a 18 éves lánya, Kapri sikere miatt érkezett, akit ex-feleségével, Brandi Padillával nevelnek.  

De mi ez a suli, ahová csak a kiválasztottak járhatnak? 

A celebparádé helyszíne nem más volt, mint a Campbell Hall, egy méregdrága episzkopális intézmény Studio Cityben. És hogy mennyibe kerül ide járatni egy gyereket? A tandíj a 7-től a 12. osztályig évente elképesztő, 57 080 dollárba, közel 21 millió forintba kerül. Nem csoda, hogy az 1944-ben alapított iskola mára a Los Angeles-i tini elit abszolút gyűjtőhelyévé vált. A Campbell Hall falai között nem ez az első eset, hogy sztárok bukkannak fel. Az öregdiákok listája olyan, mint egy hollywoodi dicsőségcsarnok. Itt koptatta a padot a hírhedt divatikon ikerpár, Mary-Kate és Ashley Olsen, de ide járt a kishúguk, a Marvel-filmekből ismert Elizabeth Olsen is. Szintén itt végzett a Fanning testvérpár, Dakota és Elle Fanning, valamint a Modern család dögös sztárja, Ariel Winter is. 

A „nepo baby” generáció ősei közül itt érettségizett Denzel Washington fia, John David Washington is, aki azóta már bizonyította, hogy nem csak a neve miatt sikeres. Illetve olyan hírességek jártak ide még a világhírnév előtt, mint a zseniális rendező, Paul Thomas Anderson, vagy a sportvilág sztárjai, az NFL-es Josh Cuevas és az NBA-bajnok Jrue Holiday. Ezek a frissen végzett diákok nemcsak diplomát, de olyan kapcsolatrendszert kaptak a kezükbe, amivel meghódíthatják Hollywoodot! 

Kattints a galériánkra és nézd meg a ballagás kiszivárgott képeit! 

A Campbell Halli gimi nepo baby ballagásán Vin Diesel is ott volt, ugyanis a lánya elballagott.
Ballagás *EXCLUSIVE* Los Angeles, CA **WEB MUST CALL FOR PRICING** Kyle Richards and Mauricio Umansky reunited to celebrate their daughters' graduation at Disney Hall in Los Angeles, California. The proud parents were joined by fellow attendees Vin D
Ballagás *EXCLUSIVE* Los Angeles, CA **WEB MUST CALL FOR PRICING** Kyle Richards and Mauricio Umansky reunited to celebrate their daughters' graduation at Disney Hall in Los Angeles, California. The proud parents were joined by fellow attendees Vin D
Ballagás *EXCLUSIVE* Los Angeles, CA **WEB MUST CALL FOR PRICING** Kyle Richards and Mauricio Umansky reunited to celebrate their daughters' graduation at Disney Hall in Los Angeles, California. The proud parents were joined by fellow attendees Vin D
Kyle Richards és exférje, Mauricio Umansky.
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A Campbell Halli gimi nepo baby ballagásán Vin Diesel is ott volt, ugyanis a lánya elballagott.
Profimedia

 

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