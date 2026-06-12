Vin Diesel gyönyörű, 18 éves lánya elballagott: a hollywoodi luxussuli ünnepségén a sztárvilág krémje gyűlt össze

Ha azt hitted, a vörös szőnyeges gálák a legizgalmasabbak Hollywoodban, tévedsz! Ezen a szerdán igazi VIP ballagást tartottak Los Angelesben, ahol egymás sarkát taposták a celebek. Nem egy új filmpremierről van szó, hanem egy méregdrága magániskola évzárójáról, ahol a tandíj árából egy lakást is lehetne venni. A büszke szülők között feltűntek a kosárlabda-legendák, a hollywoodi sztárok, a zeneipar krémje és Vin Diesel is.

Vin Diesel is részt vett Hollywood legnívósabb gimis ballagásán.

Forrás: Profimedia

Vin Diesel és Seal is részt vett a fényűző hollywoodi ballagáson A sztárcsemeték már tinédzser korukban teljesen más gimis éveket élnek át, mint mi átlagemberek.

Tegnap bepillanthattunk a kulisszák mögé, hogy milyen is egy hírességek új generációjával tűzdelt ballagás.

Kattints a galériára és nézd meg a képeket!

A rendezvény legmeghökkentőbb jelensége Vin Diesel volt. A Halálos iramban 58 éves sztárja teljesen levetkőzte a tőle megszokott keményfiús imázst és egy elképesztő, minden szemet odavonzó, csillogó nadrágban érkezett, hogy végignézze, ahogy 18 éves lánya, Hania „Similce” Sinclair átveszi a érettségi bizonyítványát. Vin Diesel egyébként 2007 óta él boldog kapcsolatban a mexikói modellel, Paloma Jimenezzel, akivel még két közös gyermekük van: a 16 éves Vincent és a 10 éves Pauline. Vin Diesel lánya, mint egy igazi nepo baby, már bontogatja a szárnyait a színészkedés felé.

De nem ők voltak az egyetlenek, akikre tapadtak a kamerák. Kyle Richards és exférje, Mauricio Umansky kénytelenek voltak félretenni a magánéleti válságukat. Bár a sztárpár 2023-ban szakított, legkisebb lányuk, a 18 éves Portia ballagása miatt most fegyverszünetet kötöttek. A képeken próbáltak tökéletes családi idillt mutatni, ami nem csoda, hiszen a lányuk már hozzászokott a reflektorfényhez, mert rendszeresen szerepelt anyja realityjében.

A zenei legenda, Seal sem akart kimaradni a jóból, őt azzal a Laura Strayerrel látták kézen fogva besétálni a ceremóniára, aki öt éve a barátnője, korábban pedig, a személyi asszisztense volt! Seal ezúttal nem a Heidi Klumtól született négy gyermekének egyikét ünnepelte, hanem egy másik szerettét támogatta a nagy napon. A sztár tömegben Seal gyorsan össze is állt a 211 centis NBA-legendával, Kevin Garnett-tel, aki szabályosan tornyosult az énekes felett. Garnett a 18 éves lánya, Kapri sikere miatt érkezett, akit ex-feleségével, Brandi Padillával nevelnek.