Kitálalt az egykori komornyik: Katalin hercegné szakíthat a királyi protokollal

A királyi családtagoknak éppúgy kötelező megtanulniuk vezetni, mint bárki másnak, ezt a folyamatot pedig a hagyomány szerint, hivatásos oktatókkal kell megtenniük. Grant Harrold, a család egykori királyi komornyikja szerint azonban Katalin hercegné képes lenne megszakítani az udvari protokollt gyerekei esetében, ha a jogosítványuk megszerzéséről lesz szó.

Katalin hercegné köztudottan nagyon közvetlen édesanya, aki a hivatalos kötelezettségei mellett is igyekszik a lehető legaktívabban jelen lenni a gyermekei mindennapi életében.

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A jogosítvány megszerzése az uralkodócsalád számára is kötelező elem, ha közúton szeretnének vezetni.

A vizsgát egy hivatásos oktató mellett kell teljesíteni a brit királyi család hagyománya szerint.

A volt királyi komornyik szerint azonban Katalin hercegné kész megszegni az eddigi szabályokat.

Katalin hercegné saját kezébe veheti az irányítást

Az egykori királyi komornyik szerint Katalin hercegné sokkal személyesebben fog részt venni a gyermekei vezetéstanulásában, csakúgy, mint ahogyan a magánéletük bármely más területén is teszi. Bár az udvari protokoll szerint a hercegi csemetéknek egy szigorú biztonsági ellenőrzésen átesett, diszkrét hivatásos oktató segítségével, a hagyományos úton kellene megszerezniük a jogosítványukat, Grant Harrolt szerint azonban az is elképzelhető, hogy a hercegné ezúttal is saját kezébe veszi majd az irányítást.

El tudom képzelni, hogy Katalin maga ül majd a volán mögé, és ő tanítja meg a gyerekeket vezetni, amikor elég idősek lesznek hozzá. Nagyon nyugodt személyiség, ezért szerintem kiváló oktató lenne

– jegyezte meg Grant Harrold. Bár a 11 éves Sarolta hercegnőnek és a 8 éves Lajos hercegnek még bőven van ideje erre, a trónörökös György herceg jövő hónapban már a 13. életévét tölti be, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint négy év múlva ő már meg is kezdheti a vezetői tanulmányait.

Csak a brit uralkodónak nincs szüksége jogosítványra

A vezetés rendkívül fontos a királyi család számára, még annak ellenére is, hogy a személyi sofőrök mindig rendelkezésükre állnak. Mivel számos rezidenciájuk vidéki terülteten található, a monarchia tagjai kifejezetten élvezik azt a szabadságot, hogy akkor közlekedhetnek, amikor csak akarnak. Éppen ezért ha a királyi csemeték elérik azt a bizonyos életkort, amikor már megszerezhetik a jogosítványukat, hagyományos úton, hivatásos oktatókkal tehetik azt.

A vezetni vágyó királyi családtagoknak ugyanis kötelező a jogosítvány megszerzése, ha közúton szeretnének hajtani.

Ez alól egyedül III. Károly király az egyetlen kivétel, akinek technikailag nincs szüksége forgalmi vizsgára, hiszen az Egyesült Királyságban a jogosítványokat hivatalosan a brit uralkodó nevében adják ki. Ennek ellenére a valóságban ő is rendelkezik hagyományos úton szerzett jogosítvánnyal, amelyet még hercegként, a többi átlagemberhez hasonlóan, tisztességesen letett vizsgákkal szerzett meg.