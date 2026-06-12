Így változtatja meg az életed, ha temető mellett laksz: 5 meglepő dolgot mutatunk

Temető mellett lakni nemcsak ijesztő gondolat, hanem sokszor meglepően praktikus döntés is lehet. Az ingatlanáraktól a nyugalomig több tényező is befolyásolja az életet ilyen környezetben.

Ilyen lehet az élet egy temető mellett.

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5 dolog, amit tudnod kell, ha temető mellett laksz A temető melletti ingatlanok ára gyakran alacsonyabb.

A környék lehet meglepően csendes és rendezett.

A paranormális sztorik inkább városi legendák.

A konyhaablakon keresztül halottakat – vagy legalábbis sírköveiket – látni nem az a látvány, amiről a legtöbben álmodunk. Greg Melville, az „ Over My Dead Body: Unearthing the Hidden History of America's Cemeteries” című könyv szerzője szerint azonban Amerikában körülbelül 144 000 temető található, tehát ez sok háztulajdonos számára valóság.

Akár furcsának, akár lenyűgözőnek találod a temetőket, itt mindent megtalálsz, amit tudni érdemes róluk!

1. A ház ára meglepően „barátságos” lehet

A temető közelsége sok vásárlót elbizonytalanít, és ez az ingatlanpiacon is jól látszik. Cindy Cash ingatlanügynök szerint az ilyen környezetben lévő otthonok gyakran nehezebben eladhatók. A Realtor.com adatai alapján akár 12%-kal alacsonyabb is lehet az átlagos ingatlanár hasonló, de temetőtől távolabbi környékekhez képest. Persze, ha az ingatlan egy igazán menő környéken van, ez az árkülönbség részben eltűnhet a lokáció ugyanis sokszor mindent felülír.

2. Nem mindegy, hogyan néz ki a temető

A látvány kulcskérdés. A kisebb, történelmi temetők általában beleolvadnak a környezetbe, és kevésbé riasztják el a vevőket. Ezzel szemben egy nagyobb, modern temető már erősebben befolyásolhatja az ingatlan értékét. Az is számít, mennyire gondozott a terület: egy rendezett, parkosított temető inkább csendes zöldövezetnek hat, míg egy elhanyagolt sírkert már kevésbé kellemes látvány.

3. Időnként lehet egy kis „extra forgalom”

A temető méretétől és típusától függően előfordulhat, hogy temetések idején megnő a forgalom. Ilyenkor több autó, látogató és parkolás nehézkesebbé válhat. A történelmi temetők esetében viszont ez ritkább, ott inkább a nyugalom dominál, mintsem a nyüzsgés.