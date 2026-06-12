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Így változtatja meg az életed, ha temető mellett laksz: 5 meglepő dolgot mutatunk

Shutterstock - saiko3p
ingatlan újlakás árak temető
Hajdu Viktória
2026.06.12.
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Sírkövek, nyugalom és egy kis hidegrázás? A temető melletti házak ára meglepően alacsony lehet, de a kilátás és a csend néha többet ér, mint gondolnád.

Temető mellett lakni nemcsak ijesztő gondolat, hanem sokszor meglepően praktikus döntés is lehet. Az ingatlanáraktól a nyugalomig több tényező is befolyásolja az életet ilyen környezetben.

Ilyen lehet az élet egy temető mellett.
Ilyen lehet az élet egy temető mellett. 
Forrás:  123rf

5 dolog, amit tudnod kell, ha temető mellett laksz

  • A temető melletti ingatlanok ára gyakran alacsonyabb.
  • A környék lehet meglepően csendes és rendezett.
  • A paranormális sztorik inkább városi legendák.

A konyhaablakon keresztül halottakat – vagy legalábbis sírköveiket – látni nem az a látvány, amiről a legtöbben álmodunk. Greg Melville, az „ Over My Dead Body: Unearthing the Hidden History of America's Cemeteries” című könyv szerzője szerint azonban Amerikában körülbelül 144 000 temető található, tehát ez sok háztulajdonos számára valóság. 

Akár furcsának, akár lenyűgözőnek találod a temetőket, itt mindent megtalálsz, amit tudni érdemes róluk!

1. A ház ára meglepően „barátságos” lehet

A temető közelsége sok vásárlót elbizonytalanít, és ez az ingatlanpiacon is jól látszik. Cindy Cash ingatlanügynök szerint az ilyen környezetben lévő otthonok gyakran nehezebben eladhatók. A Realtor.com adatai alapján akár 12%-kal alacsonyabb is lehet az átlagos ingatlanár hasonló, de temetőtől távolabbi környékekhez képest. Persze, ha az ingatlan egy igazán menő környéken van, ez az árkülönbség részben eltűnhet a lokáció ugyanis sokszor mindent felülír.

2. Nem mindegy, hogyan néz ki a temető

A látvány kulcskérdés. A kisebb, történelmi temetők általában beleolvadnak a környezetbe, és kevésbé riasztják el a vevőket. Ezzel szemben egy nagyobb, modern temető már erősebben befolyásolhatja az ingatlan értékét. Az is számít, mennyire gondozott a terület: egy rendezett, parkosított temető inkább csendes zöldövezetnek hat, míg egy elhanyagolt sírkert már kevésbé kellemes látvány.

3. Időnként lehet egy kis „extra forgalom”

A temető méretétől és típusától függően előfordulhat, hogy temetések idején megnő a forgalom. Ilyenkor több autó, látogató és parkolás nehézkesebbé válhat. A történelmi temetők esetében viszont ez ritkább, ott inkább a nyugalom dominál, mintsem a nyüzsgés.

4. Paranormális jelenségek? A szakértők szerint „talán”

Mark Nelson médium szerint a temető közelsége elméletileg növelheti a „szellemi aktivitás” esélyét. A sztori szerint akár egy temetői séta után is „hazakísérhet” egy szellem. Ugyanakkor ez inkább spirituális értelmezés, mint bizonyított jelenség. A legtöbb furcsa zaj vagy jelenség sokkal inkább hétköznapi okokra vezethető vissza, mintsem túlvilági látogatókra.

5. A csend néha mindent visz

A temető melletti élet egyik legnagyobb meglepetése a nyugalom. Nincs hangos szomszéd, nincs éjszakai buli, és nincs jövőbeli építkezés a kert végében. Sok temető ráadásul parkosított, fákkal és sétányokkal, így kifejezetten békés látványt nyújt. Nem véletlen, hogy a 19. században egyes temetők még piknikezésre és sétákra is szolgáltak Mount Auburn Cemetery például egy egész mozgalmat indított el.

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