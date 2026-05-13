Csak az ultra magas IQ-val és sasszemmel rendelkezők találják meg a rejtett madarat ebben az optikai illúzióban

Egy gyors, mégis izgalmas kihívás: vajon észreveszed azt, amit a legtöbben nem? Ez az egyszerűnek tűnő optikai illúzió percek alatt próbára teszi a figyelmedet, a látásodat és a gondolkodásodat. Kalandra fel!

Madárkereső optikai illúzió.

Forrás: 123rf.com

Fejtsd meg ezt az optikai illúziót is bizonyítsd be, hogy képes vagy meglátni a madarat

Ez a zsenialitást próbára tevő rejtvény egy kerti jelenetet ábrázol. A feladványban tényleg nem lesz egyszerű kiszúrni a madarat. A kép meglehetősen zsúfolt, így a sok apró részlet könnyen elterelheti a figyelmed, ráadásul most még az idő is ellened dolgozik, hiszen

mindössze 7 másodperc áll rendelkezésedre, hogy megtaláld a madarat a képen.

Az agy, a szem és az észlelés kapcsolata és szerepe az optikai illúzió-feladványoknál

Amikor egy ilyen képre nézel, valójában nem csak a szemed dolgozik. A szem csupán rögzíti a látványt, de az igazi feldolgozás az agyban történik, az agyad értelmezi a formákat, színeket és mintákat, támaszkodik az eddig megtanult sémákra és tapasztalatokra, majd ezek alapján megpróbálja kiszűrni a fontos részleteket. Az agy, a szem és az észlelés tehát együtt felelnek azért, mennyire gyorsan és pontosan veszed észre a rejtett elemeket. Minél többet gyakorlod ezt a fajta megfigyelést, annál hatékonyabbá válik ez a folyamat.

Mutatjuk is a képet, kezdődjön hát a madárkeresés!

7 másodperced van, figyeld az időt!

Forrás: jagranjosh.com

Lejárt az idő! Sikerült felfedezned a madárkát? Akkor megemeljük képzeletbeli kalapunkat és gratulálunk! Te aztán tényleg azon 1% közé tartozol, akik meg tudják oldani ezt a vizuális feladványt. Ha nem találtad meg a madarat, ne csüggedj. Görgess lejjebb, mutatjuk a fejtörő megoldását.

Bizony, íme a madár. Megtaláltad 7 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

Ezeket az IQ-teszteket is érdemes kipróbálnod: