Sosem adta fel a keresést – 12 év után találkozhatott gazdájával az eltűnt kutya

Klusovszki Kíra
2026.05.12.
Sokkoló állapotban találtak rá egy idős kóbor huskyra Floridában, a rutinszerű chipellenőrzés azonban meglepő múltbéli titkot fedett fel. A leolvasott adatok után indított telefonhívás ugyanis egy évtizedes rejtély végére tett pontot, bebizonyítva azt, hogy egyetlen kutya sorsa sem reménytelen.

Kóbor kutyaként érkezett a 14 éves Sierra névre hallgató husky a floridai állatmenhelyre április 8-án, miután magányosan, elveszetten fogták be az államban. A testén jól látható sérülések voltak, a szőre megkopott, lassan mozgott és eszméletlenül le volt fogyva. Megérkezését követően a személyzet a chipjén keresztül próbálta meg beazonosítani, és megkeresni a gazdáját, azonban amit ott találtak, az még őket is teljesen megdöbbentette. 

A huskykban rendkívül nagy a felfedezőösztön, akiket nem állíthat meg egy egyszerű kerítés, így ha nem sétál eleget vagy nincs elég területe, könnyen szökésnek indul a kutya.
Az eltűnt kutya egy menhely gondozásába került

Sierrát az érkezése után számos orvosi ellátásban részesítették, speciális gyógyfürdőket és gyógyszereket kapott, hogy a legyengült szervezetét kicsit felerősítsék. A gondozók hatalmas szeretettel próbálták körülvenni az állatot, ugyanis akkor még nem tudhatták meddig élt az elkóborolt állat az utcán, később derült ki csak számukra a szomorú igazság.

 Ott tartózkodása alatt mindent megpróbáltak megtenni, hogy egészségi állapotát helyreállítsák, naponta hosszú sétákra vitték és bőséges ellátást adtak neki. 

A gondos ápolás mellett a menhely munkatársai gőzerővel kezdték el keresni a legyengült állat gazdáját is, de az eredményt még ők maguk is alig hitték el. A mikrochip beolvasása után azonnal felhívták a megadott telefonszámot, amiről kiderült, hogy egy 2250 kilométerrel messzebb élő, texasi férfihez tartozik. Amikor közölték a gazdival az örömhírt arról, hogy a több mint egy évtizede nyomtalanul eltűnt kedvence végre épségben előkerült, a vonal végén néma csend maradt, a férfi egszerűen nem hitte el, hiszen akkorra már szinte az összes reményét feladta. 

Sosem adta fel a keresését

A Sierra névre hallgató husky még 2014-ben tűnt el, több, mint egy évtizede, amikor is a férfi Új-Mexikóból Texas államba költözött. Gazdája akkor minden követ megmozgatott érte, azonban a keresése egészen addig a váratlan telefonhívásig, amely 12 év után végre elvezette hozzá szeretett kutyáját, eredménytelen maradt. 

Elmondása szerint évekig rágódott azon, mi történhetett a kedvencével, nem telt el egyetlen nap sem anélkül, hogy ne gondolt volna rá, így teljesen összetört, amikor meglátta a menhelyi fotókat Sierra vékonyra fogyott, legyengült egészségügyi állapotáról.

A bánat mellett, amit a kép láttán érzett, egyszerre az öröm is elöntötte őt, hiszen végre biztosan tudta, hogy a kedvence él, és van még esélyük az újrakezdésre.

Egy egyszerű mikrochip mindent megváltoztatott. Enélkül Sierra csak egy újabb esélytelen kóbor állat maradt volna, így viszont visszakapta azt az életet, amit mindig is érdemelt.

– ismerte be a gazdája. A telefonhívástól számított nyolc napnyi szervezés után végül számos önkéntes segítségével sikerült hazajuttatni a rég elveszett házikedvencet, így lesz idejük szeretetben bepótolni az elszalasztott évtizedet. 

Nem sokkal később az állatról készült kép az egész közösségi médiát bejárta, amin a husky az eltűnése és a megkerülése időszakában látható: 

