Katy Perry exe eljegyezte a barátnőjét – Az énekesnő zokogva reagált a hírre

Talán kevesen emlékeznek rá, de Katy Perry a jelenlegi párkapcsolata és az Orlando Bloommal való szakítása előtt több hírességgel is összegabalyodott az évek során. A filmsztár előtt együtt járt John Mayerrel, Russel Branddel, és a népszerű énekessel, Josh Grobannal is. Katy Perry és a zenész kapcsolata azonban egy dologban különbözött a többi románctól: ebben az esetben ugyanis a férfi szakított az énekesnővel és nem fordítva történt a dolog. Ez pedig úgy látszik, hogy a mai napig fájó pont Katy Perry számára.

Katy Perry exe, Josh Groban nemrég eljegyezte a barátnőjét

Katy Perry még dalt is írt a szakításukról

Katy Perry exbarátja nemrég bejelentette, hogy eljegyezte a barátnőjét, Natalie McQueent. Az örömteli hírről értesült világsztár is, aki elég sajátos módját választotta a gratulációnak. Az énekesnő ugyanis egy olyan TikTok-videót készített, amelyben sírást imitál, alkoholt iszik, közben pedig a Joshoz írt szerelmesnótáját, a The One That Got Away című számát hallgatja. Katy Perry korábban a szakításukat követően adta ki ezt a zeneszámot, amiben bevallotta, hogy a férfi szakított vele, pedig ő már a közös jövőjüket tervezte.

„Régen elcsentük a szüleid likőrjét és felmásztunk a tetőre. A közös jövőnkről beszélgettünk, mintha bármi fogalmunk lett volna róla. Sosem terveztük, hogy egy nap elveszítelek téged" – hangzik el a slágerben.

Azt hihetnénk, hogy Katy Perry videója arról szól, hogy még manapság is gyengéd érzéseket táplál Josh iránt, ám erről szó sincs. A felvételen ugyanis jól látható, hogy csak viccelődik és kifigurázza azokat a nőket, akik évekkel később is még az exeik miatt zokognak. A videója után pedig személyesen is gratulált Josh és Natalie eljegyzéséhez.

Hogy fogadták a rajongói Katy Perry viccét? Imádták. Több ezer komment érkezett, amelyek dícsérték a popsztár humorát és azt, hogy a mai napig olyan jó viszonyban vannak az exével, hogy belefér náluk egy ilyen kis viccelődés. Ha kíváncsiak vagytok az énekesnő TikTok-videójára, azt itt tudjátok megtekinteni:

