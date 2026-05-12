Megszólaltak Bonnie Tyler állapotáról a barátai: „Imádkozunk a jobb hírekért”

„Imádkozunk a jobb hírekért” – mondták Bonnie Tyler állapotáról a barátai. Az énekesnő állapota továbbra is válságos. Íme a részletek!

Bonnie Tyler állapotáért a barátai is aggódnak.

Forrás: Getty Images

Bonnie Tyler állapota miatt világszerte aggódnak a rajongók.

Az énekesnőt egy sürgősségi műtét után mesterséges kómába helyezték.

Barátai szerint az orvosok bizakodóak, de a helyzet továbbra is aggasztó.

Megható üzenetben kérnek mindenkit, hogy imádkozzanak a jobb hírekért.

Az egész világ aggódik Bonnie Tylerért

Az egész világ aggódva figyeli Bonnie Tyler állapotát, miután a legendás énekesnő egy sürgősségi műtét után mesterséges kómában fekszik. A 74 éves sztár állapotáról most szívszorító részleteket árultak el a barátai.

Nemrég Portugáliában került kórházba, miután életmentő beavatkozásra volt szüksége egy megrepedt vakbél miatt. Bár a műtét kezdetben sikeresnek tűnt, a beszámolók szerint az énekesnőnek később leállt a szíve, ezért az orvosok mesterséges kómába helyezték. Közeli barátai most először szólaltak meg nyilvánosan, és elárulták: bár az orvosok bizakodóak, a helyzet továbbra is nagyon aggasztó.

Ezt mondták a barátok

Egyik portugáliai barátja, Liberto Mealha a Good Morning Britain műsorában beszélt az énekesnő állapotáról. A férfi lánya keresztanyjaként tekint Bonnie Tylerre, ezért különösen közel áll hozzájuk a család – írja a Mirror.

„Nem láthattam őt, mert intenzív osztályon van, de imádkozunk a jobb hírekért. Az orvosok pozitívan állnak a helyzethez, de egyelőre nincs túl jó állapotban” – mondta aggodalommal a hangjában.

Korábban Bonnie Tyler menedzsmentje is közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy az énekesnőt mesterséges kómába helyezték a felépülése érdekében, miután újra kellett éleszteni.

A tájékoztatás szerint a beavatkozás sikeres volt, állapota stabil, és már a felépülésére koncentrál. A közleményben ez áll: „Nagy sajnálattal jelentjük be, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtét miatt kórházba szállították Faróban található otthonából. A műtét jól sikerült, és most lábadozik. Tudjuk, hogy családja, barátai és rajongói mind aggódnak a hír hallatán és mielőbbi teljes felépülést kívánnak neki” – írták korábban. A sztár évek óta megosztja idejét dél-walesi és portugáliai otthona között. Korábban nyíltan beszélt egészségügyi problémáiról is, és elárulta, hogy korábban főként a térdeivel akadtak gondjai.