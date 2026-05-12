Basshunter, Captain Jack és Alice DJ is érkezik: 10. jubileumot ünnepel a Total Dance Cabrio a Budapest Parkban

A Total Dance Cabrio neve egy évtized alatt összeforrt a nyári szabadtéri bulik és a nosztalgia legmagasabb szintű megünneplésével. Az esemény idén mérföldkőhöz érkezett: a 10. jubileumot egy olyan programmal teszik felejthetetlenné, amely a korszak legfontosabb előadóit vonultatja fel. A június 13-i eseményen a csillagok alatt, a Budapest Parkban elevenedik meg újra az az életérzés, amikor a zenetévék és a diszkók slágerei jelentették a szabadságot.

A külföldi sztárok mellett a hazai élvonal is a legerősebb formációban képviselteti magát: a színpadon áll a Kozmix, az Animal Cannibals, Betty Love, a Splash, és a korszak legfontosabb lemezlovasai, mint például Peat Jr, az Erős vs Spigiboy páros, Szatmári és Jován.

A szervezők ígérete szerint a 10. jubileumi show minden eddiginél nagyobb látvánnyal és meglepetésekkel készül, hogy méltó módon ünnepeljék meg az elmúlt évtized közös emlékeit. A Total Dance Cabrio nem csupán egy koncertsorozat, hanem egy generációs élmény, ahol több ezer ember énekli együtt fiatalsága meghatározó dalait.

A kedvezményes jegyek korlátozott számban érhetők el a tdf.hu és a budapestpark.hu oldalakon, az érdeklődés alapján pedig érdemes időben biztosítani a helyeket a jubileumi estére.