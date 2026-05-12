Michael Jackson titkos családjának tagjai azt állítják, hogy az énekes molesztálta őket kiskorukban

A Cascio család kiborította a bilit. A családtagok közül többen is azt állítják, hogy kiskorukban Michael Jackson molesztálta őket és a szexuális abúzusok szinte mindennapossá váltak az évek múlásával. A rokonok 17 évvel a világsztár halála után úgy döntöttek, hogy kilépnek a fényre és megtámadják az énekes végrendeletét. Michael Jackson ügyvédje szerint egy egyszerű pénzhajhász taktikáról van szó és visszautasította a vádakat.

17 évvel Michael Jackson halála után sem nyugodhat meg a családja. Újabb ismerősei állítják azt, hogy molesztálta őket.

Michael Jackson titkos családja A popkirály korábban szoros barátságot ápolt egy Dominic Cascio nevű szállodaigazgatóval. A két férfi olyan jó viszonyban voltak egymással, hogy az énekes rendszeresen vendégeskedett a Cascio családnál és rendszeresen magával vitte őket a turnéjaira.

A szállodaigazgató gyermekei Jacko halála után többször is arról beszéltek, hogy mennyire szerették és tisztelték őt, sőt korábban még a vele kapcsolatos molesztálási pletykákat is visszautasították.

Most azonban néhány évvel később váratlanul beperelték Michael Jackson családját és azt állítják, hogy őket is molesztálta az énekes. Jelenleg azért harcolnak, hogy részt kaphassanak a hagyatékból.

Michael Jackson titkos családja súlyos vádakkal illette az énekest

A Cascio testvérek, Dominic, Edward, Aldo és a nővérük, Marie-Nicole – akik korábban még védelmükbe vették a megrágalmazott énekest – most azt állítják, hogy a világsztár kiskorukban létrehozott egy Applehead nevű clubot, amelynek tagjait rendszeresen szexuálisan bántalmazta. Ennek a csapatnak a tagja volt Edward is, aki mindössze 11 éves volt, amikor az állítólagos abúzusok elkezdődtek.

„A szüleim még fiatalok és tapasztalatlanok voltak. Az, hogy egy ekkora híresség barátkozott velük, különleges érzés volt a számukra. A világ legnagyobb szupersztárja volt Jackson, emiatt szinte bármit elnéztek volna neki. Mindannyian úgy éreztük, hogy örülnünk kell, hogy szívesen találkozik velünk. Ezután a turnéjaira is magával vitt minket, ott pedig elszabadult a pokol. A molesztálások rendszeressé váltak" – nyilatkozta a mára már felnőtt férfi. Edward szerint az énekes egyre többet és többet akart, később pedig már konkrét aktus is történt köztük, amikor idősebb lett.